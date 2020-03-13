Падение остановилось: рубль взял передышку

Индекс Мосбиржи в пятницу по итогам торгов увеличился на 1,31% — до 2316,36 пункта, индекс РТС — на 2,62%, до 961,69 пункта. В течение дня наблюдались и более высокие показатели: так, в 15:15 мск индекс Мосбиржи рос на 4,66% — 2392,85 пункта, РТС — на 7,75%, 1041,30 пункта.

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Впрочем, отыграться полностью российским рынкам не удалось. Недельное снижение индекса Мосбиржи составило 14,82%, индекса РТС — 21,17%. Падение по итогам недели оказалось худшим с ноября 2008 года — тогда на торгах с 10 по 14 число индекс Мосбиржи сократился на 18,4%.

12 марта российская валюта обновила четырехлетний минимум: максимальный курс рубля к доллару 12 марта составлял 75,44, а к евро — 84,84. В последний раз такие значения были в феврале 2016 года. К закрытию торгов курс доллара установился на отметке 74,74 рубля — что на 1,79 рубля выше уровня закрытия торгов предыдущего дня, курс евро — 82,8 рубля, рост на 66 копеек. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов в четверг упал на 8,28% — до 2286,40 пункта, индекс РТС — на 11,03%, до 966,40 пункта. В ходе торгов индекс Мосбиржи опускался до 2277,58 пункта — минимума с декабря 2018 года, индекс РТС — до 953,64 пункта, он обновил минимум с сентября 2016.

В пятницу рубль укрепился: на момент окончания торгов на Московской бирже стоимость доллара составляла 73,53 рубля, евро — 81,65.

На выходные и понедельник ЦБ РФ установил курс на уровне 73,19 рубля за доллар и 81,86 рубля за евро.

К росту также вернулись цены на нефть. По состоянию на 21:41 мск стоимость барреля Brent выросла на 2,26% — до $33,97 за баррель, WTI — на 1,02% до $31,82 за баррель. В ходе торгов пробивалась отметка в $35 долларов за «бочку» Brent.

Обвал российской валюты начался в понедельник, 9 марта. На международных торгах Forex курс доллара превысил 73 рубля, евро — 83 рубля. Московская биржа в тот день была закрыта из-за праздников. Ее открытие во вторник также началось с падения: доллар торговался по 72,25 рубля, евро — по 81,89 рубля.

Нестабильность на мировых рынках вызвана развалом сделки ОПЕК+. В прошлую пятницу страны-экспортеры не смогли договориться о продлении или дополнительном сокращении добычи. Сделка удерживала рынок в состоянии искусственного дефицита и поддерживала мировые цены на нефть. Теперь, с 1 апреля (когда истекает действующее соглашение) страны-нефтедобытчики не будут связаны ограничениями. Российская сторона выступала за продление соглашения до конца второго квартала или на год, сообщил на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В понедельник — первый рабочий день после провалившихся переговоров — падение стоимости нефти марки Brent достигло 30%. Это стало рекордным однодневным обвалом котировок с 1991 года.

После неудачных переговоров Саудовская Аравия выразила готовность продавать нефть по $25 за баррель и намерение в три раза увеличить объемы поставок нефти в Европу. Кувейт и Ирак также стали продавать нефть с большой скидкой. Мировые СМИ заговорили о «нефтяной войне». Причем, как писал Bloomberg со ссылкой на аналитиков Bank of America и Raiffeisen Bank, Россия может быть единственной страной в мире, которая сможет составить конкуренцию Эр-Рияду в текущей ситуации. Среди преимуществ российских компаний — низкие производственные издержки, гибкая налоговая система и затраты в рублях при долларовых доходах.

Черный четверг

12 марта СМИ прозвали «черным четвергом»: американские биржи закрылись крупнейшим падением за более чем 30 лет — с 1987 года. Тот день вошел в историю как «черный понедельник» — индекс Dow Jones тогда потерял 22,6%, что стало самым большим показателем в истории. Черный четверг — отсылка к биржевому краху 1929 года, который стал началом Великой депрессии.

Вчера американские фондовые биржи в экстренном порядке приостановили торги через пять минут после открытия. Автоматическую остановку спровоцировало резкое падение основных индексов — почти на 7%. Торги возобновились через 15 минут, но это не остановило падение: Dow Jones сократился на 9%, S&P 500 — на 8,3%, Nasdaq — на 7,39%.