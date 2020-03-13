Черная перспектива: торги на биржах Азии открылись падением

Индекс Гонконга HangSeng на открытии резко упал на 7,36%, но вскоре смог отыграться до -6,4%. Накануне гонконгская биржа просела на 3,66%, передает агентство экономической информации «Прайм».

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Индексы материковых китайских Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж начинают утро пятницы также с резкого падения — Shanghai Composite рухнул на 4,16%, а SZSE Component потерял 4,86%.

Индекс токийской Nikkei 225 также продолжает падать — начало торгов на японской бирже проходит под эгидой 8,5-процентного снижения, которое впоследствии быстро дошло до -9,5% – и была пробита психологическая отметка в 17000 пунктов. Для Страны Восходящего Солнца это стало крупнейшим падением с апреля 1990 года.

В Австралии национальный индекс ASX 200 снизился на 7,7% после открытия пятничных торгов, передает ТАСС. Потеряны 406 пунктов, достигнута отметка в 4698 пунктов.

Американские биржевые индексы накануне потеряли в ходе четверговых торгов немногим менее 10%, показав худший результат за день с 1987 года.

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опустился на 9,33% до 21355,73 пункта. Кроме того, закрытие Нью-Йоркской фондовой биржи ознаменовалось падением индекса NASDAQ на 7,85% до 7327,453 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 4,54% до 2510,48 пункта.

Отмечается, что уже после завершения торгов, в 16:05 по местному времени, DJIA продолжил падение до 9,99%. Хуже результаты дня были в 1987 году в «черный понедельник» — тогда Dow Jones потерял за день 22,6% — самое большое падение за всю историю старейшего американского индекса, существующего с конца XIX века.

Падение произошло, невзирая на вмешательство Федерального резервного банка Нью-Йорка — организация объявила об увеличении объема еженедельного выкупа бумаг в рамках месячного и трехмесячного РЕПО до $500 млрд в марте. Это приостановило падение индексов, но спустя всего пару часов биржи продолжили терять пункты.

В этот раз, в отличие от 1987 года, причина резкого падения лежит на поверхности — его связывают с решением президента США Дональда Трампа ввести 30-дневный запрет на транспортное сообщение с Европой из-за пандемии коронавируса COVID-19. На этом фоне

биржи Нью-Йорка открылись с 7-процентного падения, и торги были тут же приостановлены на 10 минут. После возобновления торгов индексы продолжили терять в стоимости.

В среднем за прошедшую неделю биржи стран «Большой двадцатки» (G20) потеряли около 19% на объявлении коронавируса пандемией и разрыве нефтяной сделки ОПЕК+, вызвавшем падение цен на «черное золото».

На рынках надулись «пузыри»

Самыми крепкими в этот раз оказались китайские биржи — Shanghai Composite с прошлой пятницы потерял 7,1%, чуть более 200 пунктов. Индекс Саудовской Аравии Tadawul потерял 9,2%, опустившись до 6357 пунктов. Мексиканская биржа BMV потеряла 13,5%, индекс FTSE/JSE All Share Южноафриканской республики (ЮАР) снизился на 14,9%, индонезийский IDX — на 15,8%, турецкий BIST – на 16,1%. Биржа Южной Кореи потеряла за неделю 16,8%, а японский индекс Nikkei — 17,8%.

Сильнее всего за неделю потрепало биржи Европы — британский FTSE 100 упал на 20,9%, германский DAX потерял 22%, CAC 40 во Франции — 23,4%. Почти на четверть — 24% — упал канадский S&P/TSX. Российский РТС за неделю потерял 25,5%, упав с 1296 до 966 пунктов — тоже за неделю.

Отечественная биржа, таким образом, оказалась на третьем месте среди главных жертв G20. «Серебро» — у бразильского Bovespa, потерявшего 28,6%, а печальную пальму первенства получила Италия — биржа закрытой на карантин из-за коронавируса страны потеряла 29,2%, почти треть.

Днем ранее предсказавший глобальный финансовый кризис 2008 года экономист Джесси Коломбо заявил, что миру грозит новая катастрофа. По мнению американского эксперта, сейчас на мировом финансовом рынке есть сразу несколько пузырей, которые могут лопнуть в любой момент. Ситуацию усугубляют эпидемия коронавируса и развал сделки ОПЕК+.