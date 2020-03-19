«Война нервов»: как низко пала нефть

Цены на нефть вошли в «идеальный шторм». Этот финансовый термин употребляется в ситуации, когда падение спроса накладывается на увеличение предложения. В итоге, как сообщает норвежский деловой портал CCN со ссылкой на аналитиков с Уолл-стрит, стоимость барреля может обвалиться до нуля и уйти даже ниже.

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Как пишет аналитик CCN Уильям Эббс, нефтяная индустрия находится на грани катастрофы, так как страх перед рецессией в США приводит к тому, что цены на нефть достигают самого низкого уровня с 2002 года.

«Но при этом нефтяная корзина ОПЕК+, в которую входят Саудовская Аравия и Россия, на удивление стабильна и составляет $30,36 за баррель. Однако вскоре цены могут упасть в конечном счете ниже нуля, так как поставки нефти на глобальном рынке превысят возможности емкостей для хранения нефти», — сообщает агентство.

Отрицательные цены на нефть приведут к банкротствам в нефтегазовом секторе, и если это продлится достаточно долго, можно будут увидеть крах экономики во многих странах.

Агентство указывает на безответственное поведение Саудовской Аравии, которая выбрала не самое подходящее время для начала ценовой войны в рамках ОПЕК. Пандемия коронавируса уже подавила спрос на нефть и газ в Китае, и опасение рецессии угрожает сделать то же самое в Соединенных Штатах и Европе, добавляет агентство.

CCN цитирует аналитика с Уолл-стрит Пола Санки, управляющего директора Mizuho Securities. Он считает, что цены на нефть могут стать даже отрицательными из-за пандемии коронавируса.

Эксперт утверждает, что мировой спрос на нефть составляет всего около 100 млн баррелей в день, но экономические последствия пандемии коронавируса могут привести к падению спроса на 20%.

Это приведет к избытку нефти на мировом рынке. Избыток составит 20 млн баррелей в день. Хранилища для нефти в такой ситуации скоро будут заполнены. «Реальность заключается в том, что нефть выкачивается из земли и должна потребляться или храниться. Когда стоимость хранения становится достаточно высокой или свободные емкости заканчиваются, компании будут вынуждены доплачивать потребителям за то, что они берут нефть», — считает эксперт.

Администрация Трампа использует сейчас низкие цены на нефть для пополнения своих стратегических запасов в Луизиане и Техасе, но это не будет продолжаться бесконечно.

Эксперт Mizuho утверждает, что у стратегического резерва США есть всего четыре месяца, пока все хранилища не будут заполнены под завязку.

И эксперт полагает, что цены на нефть уйдут в минус после того, как они заполнятся.

Колебания на рынке нефти начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению по ограничению добычи. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн барр. в сутки во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%, обновив минимумы 2002 — 2003 годов.

«Если бы сделка ОПЕК была, сегодня цена была бы $50, плюс-минус, но не $25 долларов», — говорил в интервью РБК вице-президент «Лукойла» Леонид Федун. Он назвал цену на нефть катастрофической. Ссылаясь на данные технического анализа, проведенного в нефтяной компании, Федун прогнозирует, что падение стоимости нефти может остановиться на отметке $15-20.

России придется какое-то время жить при ценах на нефть по $35 за баррель, заявлял 13 марта первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он не исключил возможность возобновления соглашения России с ОПЕК. Но цена в $20 за баррель вряд ли возможна, отмечал российский чиновник. Ранее 9 марта американский инвестбанк Goldman Sachs спрогнозировал, что цена барреля нефти может опуститься до $20.

Нефть на торгах 18 марта установила новые антирекорды: стоимость майского фьючерса Brent на торгах ICE упала на 10,20% — до $25,80 за баррель. Последний раз показатели ниже $25 были зарегистрированы в сентябре 2003 года. Цены на марку WTI находились 18 марта на уровне 2002 года. Майский фьючерс WTI подешевел на 19,21%, до $22,08 за баррель. Максимально стоимость опускалась до уровня $20,56 за баррель. Российская нефть Urals подешевела до $19 за баррель — уровня 2002 года, сообщило Argus Media.

