На пороге кризиса: Кудрин предрек России нулевой рост

Сохранение цены на нефть на уровне $35 за баррель, а стоимости доллара около 72 рублей грозит российскому бюджету потерей примерно 3 трлн руб. нефтегазовых доходов, подсчитал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Дефицит бюджета может составить порядка 2% ВВП. «Мы должны понимать, что перед нами такие вызовы стоят», — предупредил он.

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Председатель Счетной палаты также допустил, что при таких обстоятельствах рост ВВП будет близок к нулю.

Прогноз Минэкономразвития по средней цене нефти в $57,7 за баррель и среднегодовому курсу доллара в 63,9 рубля уже устарел и на нем нельзя строить бюджет, также отметил Кудрин. По его словам, нужно исходить из новых реалий. Но чиновник не исключил, что цены на нефть могут быть несколько выше текущих значений.

Но даже если нефть будет стоить $40-45 за баррель, рост российской экономики «будет ближе к нулю».

По итогам прошлого года рост ВВП РФ составил 1,3%.

Бедных станет больше

Еще один риск низких цен на нефть — реальные доходы населения. Они неизбежно сократятся. И тогда уровень бедности в России в 2020 году может не снизиться, а увеличиться. «Скорее всего, серьезных изменений в лучшую сторону не произойдет. Наоборот, мы встречаемся с вызовами, как минимум, неуменьшения бедности. К сожалению, может быть даже увеличение», — сказал Кудрин.

Глава Счетной палаты подчеркнул, что ранее ожидались более высокий рост реальных доходов населения и снижение уровня бедности. Но сейчас придется еще больше вкладывать в человеческий капитал.

В феврале Минэкономразвития, наоборот, улучшало прогнозы по уровню бедности в России на 2020-2023 годы. Ожидаемый уровень бедности в РФ в 2020 году составит 10,8% от всего населения страны (ранее — 11,7%), в 2021 году — 9,8% (10,8%), в 2022 году — 8,8% (9,4%), в 2023 году — 7,7% (7,9%).

Прогноз на 2024 год сохранен на уровне 6,6%. Именно к этой дате президентом Владимиром Путиным поставлена задача вдвое снизить уровень бедности в стране. По итогам трех кварталов 2019 года этот уровень составил 13,1% от всего населения страны, сообщал Росстат.

Кудрин завершил свой прогноз на алармистской ноте.

«Я хочу уже сказать полноценно, что, скорее всего, мы стоим на пороге кризиса. Нынешний кризис может оказаться достаточно чувствительным», — сказал Кудрин.

По его словам, ситуация усугубляется тем, что, в отличие от 2008 года, Китай существенно пострадал от коронавируса, поэтому не сможет быть двигателем мировой экономики. Председатель Счетной палаты добавил, что надеется на подорожание нефти, чтобы избежать инфляции в стране.

В заочную дискуссию с Кудриным вступил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Прогноз Кудрина он не поддерживает. «Ничего фатального не происходит», — пояснил Белоусов журналистам.

Но на случай негативного сценария у правительства есть специальный план. «У нас есть план на случай, если вдруг что-то произойдет, но я пока даже не вижу оснований этот план не то чтобы задействовать, а даже его как-то среди ФОИВов (федеральных органов исполнительной власти — «Газета. Ru») особо продвигать», — отметил Белоусов, не раскрыв детали экстренного плана.

«Все, что надо было сделать, для того чтобы погасить возможность такого нервного поведения рынков 10-го числа, правительство, Минфин и ЦБ сделали», — заявил Белоусов.

Первый вице-премьер также прокомментировал заявления ОАЭ и Саудовской Аравии о планах нарастить добычу нефти в апреле и падение нефтяных котировок в результате провала сделки ОПЕК + Россия.

«Куда она падает? Ничего она не падает. Она дернулась — ну и что, в чем караул-то? Тоже мне...Послушайте, не надо делать проблему из каждого доллара за баррель: рынки это все перемалывают достаточно спокойно. Сегодня просело — сейчас пошел отскок», — ответил чиновник.