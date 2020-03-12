Много пузырей: пророк кризиса-2008 предсказал новый крах

В США предсказали новый мировой экономический кризис

Предсказавший кризис 2008 года экономист Джесси Коломбо заявил, что миру грозит новая катастрофа. По мнению американского эксперта, сейчас на мировом финансовом рынке есть сразу несколько пузырей, которые могут лопнуть в любой момент. Ситуацию усугубляют эпидемия коронавируса и развал сделки ОПЕК+.

Как сообщает The Independent, новый крах рынков может оказаться гораздо сильнее того, что случился 12 лет назад.

По мнению Коломбо, сейчас на мировом рынке «надулось сразу несколько пузырей — и они могут лопнуть в любой момент». Кроме того, ситуацию усугубляют пандемия «смертельного китайского коронавируса, выплеснувшегося за пределы Азии» и затяжной спад в мировой экономике — он начался «задолго до всего этого».

Еще один негативный фактор, по словам экономиста — развал сделки ОПЕК+ и рухнувшие до $30 за баррель цены на нефть.

Накануне Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) опубликовало на официальном сайте показатели индекса финансового стресса в России ACRA FSI, который превысил пороговое значении. На вторник, 10 марта, он достиг отметки в 3,1 пункта. В агентстве уточнили, что с пятницы, 6 марта, индекс увеличился на два пункта.

Эти данные свидетельствуют о повышении вероятности финансового кризиса. Уточняется, что такое происходит не всегда, поскольку превышение отметки было ненадолго зафиксировано в 2016 году. Как отметили в АКРА, такие скачки ранее происходили 12 раз, в том числе в 2008-м, 2009-м и 2014-м годах.

В сентябре минувшего года американский миллиардер, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рей Далио оценил состояние мировой экономики и пришел к выводу, что новый финансовый кризис может наступить в ближайшие несколько лет. В интервью Business Insider он заявил, что экономический цикл делится на несколько стадий. Сначала долги растут вместе с доходами от производства и стоимость активов увеличивается. Впоследствии центробанки из-за растущих долгов приступают к ужесточению денежно-кредитной политики.

Финансист отметил, что затем процентные ставки опускаются практически до нуля и экономика входит в стадию депрессии, что заставляет центробанки скупать активы и применять политику количественного смягчения.

«Я думаю, что период, в котором мы находимся, очень похож на 30-е годы прошлого века», — сказал Далио, отметив схожесть актуальной экономической и политической обстановки со временами Великой депрессии в США.

Миллиардер также подчеркнул, что в таких условиях растет разрыв между бедными и богатыми — это, по его мнению, приводит к росту популярности популистской риторики.

Еще в августе 2018 года главный управляющий Банка международных расчетов

Агустин Карстенс предупредил, что актуальные тенденции в мировой экономике могут привести к «идеальному шторму». Он заявил, что нарастание угроз в мировой экономике провоцируют протекционизм, экономический национализм, а также торговые войны. Эти факторы, считает управляющий, могут привести к росту цен и безработице, а также замедлят рост экономики.

Он отметил, что реакционная экономическая политика обречена, так как она пытается вернуть страны к более простому миру локального производства, хотя экономические условия уже изменились. Кроме того, Карстенс выразил мнение, что хотя долгое время страны усиливали глобализацию и занимались либерализацией торговли, сегодня на смену такой политике пришли протекционизм и закрытие рынков.

Пророчества о новом мировом финансовом кризисе звучат уже не первый год. В июле 2018-го аналитики Bank of America Corp. отмечали, что актуальная динамика на мировом фондовом рынке похожа на ту, что была перед мировым экономическим кризисом в 1997-1998 годах. После анализа рыночных трендов аналитики пришли к выводу, что в скором времени

могут повториться события 1998 года, когда в азиатском регионе произошел экономический кризис, а в России — дефолт. По данным банка, сильный доллар оказывает давление на развивающиеся рынки.

«Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран — все это похоже на эхо событий 20-летней давности», — резюмировал ведущий инвестиционный аналитик Bank of America Майкл Хартнетт.