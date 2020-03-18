На дне: что происходит с рублем и нефтью

Утром 18 марта после открытия Московской биржи курс доллара ненадолго превысил 79 рублей, достигнув 79,22 в 10:02 мск. Рост составил 5% к закрытию торгов накануне. Позднее курс американской валюты скорректировался, упав ниже 77 рублей.

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Курс евро также резко повысился к 10:49 мск, он перешел отметку в 85 евро за рубль. Таким образом зафиксированное повышение составило 3% по отношению ко вчерашнему закрытию биржи.

Подобные показатели по обеим валютам в последний раз были зарегистрированы в 2016 году.

Ключевые индексы Московской биржи также рухнули: индекс РТС на 13:38 снизился на 7,22%, до 867,21 пункта. Индекс Мосбиржи опустился до 2144,18, падение на 13:38 мск составило 3,62%.

Негативные тенденции отмечены не только на российской, но и на иностранных биржах, зафиксировавших снижение основных индексов: в 11:05 по московскому времени британский FTSE 100 просел на 3,46%, достигнув 5111,7 пункта, французский CAC 40 упал до 3904,44 пункта, то есть на 2,19%. Сильнее сократился немецкий DAX — на 3,57%, составив 8619,75 пункта.

Цена на нефть марки Brent упала ниже $28 за баррель, стоимость WTI — ниже $26. Таким образом, Brent оказалась на четырехлетнем минимуме, а WTI в последний раз показывала такие значения в феврале 2003 года.

Аналитики немецкой финансовой организации Deutsche Bank уже сократили прогнозную цену Brent до $25 за баррель во втором и третьем кварталах 2020 года, сообщало информационное агенство «Интерфакс». Раньше специалисты предполагали цену в $53.

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, накопленных в России резервов хватит для шестилетнего обеспечения бюджетных расходов при цене в $30 за баррель. На момент этого заявления цена на нефть составляла около $50 за баррель, и мало кто из аналитиков предполагал стоимость в $30.

Однако эта отметка была пройдена в понедельник 16 марта. Стоимость майского фьючерса Brent упала на торгах на ICE более чем на 12% с минимальной ценой в $29,55 за баррель, а марки WTI на NYMEX — почти на 10% с минимальной ценой в $28,52.

В последний раз Brent падала ниже в том же 2016 году, в январе, — тогда минимальное значение составляло $27,10 за баррель. У WTI подобные показатели были зафиксированы в феврале 2016, когда цена барреля составляла $26,05.

Снижение в понедельник было вызвано политикой американской ФРС, которая уже во второй раз с момента начала вспышки нового вида коронавируса снизила ставку (на 100 б.п. в коридор 0-0,25%) и запустила программу выкупа гособлигаций (объемом в $700 млрд). Эти шаги были фактически восприняты рынком негативно, объяснял «Газете.Ru» главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

По его словам, распространение COVID-19 усиливает взаимоизоляцию стран, вызывая снижение мирового спроса на нефть. По оценке эксперта, спрос может падать более чем на 6 млн баррелей в сутки, — это говорит о масштабном фундаментальном дисбалансе на рынке и влияет на ценовую конъюнктуру.

Еще одним фактором снижения стал развал сделки ОПЕК+. 6 марта министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что страны-экспортеры нефти решили не продлевать соглашение об ограничении добычи сырья. После неудачных переговоров рухнула стоимость барреля: Россия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак и Кувейт уже сообщили, что будут наращивать добычу сырья — это фактически означает начало ценовой войны.

Срок действия текущей сделки ОПЕК+ должен истечь 1 апреля 2020 года, и приближение этого месяца оказывает заметное влияние на котировки.

Глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в разговоре с The Insider заявил, что тактика саудитов — распродажа неприкосновенного запаса нефти — это «безумие», а представители Эр-Рияда — «идиоты».

«Именно поэтому я делаю вывод, что в ближайшие несколько месяцев нас ждет очень тяжелая ситуация по цене. Я думаю, что коридор $25-35 — это та реальность, с которой мы должны смириться, это может продлиться до конца года. Конечно, это может отразиться на курсе рубля, но в перспективе от года-полутора, а может и раньше, начнутся новые переговоры с саудитами», — отметил он.