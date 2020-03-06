Затянуть пояса: россияне начали худеть к лету

Россияне начали активнее готовиться к лету. За первые три дня весны продажи спортивных товаров в России выросли почти на треть (28%), рассказали «Газете.Ru» в

операторе фискальных данных «Платформа ОФД».

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По его данным, сумма среднего чека в этой категории увеличилась на 3% — до 4050 рублей. Эксперты «Платформы ОФД» сделали соответствующий вывод, сравнив данные о продажах более 900 тыс. касс по всей России с 1 по 3 марта 2020 и 2019 года.

Интернет-магазин Ozon.ru отмечает, что товары для спорта и фитнеса в целом активно набирают популярность последние несколько лет:

«Здоровый образ жизни — один из ключевых потребительских трендов в 2020 году. По данным Ozon, россияне все чаще делают выбор в пользу фитнес-товаров: еще два года назад товары для здорового образа жизни присутствовали только в каждом девятом заказе, сейчас — в каждом четвертом», — сообщили «Газете.Ru» в Ozon. Интернет-ритейлер зафиксировал рост продаж в этой категории с начала февраля, в частности, потому, что товары для фитнеса россияне выбирали в качестве подарка к 8 марта.

С начала февраля продажи спортивных товаров на Ozon выросли на 129% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Чаще всего дарят спортивную одежду (+196%) и экипировку для домашних тренировок (+97%).

На сайтах объявлений стали чаще смотреть товары для летних видов спорта, замечает «Авито». С начала января спрос на велосипеды увеличился в 1,9 раза; на ролики и скейтборды — в 1,4 раза; а на инвентарь для тенниса, бадминтона и пинг-понга — в 1,2, рассказали в компании. В 1,3 раза популярнее стали товары для туризма, а также оборудование для дайвинга и водного спорта. В то время как спрос на товары, связанные с зимними видами спорта, уменьшился в пять раз.

Несмотря на то что многие россияне предпочитают самостоятельно заниматься спортом дома или на улице, фитнес-центры все-равно готовятся к наплыву посетителей.

В World Class отмечают рост посещаемости и продаж с конца января. Такую динамику объяснили сезонным пиком спроса на фитнес-услуги: после Нового года люди «начинают новую жизнь», а после следующих праздников интерес к спорту снова возрастает — многие готовятся к пляжному сезону. С начала 2020 года посещаемость клубов World Class выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добавили в компании.

В сети X-Fit подтвердили такую тенденцию.

«После зимних праздников, как правило, мы фиксируем всплеск интереса к фитнесу, который нарастает весной, в преддверии летнего сезона, – до конца апреля, а иногда и до середины мая», — прокомментировал эксперт-методист X-Fit в России Руслан Панов. При этом,

в X-Fit сообщили, что в этом году, в конце первого и начале второго квартала, оживление не такое активное, как обычно. В последние две недели даже заметен небольшой спад.

«Связано это, прежде всего, с нестабильной экономической ситуацией, а именно ростом курсов валют. Люди не спешат совершать дополнительные покупки, предпочитают подождать и понаблюдать за развитием ситуации. Поэтому новых клиентов в клубах относительно мало», — пояснил Руслан Панов. Он также добавил, что в основном абонементы на фитнес в штатном режиме приобретают лишь так называемые «продленцы» — лояльные члены клубов, которые занимаются уже на протяжении нескольких лет.

Эпидемия коронавируса, из-за которой во всем мире отменяются массовые мероприятия и рекомендуется не посещать места скопления людей, на посещаемость спортзалов не повлияла, рассказали «Газете.Ru» представители сетей. В World Class заверили, что клубы по вечерам наполнены людьми, как и всегда.

«Фитнес укрепляет иммунитет, поэтому является отличным помощником в борьбе с болезнями», — добавила представитель компании.

В X-Fit рассказали, что клиенты не просто посещают тренировки, как обычно, но и чаще ходят в фитнес-центры в утренние и дневные часы, а не только в пиковые вечерние. По мнению Руслана Панова, это может быть связано с тем, что некоторые работодатели разрешают сотрудникам работать удаленно, чтобы снизить вероятность заражения не только китайском вирусом, но и, прежде всего, ОРВИ.