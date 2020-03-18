Время пришло: в Бундестаге призвали снять санкции с России

Санкции Европейского союза против России должны быть отменены на фоне распространения коронавируса COVID-19. Об этом заявил член международного комитета Бундестага, депутат от партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Вальдемар Гердт, передает газета «Известия».

«Санкции следовало отменить еще до этого кризиса. Однако теперь, когда закрыты границы, эта тема еще более актуальна», — подчеркнул парламентарий.

По словам Гердта, пандемия коронавируса ударит не только по немецкой, но и по европейской экономике. Поэтому восстановление товарооборота с РФ будет полезным и своевременным для экономик ФРГ и ЕС, отметил он. Депутат подчеркнул, что поднимет вопрос о снятии антироссийских санкций на следующем заседании международного комитета.

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Инициативу Гердта поддержал представитель партии «Левые» Александр Ной. По его словам, санкции против России неэффективны — особенно сейчас.

С 17 марта границы Евросоюза и Шенгенской зоны закрыты на 30 дней в связи с опасностью распространения коронавируса. «Все поездки между неевропейскими странами и ЕС приостанавливаются», — заявил в обращении к нации президент Франции Эммануэль Макрон. Это решение было принято совместно с другими странами-членами ЕС.

На фоне пандемии коронавируса нового типа власти Германии одобрили антикризисный план на €50 млрд, предложенный канцлером Германии Ангелой Меркель. Он предполагает инвестиции в инфраструктуру, налоговые льготы, выделение дополнительных средств для семей с детьми. Предыдущий пакет в размере €23 млрд раскритиковали общественность и эксперты: по их мнению, власти выделяли на борьбу с последствиями вируса недостаточно средств.

Депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии» Вальдемар Гердт уже не в первый раз выступает за конструктивные отношения с Россией и снятие санкций. В декабре 2019 года он заявил «Украине.ру», что санкции — это просто политическая игра, от которой страдают простые граждане обеих стран. В декабре 2018 года Гердт приехал в Тюмень и заявил изданию «Тюменская линия», что нагнетание обстановки вокруг России на международной арене носит идеологический характер.

«Кто-то очень переживает, что ресурсы, которыми обладает Россия, соединятся с тем потенциалом, который имеет Европа, в частности Германия», — подчеркнул немецкий парламентарий.

В апреле того же года Гердт принял участие в IV Ялтинском международном экономическом форуме, проходившем в Крыму. В интервью порталу NBLife депутат выразил надежду, что после возможной победы на выборах новые немецкие власти будут «плотно работать с Россией — об этом мечтает большинство немецких бизнесменов».

Вальдемар Гердт родился в Казахской ССР, в восьмидесятых годах служил в Советской Армии. В 1989-1991 он был «1-м секретарем молодежной организации в политической партии в Казахстане» — по-видимому, комсомола. В Германию политик уехал в 1993 году, где с 1996 года занимался бизнесом. В Бундестаг Гердт был избран в 2017 году от федеральной земли Нижняя Саксония.

Представители немецкого бизнеса и политики критикуют антироссийские санкции с момента их введения в 2014 году. Меркель не намерена отменять их, несмотря на то что политические противники партии канцлера, христианских демократов, — как левые, так и правые политики — не поддерживают это решение.

В марте депутат бундестага от «АдГ» Штефан Койтер призвал срочно отменить введенные из-за присоединения к РФ Крыма антироссийские санкции Евросоюза, поскольку они не решают проблемы. Он подчеркнул, что эти ограничительные меры даже не были санкционированы ООН. К тому же, по его словам, они идут против экономических интересов как россиян, так и немцев.

Незадолго до этого член берлинской палаты депутатов от «АдГ» Гуннар Линдеманн заявил, что западные санкции наносят ущерб экономике ФРГ, устанавливая преграды для сотрудничества с РФ. К тому же из-за этого немецкие специалисты теряют рабочие места.

В середине октября 2019 года немецкие эксперты-экономисты заявили, что почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада. Ежемесячные торговые потери составляют порядка $4 млрд, причем Германия теряет 38% от этой суммы — $667 млн в месяц. Россия же несет лишь немногим больше 50% от общего убытка.

При этом жители бывшей ГДР — Восточной Германии — критикуют санкции сильнее, чем их западные сограждане. В целом соцопросы показывают, что в ФРГ более половины немцев выступают против «новой холодной войны» с Россией из-за присоединения Крыма.

Евросоюз начал вводить санкции в отношении России в связи с украинским кризисом и присоединением Крымского полуострова в марте 2014 года — тогда они были персональными и направленными против российских и крымских чиновников. Европейским предпринимателям и госструктурам запретили вести совместный бизнес с рядом крупных крымских предприятий. Полуостров вошел в состав России по итогам общенародного референдума, на котором большинство населения Крыма и Севастополя поддержали воссоединение с РФ.