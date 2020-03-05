«В целях защиты россиян»: ПМЭФ отменили из-за коронавируса

Петербургский международный экономический форум, который должен был пройти с 3 по 6 июня 2020 года в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», отменен из-за всемирной вспышки эпидемии коронавируса COVID-2019.

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В частности, эпидемия вируса была зарегистрирована в ряде стран, власти и представители бизнес-сообществ которых должны были участвовать в российском мероприятии.

«В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить», — приводит «Интерфакс» слова представителя председателя оргкомитета ПМЭФ-2020 Андрея Белоусова.

Также в четверг, 5 марта, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за коронавируса, соответствующий указ опубликован на портале главы города.

«В связи с угрозой распространения в городе Москве новой коронавирусной инфекции <...>: Ввести на территории города Москвы режим повышенной готовности», — говорится в документе.

Согласно указу, граждане, посетившие страны с зафиксированными случаями коронавируса, должны сообщать о своем возвращении в Россию и находиться в самоизоляции две недели.

Собянин добавил, что закрыть границы не получится, поэтому новых случаев коронавируса не избежать. В то же время мэр заверил, что в столице эпидемиологическая обстановка спокойная.

В России диагностированы семь случаев новой коронавирусной инфекции: два — у граждан Китая, уже выписанных 12 февраля с выздоровлением; три — у россиян с лайнера Diamond Princess, один — у россиянина, вернувшегося из Италии, один — у гражданина Италии.

Стоит отметить, что вирус очень сильно бьет по экономике, и отмена ПМЭФ — далеко не единственный пример. Так, британская авиакомпания Flybe объявила себя банкротом, не справившись с трудными экономическими условиями на фоне распространения вируса, следует из сообщения основного акционера Virgin Atlantic.

Авиакомпания прекращает все перелеты несмотря на помощь консорциума Connect Airways, который инвестировал в компанию более £135 млн (больше 11 млрд рублей) с 2019 года. Flybe осуществляла перелеты между 85 городами в Европе и 38% внутренних рейсов Великобритании. Ежегодно компания перевозила около 8 млн пассажиров.

Кроме того, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе оценила потери туристической индустрии во всем мире из-за ситуации с коронавирусом. Представитель АТОР назвала ситуацию беспрецедентной. По ее словам, потери могут достичь $100 млрд.

«В результате истории с коронавирусом убыток всей мировой туристической индустрии может приблизиться к $100 млрд. Это касается не только российского рынка, но и туристической индустрии очень многих стран», — сказала Ломидзе.

Что касается США, то американский финрегулятор понизил ключевую ставку с 1,5-1,75% до 1-1,25%. Совет управляющих ФРС США пошел на такие меры в связи с распространением коронавируса.

«Коронавирус создает растущие риски для экономической активности», — отмечается в заявлении. В ведомстве обратили внимание, что основные элементы американской экономики «остаются сильными».

Вместе с тем председатель федеральной резервной системы Джей Пауэлл подчеркнул, что «масштабы и стойкость общего воздействия на экономику остаются крайне неопределенными и ситуация остается нестабильной», передает телеканал CNBC.

Он отметил, что решение о снижении ставки было принято под негативным воздействием коронавируса на экономику. «Мы ослабили позицию денежно-кредитной политики, чтобы оказать дополнительную поддержку экономике», — сказал Пауэлл.

Глава Белого дома Дональд Трамп поддержал сокращение базовой процентной ставки, а также призвал Федеральную резервную систему (ФРС), которая выполняет функцию Центробанка страны, продолжить такую политику.

«ФРС снижает [ставку], однако она должна продолжать ослабление и, что самое главное, соответствовать другим странам-конкурентам.

Мы играем не на равных условиях. Нечестно по отношению к США. Наконец-то пришло время ФРС выйти вперед. Больше послаблений и понижений!» — написал президент США на своей странице в Twitter.

Действия американского финрегулятора привели к тому, что нефтяные котировки резко подскочили. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле выросла на 5,19% до $53,27 к закрытию торгов на Московской бирже.

Вместе с тем со снижением ставки, которое провела ФРС, поднялись основные фондовые российские индексы. Индекс Мосбиржи вырос на 2%, достигнув 2821,37 пунктов, индекс РТС повысился на 4,2% до 1358,03 пункта. Стоимость золота на Мосбирже выросла на 2,91% до $1 641,2 за тройскую унцию.