В четверг, 19 марта, мировые цены на нефть начали восстанавливаться. Стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent, по данным на 21.15 мск, составила $28,63 за баррель, поднявшись на 6%. Кроме того, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 22%, составив $25,45 за баррель.

«Нефтяного коммунизма» не наступит

Российские эксперты не склонны к резким оценкам ситуации на рынке углеводородов, но согласны с логикой ССN.

«Если вы живете в ситуации, когда имеется перепроизводство нефти, когда Саудовская Аравия выбрасывает на рынок нефти больше, чем надо, хранилища в конце концов наполнятся и нефть может рухнуть в очередной раз. Не до нуля, конечно. До $10 за баррель», — говорит глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Он добавляет, что «бесплатной нефть никогда не будет, нефтяной коммунизм не наступит».

Говорить о нулевой или отрицательной цене на нефть сейчас преждевременно, отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Он считает, что для большинства экспортеров (даже для ближневосточных с их ультранизкой стоимостью добычи сырья), снижение нефти ниже $20 может стать «мощным ударом по операционным показателям большинства нефтедобывающих компаний».

Предположить нулевые и даже отрицательные цены на нефть можно только абстрактно-математически, при условии заполнения всех имеющихся в мире хранилищ и продолжении добычи, уточняет главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. «Практически так не будет никогда. Если вдруг цена опустится ниже себестоимости, нефть просто перестанут добывать. Ведь производителям нужна хотя бы элементарная окупаемость текущих затрат», — говорит Гойхман.

Симонов согласен с тем, что Саудовская Аравия выбрала тактику, которая может всех поставить на грань катастрофы. Для России и США вполне приемлема цена барреля по $50, а саудиты ранее не раз заявляли, что хотят продавать нефть по $80. «Для этого, собственно, Саудовская Аравия и пытается выдавить с рынка Россию и США, обанкротить российские нефтедобывающие компании и американские, чтобы потом уже диктовать цену, которую хотят. Тактика абсолютно бредовая, но пока все идет, как идет», — говорит Симонов.

По словам Симонова, эта «война нервов», скорее всего, будет продолжаться неопределенное время. Возможно, несколько месяцев.

Сейчас глобальным рынкам, как никогда, нужен положительный сигнал, считает доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Тамара Сафонова. Таким сигналом, в частности, может стать «возобновление переговоров по балансировке уровня спроса и предложения на нефть в рамках ОПЕК+».

У Трампа выборы, он бессилен

Россия на поклон к саудитам не пойдет, считает Симонов. Не после того, как они фактически подставили Россию, неожиданно предложив снизить объемы нефтедобычи сверх договоренностей и не дождавшись окончания первого квартала (по март включительно), о чем была договоренность на предыдущей встрече ОПЕК+.

«Нам фактически плюнули в лицо. Теперь Саудовская Аравия ждет — не дрогнут ли у России нервы? Не думаю, что министр Новак планирует поездку на заседание ОПЕК+», — говорит Симонов.

Эксперт считает, что изменить кризисную ситуацию с нефтедобычей могли бы США, но там уже стартовала президентская избирательная кампания. У демократов появился реальный шанс, удерживая дешевую нефть и за счет этого кризисную ситуацию в США, свалить Трампа на выборах в ноябре.

«Сам Трамп просить саудитов, призывать их к договороспособности не будет. Некоторые сенаторы призывают саудитов образумиться, пишут письма, но не Трамп», — заключает Симонов.

Ценовые войны привели к новой проблеме, отмечают эксперты. Если в начале марта предложение о дополнительном сокращении нефтедобычи в объеме 1,5 млн тонн было актуальным, то на фоне глобального сокращения перевозок, вызванного распространением коронавируса, такие ограничения уже могут оказаться недостаточными, добавляет Сафонова.