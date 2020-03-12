Закрывают даже Канны: кому выплатят страховку за коронавирус

На фоне введения в Москве временного ограничения на массовые мероприятия из-за коронавируса под вопросом оказалось проведение ряда концертов. В частности, Егора Крида, Элджея, Скриптонита и Lindemann (проект лидера Rammstein). Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил о введении временного запрета на проведение в столице массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек.

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Российские ивент-компании уже столкнулись с проблемой выплат компенсаций в случае отмены мероприятий. «Газета.Ru» разобралась, стало ли поступать больше запросов от компаний и граждан на страхование от коронавируса и кто из них сможет получить компенсации.

От коронавируса нет страховки

Некоторые организаторы смогут получить компенсации в случае отмены концертов из-за ограничений, которые власти установили во избежание распространения коронавируса. Как разъяснили в «Росгосстрахе», если в договор страхования включен риск отмены по причине официального распоряжения органов власти о запрете массовых мероприятий (включая распоряжения государственных органов здравоохранения РФ или Всемирной организации здравоохранения, содержащих отказ в доступе на территорию мероприятия по причине эпидемии или пандемии), компания выплачивает страховое возмещение непосредственно компании-организатору.

В «Страховом доме ВСК» также заключают договоры страхования риска.

«При этом каждый риск отмены мероприятия рассматривается страховщиком индивидуально: от мероприятия к мероприятию меняется степень риска, которая зависит как от характеристик самого мероприятия, так и от требований к страховому покрытию», — пояснили в ВСК.

Клиент, заключивший договор страхования о возможной отмене мероприятия, получит возмещение, подтвердили и в страховой компании «Согласие». Все зависит от тех обстоятельств, которые вошли в договор.

«Такими обстоятельствами могут быть, например, пожары, стихийные бедствия, смерть главного исполнителя и другие события, а также запрет властей, в том числе указ мэра Москвы о запрете проведения массовых мероприятий до 10 апреля 2020 года», — сообщили в «Согласии».

В связи с распространением коронавируса количество запросов на страхование риска отмены мероприятий возросло, говорят страховщики.

Но тут возможны варианты.

Те клиенты, которые застраховали ответственность до возникновения текущей ситуации с коронавирусом, смогут рассчитывать на получение страхового возмещения, так как отмена мероприятия по такой причине в большинстве договоров будет являться страховым случаем.

Однако новые клиенты, у которых появилось намерение застраховать риск отмены мероприятий уже после распространения коронавируса, смогут заключить договор страхования только с исключением данного риска, поскольку официально признанная эпидемия «уже не обладает признаками вероятности и случайности, которые являются основой института страхования».

«Нельзя застраховать то, что уже произошло или точно произойдет», — резюмируют в компании «Согласие».

У граждан теперь тоже нет возможности застраховать себя от коронавируса. Время уже упущено, поясняют страховщики. Но если в действующей страховке есть пункт о возмещении ущерба в связи с вирусной инфекцией, то выплата по такой страховке возможна. И неважно, какая это инфекция — банальный грипп или коронавирус.

Не только в России

В рунете есть объявления о продаже туров в Канны: «можно побывать на красной ковровой дорожке, посетить церемонию награждения и на просмотрах». Ценник начинается от 3 тыс. евро. О возможной отмене киношоу — ни слова.

Тем временем Каннский кинофестиваль «висит на волоске» — ему угрожает закрытие из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщило издание Variety.

По состоянию на вечер 12 марта, во Франции, по данным Минздрава, зарегистрировано более 2800 заразившихся коронавирусом, 61 человек умер. 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией. Позднее, 24 февраля, ВОЗ не исключила, что вирус может достичь уровня пандемии, а 9 марта объявила о ней.

«Мы все еще надеемся, что пик эпидемии коронавируса будет пройден до конца марта, и в апреле уже все смогут выдохнуть», — заявил президент Каннского кинофестиваля Пьер Лескур. При этом он добавил, что, если эпидемия к этому времени не пойдет на спад, то, безусловно, кинофестиваль будет отменен. Ежегодно мероприятие посещают более 40 тыс. зрителей. Организаторы рассчитывают провести шоу, как и было запланировано, с 12 по 23 мая, несмотря на коронавирус.

Один только зал Дворца фестивалей насчитывает 2 309 мест. Как они намерены обойти запрет властей на массовые мероприятия (свыше 1000 человек), непонятно.

Удар по организаторам легендарного кинофестиваля нанесла страховая компания Circle Group: с ней они не один год заключали типовой договор на выплату компенсаций на случай отмены мероприятия. Но в этот раз руководство Circle Group предложило заранее отменить фестиваль. Страховщики не хотят платить компенсацию за огромные убытки, которые возникнут в случае, как они считают, совершенно очевидной отмены фестиваля ближе к дате его проведения.

Лескура не устроили условия, предложенные компанией Circle Group. Он подтвердил изданию Le Figaro, что фестиваль не застрахован от коронавируса.

По его словам, предложение, сделанное Circle Group 10 дней назад, было «абсолютно несоразмерным».

«Нам предлагали страховое покрытие только до 2 млн евро, в то время как наш бюджет составляет 32 млн. И мы, конечно, отклонили это предложение», — сказал глава оргкомитета. При этом он не опасается банкротства — у фестиваля есть благотворительный фонд, который предоставит «резервы» на случай отмены шоу. Фонд позволяет прожить по крайней мере один год без доходов, сказал Лескур.

Позиция страховщиков в этой истории выглядит убедительной. Как и большинство страховых компаний Франции, Circle Group не выплачивает страховку за отмену мероприятия из-за коронавируса, как и других эпидемий. С конца января, когда вирус начал массово распространяться по миру, страховые компании прекратили предоставлять клиентам возможность страховки от него. Однако считалось, что Circle Group сможет сделать исключение для знаменитого шоу на Лазурном берегу, как для ключевого клиента.

Для менее значимых массовых мероприятий, которые широко не освещаются в СМИ и не так популярны, как Каннский фестиваль, требовать компенсаций за форс-мажорные обстоятельства будет недостаточно. Страховой случай не наступит даже если отмены мероприятия потребуют власти, пояснил представитель Французской федерации страхования.

Французские страховщики не рассматривают коронавирус как форс-мажор, поскольку это не соответствует ни одному из трех определяющих критериев: «неконтролируемый, внешний и непредвиденный».

«Страховая компания не признает форс-мажором отмену кинофестиваля из-за вспышки вируса, даже если правительство вмешается», — сказал источник в Circle Group.