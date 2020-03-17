Не один дома: чем карантин помог няням

Закрытие школ из-за распространения нового вида коронавируса привело к росту спроса на репетиторов и нянь, в том числе с постоянным проживанием, рассказали «Газете.Ru» агентства по подбору домашнего персонала.

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Основатель сервиса поиска нянь «Бабушка на час» Наталия Линькова в разговоре с «Газетой.Ru» сообщила о росте спроса на нянь почти в два раза.

«Все больше заказов, больше заявок, больше платежей от родителей», — отметила она.

Спрос на домашний персонал действительно увеличился — в основном на репетиторов,

пояснила «Газете.Ru» директор агентства «Престиж» Екатерина Аверина

Переход на онлайн-обучение требует дополнительной поддержки школьников, поскольку их нужно контролировать. При этом потребность в нянях и репетиторах была всегда, так как в семьях с работающими родителями за детьми кто-то должен присматривать, отмечает эксперт.

По ее словам, повышение может быть сезонным: в последние годы в феврале-марте спрос традиционно увеличивается и спадает к середине июля. Однако значительная часть поступающих запросов направлена на поиск персонала именно на две-три недели, то есть на период карантина.

В последние недели на фоне пандемии COVID-19 российские власти стараются пресечь массовые скопления людей, чтобы предотвратить возможные случаи заражения. Например, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уже запретили мероприятия численностью более 50 человек. На этом фоне многие отечественные и зарубежные компании уже сообщили о переходе на удаленный режим работы — чтобы снизить риски для сотрудников.

В понедельник, 16 марта о переходе на онлайн-обучение сообщили в ряде российских университетов. С того же дня свободное посещение введено в столичных школах. Дети обучаются дистанционно и выполняют домашние задания, отправляя их на проверку учителям, пояснили представители городского департамента образования. С 21 марта по 12 апреля общеобразовательные и спортивные школы и учреждения дополнительного образования Москвы будут закрыты.

Родители, не перешедшие на удаленную работу, далеко не всегда могут остаться дома с детьми. Один из родителей может оформить больничный ввиду карантина, если ребенок не достиг возраста семи лет, заявила «Газете.Ru» руководитель практики частного права НЮС «Амулекс» Елена Проскурова. Это право гарантирует семьям статья «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

«Если ребенок достиг возраста семь лет и старше, увы, на законодательном уровне нет оснований для ухода родителю на карантин», — отмечает эксперт. Она уточняет, что если в семье нет бабушек с дедушками или других родственников, готовых посидеть с ребенком, то поиск няни — единственный выход.

17 марта Национальный родительский комитет (НРК) уже призвал власти выдать родителям не достигших возраста 14 лет детей больничные листы, сообщила председатель общественного движения Ирина Волынец. Реакции властей на инициативу пока нет.

В последнее время стали также появляться такие вакансии, как няни с проживанием — такие работники 24 часа в сутки находятся дома у заказчика, рассказала Аверина из «Престижа». На фоне вспышки вируса подобные «круглосуточные няни» приобрели особую популярность: работодателям важно, чтобы персонал реже выходил на улицу и шанс заражения был сведен к минимуму.

Если же работники — няни или репетиторы — приходящие, то желательно, чтобы проживали они недалеко от места работы и им не приходилось добираться до дома семьи на общественном транспорте, где риски заболеть коронавирусом высоки, объяснила Аверина.

Повысился также спрос на домработниц, поделилась в разговоре с «Газетой.Ru» генеральный директор Агентства по подбору персонала «Улыбка» Нателла Кичикова. По ее словам, многие сейчас приезжают в Россию с Украины, и после недавнего закрытия границы между странами те, кто работал вахтовым методом, не могут вернуться на родину. В этой сфере ожидается большой спрос, который уже заметен, сообщает она.

Ажиотажа вокруг репетиторов и нянь она не замечает: «Наоборот, понизился спрос, и понятно, почему: многие компании закрываются, многие переходят на дистанционную работу», — подчеркивает она. Кичикова не исключает, что изменения еще будут, но ближе к концу недели, после окончательного закрытия школ 21 марта. На данный момент, по ее словам, сейчас многие семьи вывезли детей за город: в некоторых «мамы не работают», в других с ребенком сидят бабушки. В целом ее агентство «работает в обычном режиме».

Повышения цен не наблюдают ни в одном из опрошенных агентств.

«Это рынок работодателя», — объясняет Линькова из сервиса «Бабушка на час», именно он устанавливает цены. Потребность в персонале постоянна, следует из слов Авериной, поскольку «персонал нужен всегда». Поэтому коронавирус увеличил число вакансий, а на оплату не повлиял.

О том же рассказывает Кичикова из «Улыбки»: «Цены не поднялись совершенно». Заказчики в агентствах обычно делятся на тех, кто готов платить крупные суммы, и тех, кто ищет более бюджетные варианты, и ее фирма всегда исходит из пожеланий клиентов.

Нехватки кадров в связи с повышением спроса тоже нет: сегодня в России не у всех есть работа, поясняет Линькова, поэтому соискателей много. А дефицит высококвалифицированных сотрудников с опытом и соответствующим образованием на рынке был всегда.

Медицинские справки от кандидатов на работу няни или репетитора большинство агентств тоже требовали и до пандемии — в этом плане в условиях карантина ничего не изменилось. Агентство Линьковой в любом случае проверяет анализы кандидатов, прежде чем отправить их в семью. На COVID-19 фирма потенциальный домашний персонал не тестирует, поскольку это обычная вирусная инфекция, следует из слов эксперта.

О том же рассказывает Аверина: справки — «это основное требование при работе с ребенком». Здоровье репетиторов и нянь должно быть подтверждено медицинским осмотром. Иногда родители просят, чтобы репетиторы приходили к детям в специальных защитных масках, указывает она.