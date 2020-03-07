«Сами не ожидали»: почему Альфа-банк заблокировал карты

Блокировка карт клиентов Альфа-банка вызвана тем, что карты были «скомпрометированы», сообщает пресс-служба финансовой организации.

Реклама

7 марта клиенты Альфа-банка начали массово жаловаться в социальных сетях на блокировку своих карт. Недовольные пользователи заявляли, что не получали от организации никаких предварительных предупреждений и не знают причин для подобных действий со стороны банка, отмечала газета «Ведомости».

«Удалили без уведомления дебетовую карту. У моих знакомых тоже», «Ночью карту засаспендили одну, по линии приоритетного обслуживания время ожидания больше 10 минут, в чате не отвечают», — цитирует посты пострадавших от блокировки карт россиян принадлежащее бизнесмену Григорию Березкину издание РБК.

По словам пользователей, их карты перестали отображаться в мобильном приложении. Кроме того, ими невозможно было оплатить покупки. В ответ на сообщения рассерженных клиентов представители организации объяснили ситуацию заботой о безопасности клиентов.

«Была информация о возможной компрометации карты, поэтому была блокировка. Сейчас мы убедились, что угрозы нет, карты разблокировали и перевыпустили для полной безопасности. Новые карты будут готовы на следующей неделе,

— ответил Альфа-банк в Twitter и добавил: — Простите, что так вышло».

Согласно сообщениям банка в социальной сети, его сотрудники «сами не ожидали, что такое произойдет». В финансовой организации также отметили, что не могли помочь всем своим клиентам сразу, поскольку «из-за этой ситуации сегодня высокая нагрузка».

Количество карт и конкретные причины компрометации банк не уточнил. Компрометация карты может означать, что данные, которые можно использовать для хищения денег, стали известны мошенникам.

Это не первый случай сбоя в работе системы карточных платежей Альфа-банка.

Подобная ситуация произошла в конце декабря 2019 года. Клиенты организации сообщали, что не могут платить с помощью карт, снимать наличные и делать переводы.

«К сожалению, у части наших клиентов наблюдается недоступность операций по картам банка. Мы работаем над решением проблемы, скоро все исправим. Пока для перевода денег можно воспользоваться переводами по номеру телефона или по реквизитам счета», — заявили представители банка «Интерфаксу».

При этом автоответчик организации сообщал звонившим, что некоторые сервисы не работали по техническим причинам.

«Альфа-банк столкнулся с большой нагрузкой на свои системы в предновогодние дни, нагрузка больше, чем мы ожидали», — рассказали в пресс-службе изданию Forbes.

В тот же день неполадки были устранены, и система вновь заработала. Банк извинился перед клиентами за доставленные неудобства и отметил, что

всего не прошло около 10% операций.

По итогам 2019 года Альфа-банк стал одним из трех лидеров рынка кредитов наличными, сообщила пресс-служба организации в конце февраля 2020 года, сославшись на исследование аналитического агентства Frank RG.

Портфель потребительских кредитов организации за прошедший год вырос на 49% и достиг более 364 миллиарда рублей. Количество кредитов превысило 591 тысячу, их сумма составила свыше 300 миллиардов рублей. Объем выдачи превысил показатель прошлого года на 36%.

«В начале прошлого года мы поставили амбициозную цель — значительно нарастить розничный кредитный портфель при сохранении его качества и снижении затрат. Драйверами стали наши фокусные продукты: ипотека, кредитные карты и кредиты наличными. И мы этого добились – весь год розница банка демонстрировала рост быстрее рынка по всем ключевым показателям, кредитный портфель за год вырос на 47%. Наш бизнес сегодня находится в отличной форме, и мы готовы к дальнейшему росту и развитию», — цитировало РИА «Новости» руководителя розничного бизнеса Альфа-Банка Майкла Тача.