ФНБ хватит на 10 лет: Минфин не боится падения цен на нефть

Если федеральный бюджет России недополучит средства из-за снижения цены на нефть, наблюдающегося последние несколько дней, то российское правительство покроет этот дефицит из средств Фонда национального благосостояния, говорится в сообщении Министерства финансов РФ.

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Для пополнения ФНБ, в свою очередь, согласно механизму бюджетного правила, будет проводиться корреспондирующая продажа иностранной валюты на открытом рынке.

«Проведение операций на открытом рынке будет компенсировать связанное со снижением нефтяных котировок сокращение притока иностранной валюты от экспорта нефти и нефтепродуктов, оказывая стабилизирующее влияние на курс национальной валюты», — добавили в ведомстве.

Источник ТАСС в Минфине также указал, что ликвидных средств ФНБ хватит на 6-10 лет для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до $25-30.

По состоянию на 1 марта, объем ликвидных средств ФНБ составляет 10,1 трлн руб. или 9,2% ВВП. В случае, если стоимость нефти будет падать на мировых рынках, Россия сможет сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность.

«Средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до $25-30 США за баррель», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, Минфин может приостановить аукционы с облигациями федерального займа из-за высокой волатильности на рынках. Решения по их проведению будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры, отметили в министерстве.

Сокращение заимствований можно компенсировать за счет иных источников финансирования. Один на один с «катастрофическим» обвалом цен на нефть рубль не останется, пообещали в ведомстве.

План заимствований на 2020 год предполагает привлечение 1,7 трлн рублей на внутреннем рынке, а в общей сложности – 2,3 трлн рублей. Если заимствования будут сокращены до значений ниже запланированных цифр, то разницу можно будет компенсировать с помощью привлечения других источников финансирования дефицита бюджета.

Курс доллара на международных торгах Forex достиг в понедельник, 9 марта, отметки в 73,28 рубля, евро поднимался до 83,80 рубля, свидетельствуют данные торгов. Торги на Московской бирже сегодня не проводятся в связи с выходным днем.

На утро понедельника стоимость барреля нефти марки Brent составила $33,48, снижение составило 35,5%, следует из данных ICE. Цена барреля WTI снизилась на 38% - до $29,96. К вечеру часть потерь удалось отыграть — Brent торгуется по $36,4, что почти на 20% ниже предыдущего закрытия.

К падению цен на нефть привели провалившиеся в конце прошлой недели переговоры по сокращению добычи. Против продления соглашения ОПЕК+ выступила российская делегация — она предлагала продлить на второй квартал предыдущий вариант соглашения, который был подписан в конце 2019 года и действует до 1 апреля 2020.

Вопрос о дополнительном сокращении добычи встал из-за эпидемии коронавируса. В ежемесячном обзоре за февраль ОПЕК сократила предыдущий прогноз по потреблению нефти на 230 тыс. баррелей в сутки.

Причиной пересмотра прогноза стала вспышка COVID-19, которая, по прогнозам ОПЕК, должна повлиять на объемы потребления топлива транспортной отраслью и промышленностью в Китае и других регионах.

Вечером 9 марта стало известно, что Лондонская фондовая биржа LSE завершила торги, по итогам которых российские ценные бумаги обвалились на 7-22%. Об этом сообщается на сайте площадки.

Так цена глобальных депозитарных расписок (GDR) «Роснефти» снизилась на 21,43%, до $4,53, а «Новатэка» до $111,5, опустившись на 19,96%, стоимость GDR «Лукойла» составила $62,98, упав на 22,13%.

Кроме того, цены на бумаги «Газпром нефти» сократились до $22,9 на 16,88%, а «Газпрома» — до $4,55. Также акции ряда российских банков снизились на 11 — 18%.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

По последним данным, в мире общее число зараженных вирусом превысило 110 953 человек. Погибли уже 3 877 человек, а выздоровели свыше 62 135 пациентов.