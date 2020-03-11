Вирус и нефть: эксперты предупредили о финансовом кризисе

Индекс финансового стресса, рассчитываемый АКРА обвалился до уровня 3,12 пункта. Это указывает на вероятность перехода экономики России в состояние кризиса.

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Как указывается на сайте агентства, индекс ACRA FSI достиг 3,1 пункта, далеко выйдя за 2,5 пункта, то есть, за количественную границу, отделяющую кризисное состояние экономики от обычного.

Резкие колебания ACRA FSI происходили 12 раз. Во время кризисов 2008-2009 годов и в декабре 2014 года, после резкого обвала рубля в связи с переходом к свободному курсообразованию, индекс достигал отметки в 7 пунктов.

Похожая ситуация была и в начале 2016 года. Тогда индекс превышал критическую отметку в 2,5 пункта в течение непродолжительного периода времени. Правда, финансового кризиса за этим не последовало.

Коронавирус и ОПЕК + Россия

Эксперты АКРА называют несколько негативных факторов, которые повлияли на сложившуюся оценку экономической ситуации. Это, конечно, вспышка коронавируса.

«В связи с распространением болезни за пределами Китая снижается экономическая активность во многих странах, вследствие чего сокращается и спрос на нефть», — говорится в комментариях АКРА.

Добавила негатива и сорвавшаяся 6 марта сделка ОПЕК + Россия. Рубль в итоге резко ослаб. В понедельник, 9 марта, стоимость нефти марки Brent рухнула на 30% и доходила до $31 за баррель. Это было самым значительным падением с 1991 года. Утром 11 марта нефть торгуется у отметки $40.

К вечеру вторника доллар стоил 71,8 руб. — выше закрытия предыдущих торгов в пятницу на 3,27 руб. Евро торговался по 81,4 руб. (выше на 3,9 руб.).

Котировки на российском фондовом рынке снизились. Индексы Мосбиржи и РТС были в минусе — от 8,1 до 13,0%.

Во вторник и в среду утром рынок начал корректироваться вверх. В индекс финансового стресса ACRA FSI входят также такие внешние проявления финансового кризиса, как волатильность на основных финансовых рынках, спредов (разница в курсе покупки и продажи) валюты.

О кризисном развитии событий на глобальном рынке углеводородов ранее предупреждали и аналитики Goldman Sachs. Они предсказали падение цен на нефть до $20 за баррель.

Об этом сообщал 9 марта Bloomberg.

По мнению экспертов банка, прогноз для нефтяного рынка сейчас еще более плачевный, чем в ноябре 2014 года. Они отметили, что к падению цен может подтолкнуть нефтяная война, развернувшаяся между странами — членами ОПЕК и Россией.

Аналитик Goldman Sachs Дэмиен Курвалин считает, что текущая ситуация кардинально меняет прогнозы для рынков нефти и газа.

Производители дешевой нефти будут увеличивать поставки, чтобы заставить производителей с более высокими издержками снизить добычу.

Этот негативный сценарий уже начал сбываться. 10 марта одна из крупнейших нефтяных компаний мира Saudi Aramco заявила, что в апреле увеличит поставки нефти до 12,3 млн барр./сутки, что выше производственных мощностей компании на 300 тыс. барр./сутки, сообщало агентство Reuters.

Ценовая война будет долгой

До сих пор королевство Саудовской Аравии удерживало добычу в пределах 9,7 млн б/с в рамках соглашения ОПЕК +. После срыва сделки об ограничениях на добычу нефти бывших союзников — ОПЕК и Россию — уже ничто не ограничивает в их производственных планах.

«Нефтяная война будет долгой, так как другого способа разрешить свои экономические проблемы Саудовская Аравия вряд ли найдет, а значит в обозримом будущем серьезного укрепления рубля ожидать не стоит», — прогнозирует эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Готовится к худшему сценарию развития событий при формировании бюджета на 2021-2023 годы призвал на прошлой неделе и премьер Михаил Мишустин.

Правительство при подготовке бюджета на будущий год должно тщательно проанализировать как прежние риски, связанные с экономическими санкциями Запада против России, так и новые, в первую очередь, коронавирус и его влияние на мировую и российскую экономики.

Премьер назвал бюджет на ближайшие три года «одним из основных инструментов для достижения национальных целей развития и реализации национальных проектов». «Прежде всего он будет ориентирован на решение социальных вопросов в области демографии, здравоохранения, социальной защиты людей», — сказал Мишустин.

Минэкономразвития к началу апреля должно подготовить сценарные условия развития страны, распорядился премьер.

При этом первые признаки негативного влияния коронавируса на экономику уже спрогнозированы. Это разворот инфляции в России от замедления к росту. До сих пор инфляция в России снижалась. В январе она была 2,4%, в феврале — 2,3%. По итогам марта возможен рост до 2,4%. Ускорение годовой инфляции может начаться раньше, чем ожидалось на фоне волатильности на валютном рынке, говорится в подготовленной Минэкономразвития «Картине инфляции» за март.