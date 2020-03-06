«Сделки нет»: ОПЕК и Россия не удержали цены на нефть

Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.

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«Они не смогли договориться», — сказал один из собеседников агентства. Другой источник подтвердил, что «сделки нет».

Сделка ОПЕК+ и ее параметры должны быть согласованы со всеми участниками, сообщил журналистам генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо по итогам заседания министров ОПЕК+ в Вене.

«Чтобы это было эффективно, нужно, чтобы все поддержали это решение», — сказал Баркиндо.

Генсек ОПЕК также сообщил, что неформальные переговоры с рядом стран-участниц ОПЕК+ продолжатся.

Обязательства снимаются

Россия также пояснила свою позицию. В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак, принимавший участие в министерском заседании в Вене.

С 1 апреля 2020 года у стран нет обязательств по сокращению нефтедобычи, отметил Новак.

«Мы подписали только что совместный документ о том, что мы будем продолжать работать, взаимодействовать в рамках хартии (о бессрочном сотрудничестве ОПЕК+ — «Газета.Ru»)», — цитирует Новака РИА «Новости».

Наращивание или сокращение добычи нефти Россией теперь будет зависеть от планов самих российских компаний, но Минэнерго РФ пока не обсуждало с ними такой вариант, добавил Новак на выходе из здания штаб-квартиры ОПЕК в Вене.

«Это будет зависеть от планов компаний в первую очередь», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности увеличения Россией добычи нефти.

«Нужно будет с компаниями посовещаться и обсудить, потому что мы не обсуждали такой вариант», — добавил российский министр.

О том, что ОПЕК и другие страны-экспортеры нефти, скорее всего, не договорятся о сокращении добычи, можно было предположить с большой долей вероятности еще до окончания встречи и итоговых заявлений официальных лиц. Официальное заседание стран ОПЕК+ началось только через пять часов после неформальных переговоров, отмечали источники.

Напомним, главным пунктом повестки переговоров министров стран ОПЕК+ была тема дополнительного ограничения добычи нефти в ответ на падение спроса из-за коронавируса. Количество заразившихся новым коронавирусом во всем мире превысило 100 тысяч человек, сообщил 6 марта Университет Джона Хопкинса в Балтиморе. Из них 3 408 случаев завершились летальным исходом, 55 694 пациентов смогли излечиться от вируса.

Неспособность ОПЕК+ согласовать очередное снижение объемов добычи спровоцировало сильное падение цен на нефть. Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала более чем на 6,5% — до $46,26 за баррель, свидетельствуют данные торгов. В последний раз стоимость Brent находилась ниже $47 за баррель в середине июля 2017 года.

Фьючерсы на нефть WTI дешевеют на 7,3% — до $42,14 за барр.

В четверг цены на нефть снизились почти на $2 до $51,2 за баррель после неожиданного решения министра энергетики России Александр Новак покинуть встречу ОПЕК+ до ее официального завершения. Правда, позднее министр назвал свой отъезд «плановым». В Вену Новак вернулся в пятницу, 6 марта. После отъезда Новака картель предложил сократить квоты на 1,5 млн баррелей до июня 2010 по соглашению ОПЕК+, следует из официального заявления на сайте картеля. Так, на страны не-ОПЕК, к которым относится Россия, квота составит 500 баррелей в сутки.

«Все будет хорошо»

Российская делегация была против дополнительного сокращения добычи нефти, предложив продлить предыдущий вариант соглашения.

При этом генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявлял ранее в четверг, что глубоко убежден в поддержке Россией рекомендации ОПЕК о дополнительном сокращении нефти. «Глубоко убежден в этом. Все будет хорошо», — цитировало ТАСС ответ Баркиндо на вопрос журналистов.

Предыдущее решение по регулированию нефтедобычи было принято на заседании ОПЕК+ в декабре прошлого года. Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман оценил тогда прошедшую министерскую встречу как «успешную». Принц также сообщил, что королевство добровольно приняло решение о сокращении добычи на 400 тыс. баррель в день. Тогда страны картеля и несколько стран, не входящих в ОПЕК (в том числе Россия), согласовали дополнительное сокращение добычи нефти.

«Было принято решение странам ОПЕК и не-ОПЕК до конца действия соглашения дополнительно сократить 500 тыс. баррелей в сутки», — пояснил тогда Новак. Для России новая квота составила 300 тыс. баррелей в сутки без учета конденсата, уточнил министр. С учетом предыдущих договоренностей сокращение добычи составило 1,7 млн барр./день.

Текущая сделка по ограничению нефтедобычи распространяется только на первый квартал 2020 года, то есть действительна до конца марта.