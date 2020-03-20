ЦБ вирус нипочем: ставка осталась на прежнем уровне

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, сообщил регулятор в пятницу, 20 марта, на официальном сайте.

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Обоснование для сохранения ставки вполне предсказуемое — из-за распространения эпидемии коронавируса и резкого снижения цен на нефть. Произошедшее ослабление рубля, заявляет ЦБ, «является временным проинфляционным фактором». Тем не менее ЦБ признает, что именно под влиянием этого фактора «годовая инфляция может превысить целевой уровень в текущем году».

Целевой уровень (или таргет) по инфляции составляет 4%. ЦБ рассчитывает, что обнародованный на днях правительством пакет антикризисных мер придаст экономике стабильности и не даст разогнаться ценам.

Но в этом году инфляция может «временно превысить целевой уровень». Нормализуется ситуация только в 2021 году, прогнозирует ЦБ.

Экономика продолжит замедлятся

«Произошедшее ослабление рубля и последующее повышение темпов роста потребительских цен могут вызвать временное увеличение инфляционных ожиданий населения и бизнеса», — добавляет совет директоров Банка России.

ЦБ также прогнозирует замедление роста ВВП. «Умеренный рост российской экономики в начале года может смениться снижением экономической активности в ближайшие кварталы», — отмечает регулятор, добавляя, что траектория роста российской экономики будет во многом зависеть от масштаба распространения коронавируса.

Запланированная реализация национальных проектов и меры социальной поддержки населению окажут поддержку внутреннему спросу, надеется Центробанк.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 апреля.

Сохранение ставки на прежнем уровне в 6% дает рынку позитивный сигнал вкупе с объявленными мерами правительства по поддержке малого и среднего бизнеса, укрепляет веру в то, что регулятор придерживается взвешенной политики по поддержке экономики, считает гендиректор Fair Finance Инна Касьянова.

По ее мнению, повышение ключевой ставки было бы оправдано только в ситуации резкого оттока капитала из рублевых облигаций или другой ситуации, повышающей риск финансовой стабильности.

Центробанк совершенно справедливо решил оставить ключевую ставку без изменений, считает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. Во-первых, денежно-кредитная политика ЦБ РФ в любом случае остается жесткой благодаря снижению процентной ставки ФРС США практически до нуля.

«Во-вторых, в условиях, когда нефтегазовые доходы значительно сокращаются из-за падения рыночных цен, усиливать давление на бизнес путем усложнения доступа к кредитованию было бы лишним», — говорит Дадашев.

С другой стороны, рост отечественного ВВП будет близок к нулю, поскольку кредиты не станут доступнее, уточняет эксперт.

ЦБ ожидаемо сохранил ставку на уровне 6%, отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Он полагает, что сохранение этого показателя на прежнем уровне не остановит коммерческие и госбанки от повышения ставок по кредитам бизнесу и населению.

«Мы не исключаем того, что в месячной перспективе ставки по вкладам могут быть умеренно повышены. Обоснованием для такого поведения банков может служить тот факт, что ранее банки активно снижали ставки по своим депозитным продуктам, ожидая возможного снижения ключевой ставки до уровня 5,5-5,75% уже в первом полугодии 2020 года», — говорит эксперт.

Ставки по кредитам вырастут на 0,2-0,5 п.п. Ставки по ипотеке могут вырасти на 0,3-1 п.п.

«Курс рубля в перспективе ближайших двух месяцев будет формироваться в диапазоне 75-80 рублей за доллар. Не исключаем временных выходов валюты к ослаблению к уровням 82-85 рублей за доллар», — говорит Покатович.

Решение оставить ставку на прежнем уровне окажет временное негативное влияние на курс рубля, так как рынки ожидали от регулятора повышения ставки уже на текущем заседании, возражает финансовый эксперт TeleTrade Сергей Шамраев. «Однако стоит отметить, что в текущей ситуации ключевая ставка не является главным фактором в определении курса рубля, который объективно максимально зависим от нефтяных котировок», — добавляет эксперт.

Китай сменил ориентиры

В последний раз Центробанк снизил ставку 7 февраля на 0,25 п.п. Причем это произошло в шестой раз подряд с начала 2019 года. Поводов для снижения тогда было, как минимум, два: это замедление инфляции и экономического роста.

Как прогнозировали тогда опрошенные «Газетой.Ru» эксперты, регулятор снизил ставку в первую очередь из-за низкой инфляции. В январе годовой рост цен снизился до 2,4%, отмечал Росстат. Слишком низкий уровень инфляции указывал на ослабление потребительского спроса. Следовательно, необходимо было предпринимать стимулирующие меры, что в свою очередь могло способствовать росту ВВП.

В 2019 году ВВП вырос на более чем скромные 1,3%. Прогноз ЦБ по росту российской экономики в этом году составляет 1,5-2%.

В этих условиях Банк России допускал возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Но помешал коронавирус.

Накануне заседания ЦБ эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», предполагали, что ЦБ, вероятнее всего, не будет снижать ключевую ставку, влияющую на стоимость фондирования для банковского сектора. Но останется ли ключевая ставка на прежнем уровне или будут повышена — тут мнения экспертов разошлись.

С одной стороны, инфляция в стране все еще находится на достаточно низком уровне — порядка 2,3% в феврале при таргете в 4%, а значит серьезных причин для ужесточения денежно-кредитной политики пока нет.

Но с другой стороны, резкое падение курса рубля и его скромное восстановление в четверг и пятницу могло внести свои коррективы.

Вот как действовали в аналогичных, по сути, ситуациях центробанки ведущих стран мира.

Федрезерв США в ночь на понедельник, 16 марта, опустил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на процентный пункт — до 0-0,25%, а также объявил о планах дополнительной покупки гособлигаций на сумму от $500 млрд и гарантируемых ипотекой ценных бумаг еще на $200 млрд.

В понедельник, 16 марта, Банк Японии объявил о наращивании стимулирующих мер в ответ на пандемию коронавируса, однако не стал менять ключевые параметры денежно-кредитной политики. Но процентная ставка по депозитам коммерческих банков в Японии уже составляет минус 0,1% годовых. Южнокорейский Центробанк понизил в понедельник ключевую ставку до рекордно низкого уровня на 50 базисных пунктов — до 0,75% годовых. Изменения вступают в силу 17 марта.

Народный банк Китая (НБК) сохранил свою годовую базовую ставку (loan prime rate, LPR) на уровне 4,05%, как и в феврале.

В августе прошлого года НБК провел реформу системы процентных ставок. LPR стала новым бенчмарком. Она отражает стоимость кредитов, предоставляемых китайскими банками надежным заемщикам. Ставка по пятилетним кредитам сохранена на уровне 4,75%.