Падение с ускорением: рубль обновил четырехлетний минимум

Рубль продолжил падение в четверг, 12 марта. По состоянию на 14:42 мск доллар стоил 75,22 рубля, евро — 84,40 рубля, следует из данных торгов на Московской бирже. Стоимость доллара превысила 75 рублей впервые с февраля 2016 года, евро пробил отметку в 84 рубля впервые с того же времени.

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Индексы Мосбиржи и РТС также просели — на 7,38% и 11,2% соответственно (на 14.10 мск).

Обвал стоимости российской национальной валюты начался в понедельник — на международных торгах Forex курс доллара превысил 73 рубля, евро — 83 рубля. Московская биржа 9 марта была закрыта в связи с праздничным днем. Во вторник открытие площадки также началось с обвала: доллар торговался по 72,25 рубля, евро — по 81,89 рубля.

Такая ситуация на рынках вызвана развалом сделки ОПЕК+, которая поддерживала мировые цены на нефть. В прошлую пятницу стало известно, что страны-экспортеры не смогли достигнуть соглашения и, в результате, с 1 апреля (когда истекает действующее соглашение) они не будут связаны ограничениями на добычу.

Саудовская Аравия, Кувейт и Ирак уже снизили апрельские цены на нефть.

В понедельник, первый рабочий день после развала сделки, уменьшение стоимости нефти марки Brent достигло 30%, что стало рекордным однодневным падением котировок с 1991 года.

Как заявил в четверг, 12 марта, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Москва не была инициатором выхода сделки ОПЕК+. Российская сторона выступала за продление соглашения до конца второго квартала или на год, сообщил он на заседании правительства.

Чем грозит обвал рубля

Российские власти контролируют ситуацию в отечественной экономике, сообщил Мишустин в своем выступлении. У страны есть инструменты, необходимые для того, чтобы пережить тяжелый период прошел без потрясений.

«Банк России на 30 дней приостановил закупки валюты на рынке. А Министерство финансов объявило о ее продаже, чтобы компенсировать потери бюджета. Эти меры уже дали определенный результат», — заявил премьер-министр. Председатель правительства также напомнил, что по текущим прогнозам ситуация на мировых рынках не должна отразиться на социально ориентированной стороне государственной политики: накопленные резервы должны позволить обеспечить индексацию пособий и выплат, как запланировано.

Тем не менее, если рубль не сможет отыграть падение, девальвация может привести к росту цен на импортные товары, рассказали эксперты «Газете.Ru». Прежде всего это касается цен на одежду, автомобили, лекарства, мобильные телефоны и ноутбуки. В большинстве отраслей не ожидают резкого и быстрого повышения стоимости товаров.

Если рубль не сможет отыграть в стоимости, то потребители почувствуют последствия в секторах, зависимых от импорта — овощах, фруктах или бройлерах, где рост себестоимости может произойти из-за роста цен на компоненты кормов, генетики и т.д., говорил партнер агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.

По его оценкам,

при негативном сценарии изменения в ценах могут отразиться на покупателе не раньше, чем через 4-6 месяцев.

При этом для части российских производителей существует и позитивный момент — экспортеры, например, рыбы, зерновых или масложировой продукции смогут заработать на курсе, заметил Березнюк.

Рост курса рубля может повлиять как на цены, так и на качество одежды на рынке, рассказывала «Газете.Ru» генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. В массовом сегменте, где покупатель наиболее чувствителен к цене, ритейлеры будут предлагать товар более низкого качества за ту же цену, а в премиальном товар в следующем сезоне неизбежно вырастет в цене.

При фиксации курса на уровне до 70 руб. за доллар цены могут вырасти не менее чем на 20% в премиальном сегменте и на 10% в бюджетном сегменте,

— оценивала глава Fashion Consulting Group.

По оценкам директора аналитического агентства DSM Group Сергея Шуляка, при сохранении ситуации цены могут вырасти и на лекарственные препараты. К концу года рост, по оценкам эксперта, будет пределах 5%.

Скачок курса доллара существенно увеличил трафик в дилерские центры. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников. По его словам, клиенты стремятся приобрести автомобили по текущим ценам на случай их подорожания.