Карантин с медсестрой: как вырос спрос на товары для взрослых

Перспектива изоляции из-за распространения коронавируса в России вызвала рост спроса на презервативы и товары для взрослых, рассказали «Газете.Ru» ритейлеры и оптовые компании.

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Продажи товаров для взрослых в марте выросли на 300% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали по запросу «Газеты.Ru» аналитики Ozon. Презервативы и лубриканты — наиболее популярные товары на сайте в категории «для взрослых», их заказы за последнюю неделю участились почти в 1,5 раза.

«В среднем клиент добавляет в корзину по 3-5 упаковок, очевидно, покупая впрок», — уточнили в Ozon.

Также в компании обратили внимание на тот факт, что продажи эротического белья и костюмов для игр за последнюю неделю выросли на 110% год к году, и если на День святого Валентина чаще всего покупали красное кружевное белье, то сейчас — костюм медсестры, продажи которого выросли в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом год назад. На 80% выросли продажи эротических игр, и чаще всего покупатели заказывают «Камасутру» в формате карт.

В Wildberries количество заказов презервативов в последние 2 недели (5-19 марта) выросло более чем на четверть по сравнению с предыдущей неделей. Чаще всего покупатели интернет-магазина приобретали упаковки презервативов по 12 штук, уточнили в пресс-службе. В компании не связывают рост спроса на контрацептивы или предпочтения покупателей Wildberries исключительно с распространением новостей о введении карантина.

«В марте выросли продажи презервативов на 100%, лубрикантов – на 70%. Также отмечаем рост продаж товаров отечественного производства — 70% по отношению к прошлому году. Начиная с конца февраля, снизились объемы продаж товаров китайского производства», — рассказал генеральный директор компании «Поставщик счастья» Дмитрий Коробицын.

Тренд на увеличение спроса на презервативы заметили и в «Ашане». «По сравнению с прошлой неделей рост составил 10%», — отметили в пресс-службе сети.

Повышенного спроса на средства контрацепции пока не наблюдают в «Магните». В настоящее время среди непродовольственных товаров популярны антисептики, влажные салфетки, продукция для уборки и средства гигиены, отметили в пресс-службе компании.

Востребованность антисептиков подтверждают аптеки. Виктория Преснякова, исполнительный директор СРО Ассоциации независимых аптек (АСНА) рассказала, что спрос на самые популярные сегодня категории товаров действительно вырос, и прежде всего, речь об антисептических средствах.

«Раскуплены спиртовые салфетки и дорогие обеззараживающие средства. В результате антисептики, как и медицинские маски, пропали из многих аптек. Быстро раскупают и спиртовые растворы — настойку календулы, салициловый спирт и другие альтернативные антибактериальные средства»,

— рассказывает эксперт. Также чаще стали покупать бинты и марлю взамен закончившихся масок, отметила Преснякова. Растет спрос на противовоспалительные и противовирусные лекарственные препараты, а также витамины, иммуномодулирующие средства, рассказала исполнительный директор СРО АСНА.

В аптечной сети «Ригла» рассказали о повышенном спросе товаров тех же категорий. «За последнюю неделю продажи противовирусных препаратов выросли в 3,2 раза, средств гигиены – в 4,6 раза в сравнении с прошлой неделей», — прокомментировал генеральный директор сети Александр Филиппов.

Как отмечает Преснякова, в целом за последнюю неделю продажи в аптеках выросли в среднем на 20% на фоне новостей о дальнейшем распространении коронавируса.

Ранее многие продуктовые сети отмечали повышенный спрос на товары длительного хранения. Россияне активно обращали внимание на опустевшие полки в магазинах и делились снимками витрин в соцсетях и обсуждали угрозу дефицита продуктов. При этом в пресс-службе сети «Ашан» заверили, что несмотря на ажиотаж, магазины справляются с нагрузкой: заказы продукции наибольшего спроса увеличены, поэтому дефицита в магазинах нет и не ожидается. Отгрузки происходят в обычном режиме.

В компании фиксируют рост спроса на товары длительного хранения, такие как мясные и рыбные консервы, гречневая крупа, макароны и сахар.