Не выходя из комнаты: сколько стоит занять ребенка на карантине

С распространением нового вида коронавируса россияне пытаются снизить риск заражения, оставаясь дома и переходя на удаленный режим работы. Дети во многих городах перестали ходить в школу: так, например, столичные учебные заведения с 16 марта перешли на свободное посещение, а с 21 марта по 12 апреля будут закрыты.

Во сколько обойдется организация досуга детей на карантине и как россияне организуют его, выясняла «Газета.Ru».

Сколько стоит занять ребенка

Наборы для творчества в среднем по России стоят около 780 рублей, подсчитали в Avito. Интерес к подобным товарам в стране начал расти уже давно: в 2019 году спрос на них повысился более чем в 3 раза – на 216% — по отношению к показателям 2018 года.

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По данным компании, популярной продукцией для детского досуга также остаются игровые приставки и настольные игры, средний ценник на последние составляет около 1 970 рублей. Недавно цены по стране на эту категорию снизились на 8%. В последнее время такие наборы тоже резко набрали популярность: за год предложение повысилось на 36%, спрос – на 47% соответственно. Средний ценник за игровую приставку по России составляет примерно 8 600 рублей, уточнили в Avito.

Спрос на эти категории растет. По подсчетам «Беру», за последние две недели число заказов на электронные книги и игровые приставки — стационарную Sony PlayStation 4 и гибридную Nintendo Switch — удвоилось. Средний чек на электронику в целом вырос на 6%.

За первые месяцы 2020-го по сравнению с прошлым годом приставки и игры показали умеренный рост, в пределах 10%, за последнюю неделю спрос растет двузначными темпами, наибольшую динамику показывают онлайн-заказы, рассказали в компании «М.Видео — Эльдорадо». Спрос на видеоигры увеличился на 50%, одной из причин в компании называют старт продаж шутера DOOM Eternal. Самыми популярными остаются домашние консоли PlayStation 4 и Xbox One, а также гибридная Nintendo Switch. В компании также отметили, что создали товарные запасы, что пока позволяет нивелировать рост цен в связи с ослаблением рубля.

Более демократичную стоимость детского досуга называет директор по развитию сети хобби-гипермаркетов Борис Кац.

«Все, что касается творчества детей, — это достаточно дешевые товары, то, что может себе позволить абсолютно любой россиянин, — рассказал Кац. — Простейшие наборы для детского творчества стоят от 50 рублей и выше, то есть совершенно точно запастись акварелью, гуашью, пластилином может любая семья. И эта продукция есть в любых магазинах».

Гречка вместо творчества

В сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» особого роста продаж не наблюдается, говорит Кац.

«Мы не знаем, по какой причине, но россияне закупают гречку и тушенку, а о том, что в случае карантина надо будет организовывать досуг детей, думают откровенно мало», — объясняет он. По его словам, продажи в офлайн-сегменте падают. Только в онлайне наблюдается рост в 1,5-2 раза – при этом положительная тенденция распространяется практически на все категории товаров.

Однако в общем объеме это повышение невелико, поэтому в итоге с выходных началось, «огромное» сокращение продаж, отметил Кац.

Спрос на настольные игры на маркетплейсе «Беру» в последние две недели увеличился примерно в 1,5 раза, сообщили в пресс-службе магазина. Самый популярный набор — классическая «Монополия», за ней следуют ортопедический коврик-пазл для малышей и настольная «Дженга».

Подобный рост зафиксирован и в категории пазлов. «В целом средний чек в категории детских товаров за последние две недели вырос на 9%», — отметили аналитики компании. Они также отметили повышенный интерес россиян к магнитно-маркерным доскам и аксессуарам для них — губкам и магнитам.

По подсчетам производителя онлайн-касс «Эвотор», которая проанализировала продажи в малом бизнесе за периоды с понедельника 16 марта по среду 18 марта и те же дни недели в марте и феврале, сообщила о падении интереса россиян к товарам для детского досуга - количество покупок в магазинах для рукоделия сократилось на 5%, а в детских магазинах рухнуло еще резче — на 30%.

В крупном ретейле ситуация иная: основной игрок рынка, компания «Детский мир», отмечает резкий рост продаж в последние дни: они взлетели на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, рассказали в пресс-службе. Драйвером были в основном товары первой необходимости — питание и подгузники, но и на игрушки спрос повысился в 2 раза. Значительную часть продукции закупали в онлайне: продажи превысили прошлогодний показатель аналогичного периода более чем в 3 раза. Но большинство покупок все равно пришлось на физические магазины: интернет-торговля составила около 18% от общего объема.