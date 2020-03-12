Война с саудитами: сколько продержится Россия

Россия может оказаться единственной страной в мире, способной конкурировать с Эр-Риядом на рынке энергоносителя в текущей ситуации, когда саудовская нефть со скидкой уже направляется в Европу, пишет Bloomberg.

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Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.

«Российские компании могут обеспечить устойчивое производство, пока нефть не попадает в ценовой диапазон от $15 до $20 за баррель», — говорит аналитик Карен Костанян.

Хорошо развитая инфраструктура, а также разветвленность железных дорог и трубопроводов позволяют российским нефтяным компаниям работать при низких затратах. В прошлом году крупнейшие российские компании тратили менее $4, чтобы добыть один баррель нефти, указывает Bloomberg.

«Добавьте к этому около $5 долларов на транспортировку и $6-8 долларов капитальных расходов, и вы все равно получите баррель нефти менее чем за $20 долларов», — поясняется в статье.

Эксперты подчеркивают, что российская фискальная система предлагает своим топовым компаниям больше защиты.

«В прошлом году государственные сборы составляли основную часть расходов российских производителей: компании заплатили в казну налогов на добычу и экспортную пошлину $34-$42 за баррель.

Однако в России существует гибкая фискальная система, которая предусматривает, что по мере падения цен на нефть налоги снижаются вместе с ними», — рассказал старший директор группы по природным ресурсам рейтингового агентства Fitch Ratings Дмитрий Маринченко.

По его подсчетам, при цене нефти на уровне $50 российские производители платят более 40% своих доходов в виде налогов. Если стоимость упадет до $25, доля налогов снизится до 20%, а при $15-$20 фискальная нагрузка почти исчезает.

Наконец, российские производители, которые получают часть своих доходов в долларах США, а тратят почти исключительно в рублях, защищены гибким обменным курсом. Ослабление рубля к доллару помогло компенсировать капитальные затраты компаний во время предыдущего падения рынка.

«Эти факторы помогают российским компаниям пережить недолгую ценовую войну, но они начнут чувствовать некоторое напряжение в долгой битве. Непредвиденные налоговые риски могут возникнуть только в том случае, если обвал рынка продлится от трех до пяти лет. Ценовой шок продолжительностью в несколько месяцев, скорее всего, не повлияет на налоговую нагрузку для производителей», — указал аналитик Raiffeisen Андрей Полищук.

«Это не первый случай падения цен на нефть. Мы привыкли работать в нестабильной среде», — признавался ранее на встрече с инвесторами президент «Лукойла» Вагит Алекперов, который за свою 52-летнюю карьеру в нефтяном бизнесе видел цены от $2 до $146 за баррель.

Саудовская Аравия усилила борьбу за доминирование в отрасли после распада альянса ОПЕК+ на прошлой неделе. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

Королевство снизило цены и объявило о значительном увеличении производства. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская промышленность останется конкурентоспособной «при любом прогнозируемом уровне цен».

Теперь Саудовская Аравия намерена предложить европейским странам тройные объемы нефти по сниженной цене, до $25 за баррель. Подобные скидки указывают на то, что европейский рынок станет основной целью в нефтяной сфере для Эр-Рияда и Москвы.

Королевство предлагает свою нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене около $25 за баррель, что значительно ниже стоимости российской нефти Urals. Саудиты уже направили предложения таким компаниям, как Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV, Repsol и Cepsa. Диапазон объема дополнительных поставок составлял от 25 до 200%, в зависимости от компании.

Москва не была инициатором выхода из направленной на сокращение объемов добычи нефти сделки ОПЕК+, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он напомнил, что Россия предложила «продлить соглашение на действующих условиях, как минимум до конца второго квартала или на год, в том числе, чтобы не осложнять ситуацию, которая сложилась с распространением коронавируса COVID-19.

Позиция России при этом была «абсолютно выверенной и обоснованной», указал глава кабмина. По его мнению, замедление мировой экономики и сокращение международной торговли уже привели к снижению спроса на энергоносители.

И все же страны объединения решили не продлевать соглашение, а Саудовская Аравия объявила о беспрецедентном снижении стоимости своего сырья и одновременном увеличении добычи нефти. Эти меры и вызвали падение рынков, заметил премьер-министр.

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что в этом году рост экономики России будет около нуля при текущем уровне цен на нефть. При этом он прогнозирует, что средняя цена нефти в 2020 году составит около $40 за баррель.