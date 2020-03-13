Коронавирус или дешевая нефть: чего больше бояться России

С конца декабря 2019 года по миру распространяется новый вид коронавируса – COVID-19, уже унесший жизни 5 399 человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта 2020 года заявила, что заболевание приняло характер пандемии.

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Его негативное влияние распространяется не только на человеческий организм, но и на экономику. Вирус останавливает работу фабрик, прерывает цепочки поставок крупных компаний, вынуждая откладывать выпуск продукции (например, нового iPhone фирмы Apple), заставляет государства ограничивать авиаперелеты и помещать на карантин приезжих туристов.

Федеральная резервная система (ФРС) США понизила из-за него базовую процентную ставку, американский президент Дональд Трамп запретил въезд в страну людям из Европы, по всему миру отменяются крупные деловые мероприятия, к которым компании готовились весь предыдущий год. Убытки несут производители, экспортеры ресурсов, страховщики, авиационные и туристические компании.

6 марта 2020 года стало известно еще об одном событии, вызвавшем резкие изменения на биржах — страны ОПЕК+ решили не продлевать соглашение об ограничении добычи нефти. В результате развала сделки цены на ресурсы рухнули: Россия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак и Кувейт уже сообщили, что будут наращивать добычу сырья, начав таким образом ценовую войну.

Вслед за ценами на нефть рухнул и рубль, в понедельник на международных торгах Forex курс доллара превысил 73 рубля, евро — 83 рубля. На выходные и понедельник ЦБ РФ установил курс на уровне 73,19 рубля за доллар и 81,86 рубля за евро. Падение зафиксировано также по всем основным биржевым индексам: недельное снижение индекса Мосбиржи составило 14,82%, индекса РТС — 21,17%. Падение по итогам недели оказалось худшим с ноября 2008 года.

Особенно резкий обвал фондовых рынков был зарегистрирован в «черный четверг» 12 марта: торги на биржах США начались с внезапного сокращения всех основных индексов, из-за чего работу пришлось приостановить на 15 минут. Закрылись американские биржи в тот день крупнейшим падением за более чем 30 лет — с 1987 года.

В первый рабочий день после объявления о распаде сделки ОПЕК+ котировки нефти упали на 30% — с $45 до $31,02 за баррель.

«Газета.Ru» опросила экспертов, чтобы узнать, что повлияло на рынки больше: коронавирус или последствия развала сделки ОПЕК+.

«Очевидно, что ключевое негативное влияние на глобальную экономику оказывает пандемия коронавируса»,

— считает главный аналитик ПСБ Денис Попов.

По его словам, в первой половине 2020 года «острая фаза волнений от пандемии» должна миновать. Рынки начнут резко восстанавливаться и расти, в результате чего год мировая экономика завершит в шаге от рецессии с минимальными темпами роста за последние 10 лет – они составят около 1%, отмечает эксперт.

В свою очередь отказ стран-экспортеров нефти от дальнейшего ограничения добычи ресурсов влияет не на все рынки и регионы. Более того – глобальные рынки используют его «как повод для перехода к новым реалиям», подчеркивает Попов.

Заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова также подчеркивает, что нефть влияет далеко не на все государства, так как некоторые из них не зависят от экспорта ресурсов. Так,

импортер нефти Китай может использовать низкие цены на нефть для возобновления высоких темпов роста экономики.

По мнению Попова, определенную роль в развале сделки сыграл и коронавирус – не будь его, сделка, возможно, состоялась бы. Это подтверждают слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина: открывая заседание кабинета министров 12 марта 2020 года, политик заявил, что на встрече ОПЕК+ Россия выступала за продление сделки на текущих условиях вместо их ужесточения, аргументируя свою позицию тем, «спрос на энергоносители уже уменьшался из-за замедления мировой экономики и сокращения международной торговли», а потому не стоит «усложнять ситуацию, которая сложилась с распространением коронавируса».

О взаимосвязи развала соглашения ОПЕК+ и коронавируса говорит и главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. «На наш взгляд, в настоящий момент вряд ли можно обособить друг от друга влияние вирусного фактора и снижение нефтяных цен в формате их воздействия на российские рынки и курс рублевой валюты», — подчеркивает он. Более того –

поскольку в России эпидемия развивается медленно, поэтому на курс рубля и экономику, скорее больше повлияла стоимость нефти.

По словам эксперта, благодаря многолетним санкциям против РФ страна выработала защиту от «возможного роста взаимоизоляции стран в условиях мировой пандемии». Однако, так как цены на нефть снижаются достаточно активно и могут продолжить снижаться дальше, макроэкономическая устойчивость отечественной экономики может несколько уменьшиться, а рубль, вероятно, еще некоторое время останется на уровне 70-75 за доллар.

В определенной мере рубль поддерживают цены на нефть – за вчерашний день, пятницу 13 марта, стоимость Brent переходила $35 за баррель. Однако если коронавирус продолжит создавать риски для экономики, а в апреле, когда истечет срок нынешней сделки ОПЕК+, начнется ценовая война, то стоимость ресурсов вновь может упасть, отмечает Покатович. Это повлечет за собой «усиление давления на рубль и российские рынки». Российская валюта может опуститься до 80 рублей за доллар и даже ниже.

Мильчакова подчеркивает, что в ситуации с нефтью «не все так однозначно, как кажется». «Конечно, зависимость доходов госбюджета от нефти и газа у нас высока, а бюджет балансируется при цене от $40 за баррель, но как раз

в прошлом году медленные темпы роста ВВП у нас были вызваны как раз замедлением роста в секторе услуг, а не в промышленности»,

— отмечает она. Поэтому эксперт считает коронавирус более значительной угрозой:

«На наш взгляд, по мировой экономике в наибольшей степени ударил коронавирус, и МВФ понижает прогнозы по темпам роста ВВП в текущем году именно из-за него, — отмечает она. — Это влияние проявляется, прежде всего, в сокращении объемов туристического потока, сферы услуг, пассажирских перевозок».

По ее словам, сектор услуг в этом году в России будет «сильно торпедирован» сокращением доходов от сферы туризма, поскольку страна недосчитается около 3 млн туристов из Китая. В свою очередь, низкие цены на нефть могут помочь развитию ненефтегазового сектора.