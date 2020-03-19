Первый после песо: рубль бьет рекорды

Российский рубль оказался на втором месте по волатильности среди мировых валют – по отношению к американскому доллару. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные агентства Bloomberg.

Реклама

Изменчивость цены отечественной валюты рассчитывалась из цен трехмесячных опционов. Рынок таким образом оценивает будущую амплитуду колебаний валютного курса. Таким образом,

вмененная волатильность рубля составляет 24,9%. На первом месте – мексиканский песо. У него этот показатель – 26,5%.

К таким результатам привели срыв сделки ОПЕК+ и пандемия коронавируса нового типа, отмечается в материале.

В среду, 18 марта, рубль продемонстрировал рекордный за многие годы обвал вслед за резко пошедшими вниз нефтяными ценами. По данным Московской биржи, доллар подскакивал до 80,01 руб., а евро – до 87,66 руб. Таким образом, обновились максимумы с февраля 2016 года.

Нефть североморской марки Brent на биржах опустилась ниже $26 за баррель – впервые с сентября 2003 года. Бочка американской WTI подешевела до 23,5 долларов, также обновив показатели и достигнув результатов июня 2002 года.

Майские фьючерсы на Brent упали до $24,88 за баррель, а WTI – до менее $21 за бочку.

Неделю назад развалилась сделка ОПЕК+ — она ограничивала объемы нефтедобычи для крупнейших стран. На фоне ситуации с распространением коронавируса саудиты предлагали дополнительно сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки. Тем не менее, Россия и Саудовская Аравия, являющиеся основными участниками сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, не смогли договориться о дальнейшем снижении производства.

Вину за разрыв сделки возлагали как на Москву, так и на Эр-Рияд. Вскоре премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что не РФ была инициатором выхода из соглашения ОПЕК+. По его словам, Москва предлагала продлить сделку до конца второго квартала или до конца текущего года.

«Позиция России по сделке ОПЕК+ была выверенная и согласованная», — сказал глава правительства.

Мишустин также добавил, что в настоящее время ситуация в российской экономике контролируется, хотя глобальные рынки лихорадит. Правительство принимает меры по стабилизации ситуации.

С 1 апреля у нефтедобывающих стран нет обязательств по сокращению добычи. На фоне этих новостей цены на нефть 9 марта рухнули на 30%. Падение котировок стало самым сильным однодневным обвалом с 1991 года, когда в ходе войны в Персидском заливе иракские войска при отступлении подожгли нефтяные скважины Кувейта. Между тем, Саудовская Аравия, Кувейт и Ирак объявили о планах нарастить добычу и снизить цены.

Через пару дней после развала сделки министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российский бюджет потеряет около 2 трлн рублей при текущих котировках нефти. Дефицит бюджета он оценил в 0,9% валового внутреннего продукта. Глава Минфина считает, что доходы государства сократятся после выхода России из сделки ОПЕК+ и колебаний на нефтяном рынке. Значительную часть из 2 трлн руб. планировалось направить на пополнение Фонда национального благосостояния. При этом министр финансов подчеркнул, что все обязательства бюджета будут выполнены — деньги есть.

Между тем, первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов заявил, что России придется ориентироваться на новую цену на нефть в $35 за баррель. Стране, добавил министр, нужно будет «жить в новой устойчивой реальности».

«Я, откровенно говоря, думаю, что

мы вошли в достаточно новую устойчивую реальность, и нам какое-то длительное время предстоит жить примерно в равновесных ценах около $35, плюс-минус», — сказал он.

Белоусов также заявил, что длительное нахождение цен на нефть в районе $20 за баррель «никому не нужно». При этом он отметил, что, возможно, запланированных темпов роста экономика РФ не достигнет.

Рубль будет падать и дальше, но предсказать, насколько сильно – довольно проблематично, заявил «Вечерней Москве» профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

«Я пессимист, поэтому убежден в том, что падение рубля продолжится», – отметил эксперт.

По словам Юденкова, на курс рубля влияет слишком много факторов, и рынки сегодня развиваются очень нелинейно и разнонаправленно. Финансист добавил, что в первую очередь от падения рубля пострадают заграничные поездки россиян и цены на импортные товары – автомобили, одежду и технику.