КАСКО на обороте: как обновили полис ОСАГО

Страховщики начали с 8 марта этого года по-новому оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) для владельцев транспортных средств. Информацию о договоре КАСКО водители смогут внести на обратную сторону полиса ОСАГО, уточнили в Банке России.

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Автовладельцам также не придется заключать договор добровольного автострахования в виде отдельного документа.

Также полис нового формата включает в себя несколько новых пунктов — о рисках утраты или повреждения машины. Полис может предусматривать франшизу на ремонт авто, которая не превышала бы 20% от суммы страховки.

Уточняется, что сроки окончания договоров обязательного (ОСАГО) и добровольного страхования (КАСКО) должны быть одинаковыми. В то же время от добровольной страховки можно отказаться без завершения договора обязательной страховки.

«Двойной полис» страхования будет доступен также в электронном виде.

Защита авто по-испански

Напомним, в чем состоит разница между ОСАГО и КАСКО. Без обязательной страховки водитель не имеет права пользоваться авто. КАСКО заключается в добровольном порядке. Официальной расшифровки этой аббревиатуры нет. Считается, что название этого вида страховки произошло от испанского «casco» — шлем, защита.

Впрочем, иногда автовладельцы расшифровывают КАСКО как «Комплексное автомобильное страхование, кроме ответственности». Расшифровка шутливая, но вполне отражает суть этого вида страхования — автовладелец страхует свое авто, а не свою ответственность за дорожно-транспортное происшествие. Это страховка от ущерба, хищения или угона.

То есть собственник в любом случае получит от страховщика деньги на ремонт авто, вне зависимости от степени его вины в ДТП.

Впрочем, по КАСКО можно остаться без денег, если будет доказано умышленное повреждение автомобиля или управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. И КАСКО не включает в себя страхование перевозимого имущества и компенсации за лечение пострадавших в ДТП.

В последние месяцы в России вводится немало новаций, связанных с правилами управления транспортными средствами.

В сентябре 2019 года в России вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, согласно которому автомобилисты смогут оформлять европротокол о ДТП (без участия сотрудников полиции) в электронном виде с помощью мобильного приложения через портал госуслуг. А также дистанционно получать результаты рассмотрения.

С 1 января вступили в силу новые правила о проверках на дорогах в России. Они корректируют список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД. Теперь для проверки водители могут предоставлять полис ОСАГО не только на бумажном носителе, но и в виде электронного документа.

Раньше обладатели ОСАГО должны были иметь при себе бумажную копию.

Полицейский сможет проверить факт заключения договора о страховании, запросив информацию в автоматизированной системе.

Такую норму вводили еще в мае прошлого года, однако в ПДД поправки прописаны не были. Это часто оборачивалось проблемами на дорогах.

Будут аннулировать липовый полис

В будущем Минтранс планирует разрешить сотрудникам ГИБДД аннулировать итоговый документ о техническом осмотре автомобиля в случае обнаружения нарушений. Соответствующий проект изменений, которые будут внесены в правила прохождения техосмотра, был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Если поправки примут, ГИБДД получит право аннулировать диагностическую карту в случае, если машина диагностику не проходила или техосмотр был с нарушением установленных правил.

После этого автоинспектор должен будет уведомить о случившемся страховую компанию, а также добиться привлечения к ответственности оператора, проводившего техосмотр.

Нововведения должны вступить в силу 8 июня вместе с новым законом о техосмотре. По этому закону, автомобилисты больше не смогут покупать диагностические карты без физического предоставления автомобилей.

По новым правилам процесс диагностики будет фиксироваться на фото — в три этапа. Автомобиль будут снимать перед процедурой, во время нее и в конце, после чего снимки будут отправляться в МВД в электронном виде. Фотодокументы будут сохраняться в «облаке» МВД.

При этом правоохранители заявили о возможном переходе на единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО). В ней будут храниться цифровые диагностические карты. Ведомство планирует создать сервис, который позволит гражданам по VIN (идентификационный номер транспортного средства) проверить срок действия диагностической карты, название оператора, проводившего диагностику машины.

И можно будут проверить пробег автомобиля, зафиксированный на последней диагностике.

И наконец, с 27 июля вводятся новые штрафы, прописанные в КоАП.

Тем, кто будет ездить на машине без техосмотра, придется заплатить 2 тыс. рублей. Наказание будет также предусмотрено и для операторов, торгующих диагностическими картами без фактических проверок автомобилей.