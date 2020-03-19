Впереди — пропасть: сланцевой нефти США вынесен приговор

Информация об этом появилась в четверг в британской Financial Times. Издание ссылается на источники в банковском секторе и экспертов топливно-энергетического комплекса.

Реклама

Экстренная реструктуризация

В частности, речь идет о корпорациях Whiting Petroleum и Antero Resources, которые изучают варианты реструктуризации и определяют возможных консультантов среди банков.

Уже наняли консультантов под реструктуризацию компании California Resources и Gulfport Energy.

Как известно, сланцевая индустрия США испытывала ряд сложностей еще в 2019 году, когда средняя цена западнотехасской нефти составляла порядка $57 за баррель.

Согласно данным юридической фирмы Haynes & Boone, которые приводит FT, в прошлом году 42 нефтяные компании в США с общими долгами в $26 млрд подали заявку на защиту от банкротства. А годом ранее таких компаний было лишь 28, а их долги насчитывали только $13 млрд.

Закрытие скважин

Один из пионеров сланцевой отрасли США Chesapeake Energy также готовится к реструктуризации задолженности. По состоянию на конец 2019 года непогашенная задолженность Chesapeake составляла $8,9 млрд. С начала текущего года акции компании на бирже Нью-Йорка упали в цене более чем в четыре раза.

«Падение цен на нефть на 67% с января ощутимо ухудшило перспективы нефтедобывающих компаний, которые в настоящее время урезают свои планы по бурению скважин», — цитирует публикацию агентство «Прайм», констатируя, что отрасль столкнулась с беспрецедентным падением спроса на нефть из-за пандемии коронавируса и ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией.

Два крупнейших независимых производителя сланцевой нефти уже объявили, что сократили бурение скважин для поддержания положительного денежного потока.

Так, Parsley Energy сократит парк буровых установок с 15 до 12. Diamondback Energy эксплуатирует только треть буровых, завершающих новые скважины. «Снижение активности будет сохраняться до тех пор, пока мы не увидим явных признаков восстановления цен на сырье», – цитирует газета «Ведомости» гендиректора компании Трэвиса Стиса.

Сокращение расходов

В свою очередь, Occidental Petroleum сообщила о намерении сократить дивиденды, капзатраты и корпоративные расходы. 10 марта совет директоров компании одобрил сокращение дивидендов почти в 8 раз – до $98 млн. Капзатраты компании уменьшатся в этом году на треть – с $5,2–5,4 млрд до $3,5–3,7 млрд. Эти меры обеспечат положительный денежный поток при цене WTI $30 за баррель.

Также о намерениях сократить инвестиции заявляли и другие производители сланцевой нефти – Marathon Oil и California Resources.

В середине марта следом за нефтяными котировками рухнули акции сланцевых компаний США, замечает главный инвестиционный стратег «БКС брокера» Максим Шеин: бумаги EOG упали на 35%, а Continental Resources – на 40%.

Больше всего пострадали производители с высокой долговой нагрузкой: акции Apache Corp упали на 54%, Occidental Petroleum – на 52%. Если стороны не смогут договориться, продолжение ценовой войны со стороны Саудовской Аравии приведет к краху сланцевую добычу в США, считает Шеин.

Политические последствия

На этом фоне, согласно информации Reuters, Министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило в среду, что поручило государственной нефтяной компании Saudi Aramco продолжить поставки нефти на рекордном уровне в 12,3 млн баррелей в сутки в течение ближайших месяцев.

Беспокоиться в итоге начали и представители политических кругов США.

Так, группа американских сенаторов призвала Саудовскую Аравию не увеличивать добычу и не снижать цены на свою нефть, сообщило Bloomberg. По их мнению, действия королевства происходят в момент глобального кризиса, связанного с пандемией коронавируса. В письме сенаторов содержится недвусмысленный намек, что обвал на нефтяном рынке может подорвать многолетнее партнерство двух стран.