Карантином по вирусу: куда теперь нельзя летать

Россия ограничит авиасообщение с Францией, Италией, Испанией и Германией из-за коронавируса с 13 марта. Это следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, которое появилось в среду вечером, 11 марта, на официальном сайте правительства. Исключение составят некоторые регулярные рейсы.

Из Москвы сохранятся рейсы в Берлин, Рим, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж. Туда и обратно.

Также с 13 марта вводится временный запрет на выдачу виз гражданам Италии, кроме деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных.

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Вслед за официальными заявлениями об ограничении полетов последовали уведомления от авиаперевозчиков.

«Лоукостер «Победа» приостанавливает полеты из Москвы в Берлин, Баден-Баден, Кельн, Лейпциг, Мемминген и Жирону с 13 марта 2020 года в связи с введённым авиавластями России ограничением на выполнение полетов в города Германии и Испании», — говорится в сообщении компании.

Клиентам отменённых рейсов будет оперативно оформлен возврат денежных средств в полном объёме.

До этого Россия уже ввела ограничение на полеты в Китай, Южную Корею и Иран.

Китай, Корея, далее — везде

Первыми попали под запрет рейсы в Китай. В качестве исключения правительство разрешило осуществлять коммерческую эксплуатацию маршрутов только между Москвой и Пекином, Шанхаем, Гуанчжоу и Гонконгом. Об этом в конце января сообщала глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее 11 российских авиакомпаний выполняли в Китай 54 рейса в неделю из 23 российских городов. 8 китайских авиакомпаний выполняли в Россию 37 рейсов в неделю.

Жестко действуют в борьбе с коронавирусом власти Израиля. 9 марта страна ввела двухнедельный карантин для всех приезжающих, сообщал исполняющий обязанности премьер-министра Биньямин Нетаньяху.

Иностранцев будут допускать только при наличии места, где они смогут провести 14 дней в изоляции, передавал ТАСС.

По данным на 11 марта, зарегистрировано 75 случаев заболеваний среди израильтян.

В этой связи с 12 марта по 12 мая российская авикомпания «Победа» отменяет все рейсы в Израиль. Сейчас «Победа» три раза в неделю летает на курорт Эйлат на Красном море. В Эйлате остались россияне, поэтому 12 и 14 марта «Победа» полетит туда, чтобы вернуть их домой, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Ранее из-за коронавируса «Победа» отменила все рейсы в Италию с 11 по 31 марта. Кроме того, по этой же причине перевозчик вдвое сократил число рейсов в Берлин.

C 10 марта «Уральские авиалинии» сообщили, что до 23 апреля отменяют рейсы в Израиль из Сочи, Екатеринбурга, Минеральных Вод и Москвы.

В эти дни власти США обсуждают возможность ограничения авиасообщения с Европой, сообщают американские СМИ.

Как информирует оперативный штаб правительства РФ, за последние сутки в России зарегистрировано 8 случаев новой коронавирусной инфекции у российских граждан: 6 больных в Москве, 2 — в Московской области. Установлено, что все они посещали Италию в последние две недели.

«Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.

Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории РФ. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», — сообщает штаб.

Всего в РФ на сегодняшний день зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции, из них 25 у граждан России, вернувшихся из Италии, два – у граждан КНР, один – у гражданина Италии.

Выписаны по выздоровлению двое граждан КНР, один гражданин России. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.

Командировки чиновников отменяются

Региональным властям в России «рекомендовано сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и по возможности проводить их в видеоформате или без зрителей».

Министерствам и ведомствам рекомендовано отменить командировки за рубеж, за исключением неотложных и организованных во исполнение поручений президента или правительства.

Ранее 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса по миру как пандемию.

«Мы глубоко обеспокоены и тревожно высокими темпами распространения вируса, и тяжестью заболеваний, и бездействием (властей --«Газета.Ru»). Учитывая все эти факторы, мы приняли решение объявить ситуацию с COVID-19 пандемией», — заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в среду.

Общее число заболевших коронавирусом достигло 118 тыс. человек в 114 странах. Число жертв по всему миру составляет 4291.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду призвала сограждан готовиться к худшему. «Вы должны понять, что если где-то есть вирус, от него нет иммунитета, вакцин и лекарств, то высокая доля населения — эксперты называют цифру 60-70% — заразится», — заявила Меркель.

После этого, как сообщают местные СМИ, немцы стали запасаться пивом, макаронами и туалетной бумагой. В Испании и Италии тоже запасаются провизией.