«Премия за риск»: как изменятся ставки по ипотеке

Российские банки заметили скачок спроса на ипотечные кредиты: количество ипотечных сделок в Москве в январе-феврале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 15% — до 14,5 тысяч, по данным Росреестра. При этом в феврале зарегистрировано на 28% больше договоров ипотечного жилищного кредитования, чем в январе — это также на 16% больше, чем за февраль 2019 года.

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Тенденцию эксперты объясняют желанием россиян успеть взять ипотеку до роста процентных ставок: они начали расти, несмотря на планы правительства и поручения президента Федеральному собранию по снижению.

«Скачок спроса на ипотечные и потребительские кредиты в условиях текущей волатильности рынков предсказуем – люди стремятся в ожидании роста ставок получить ссуды по относительно комфортным ставкам, которые во многих банках еще сохраняются», — пояснила «Газете.Ru» младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. Эксперт предположила, что повышенный спрос со стороны клиентов может сохраниться до массового увеличения кредитных ставок.

Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова предсказывает рынку «затишье», объясняя это тем, что в ближайшее время людям будет сложно принимать решение о кредитах из-за неопределенной ситуации в экономике.

В сложившихся в обстоятельствах пандемии коронавируса нельзя гарантировать, что выросшее количество заявок на ипотеку будет доходить до заключения сделок в привычном соотношении, подчеркнула Щурихина

«Маловероятно, что увеличившийся объем заявок конвертируется в выданные кредиты в той же пропорции, что и ранее, поскольку банки не готовы брать на себя повышенные риски», — отметила представитель агентства «Эксперт РА». Связано это с неопределенностью и возможными ухудшениями в экономике, которые могут повлечь за собой снижение платежеспособности заемщиков.

«Это окажет негативное влияние на качество активов банков, которое и так будет под давлением из-за отрицательной переоценки ценных бумаг и ухудшения финансового положения корпоративных клиентов», — предупредила Щурихина.

На этот фактор обратила в разговоре с «Газетой.Ru» и Наталья Орлова.

«Рост ставок связан не с траекторией денег Центробанка, а с формированием премии за риск», — говорит о снижении стабильности материального положения заемщиков главный экономист Альфа-банка.

Другие эксперты придерживаются мнения, что бóльшую роль в этом вопросе все же играет ставка рефинансирования. Как отмечает Щурихина, наиболее вероятным в агентстве «Эксперт РА» сейчас считают умеренно негативный сценарий развития ситуации, который предполагает, что в 2020 году произойдет рост инфляции выше цели Банка России в 4% годовых и, как следствие, увеличение ключевой ставки до 7–7,5%.

«При таком развитии событий ипотечные ставки повысятся до 10% и выше», — заявила эксперт.

О том, что проценты по жилищным кредитам будут зависеть от решения ЦБ по ключевой ставке, говорит и партнер Colliers International Владимир Сергунин.

«В течение всего прошлого года Центральный банк планомерно снижал ставку рефинансирования, и сейчас она находится на историческом минимуме — 6%. В случае если 20 марта ЦБ примет решение о повышении ставки, то банки могут увеличить стоимость ипотечных кредитов на 1-1,5%», — предполагает он.

Ослабление курса рубля и снижение цен на нефть уже вынудили некоторые банки увеличить ставки по ипотечным кредитам, сообщала газета «Ведомости» ранее. По данным издания, к таким мерам уже прибегли Юникредит и Транскапиталбанк, и в ближайшее время на один-два процентных пункта ставки повысятся в Абсолют-банке. Также «Ведомостям» рассказали, что вариант корректировки условий выдачи ипотеки рассматривают и в других крупных кредитных организациях.

В феврале прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ принять меры для снижения процентной ставки по ипотеке до 8% годовых и ниже. Снижение средней ставки по ипотеке в России до 7,9% годовых предполагает и национальный проект «Жилье и городская среда», такого уровня по плану она должна достигнуть к 2024 году.

В прошлом месяце премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил о том, что ипотека остается очень дорогой для россиян. Среднюю ставку в 9%, зафиксированную на конец 2019 года, премьер назвал «бременем даже для семей со средними доходами, которые решаются на займы банков», отметив, что с таким процентом помочь людям улучшить жилищные условия не получится.

Замглавы Минфина Алексей Моисеев в начале февраля допустил снижение ставок по ипотеке до 7-8% к концу 2020 года.

«В текущей ситуации понижение ставки до указанных 8% может быть отложена на более долгосрочную перспективу», — говорит Сергунин. Он добавил, с учетом минимального размера ставки рефинансирования резкого роста ипотечных ставок не произойдет. Реализация текущих проектов жилой недвижимости началась некоторое время назад, и строительные материалы закупались по другим ценам, также напомнил Сергунин. По этой причине, а также учитывая конкуренцию на рынке, девелоперы будут стараться максимально сдержать цены в борьбе за покупателя, уверяет он.