Мужчины против женщин: кто больше тратился на подарки

В этом году в России мужчины потратили на подарки к «гендерным» праздникам почти в 3 раза больше женщин – средняя сумма расходов на человека выросла на 2 тыс. рублей. Это следует из данных, предоставленных по просьбе «Газеты.Ru» интернет-магазинами и онлайн-кассами. В 2019 году статистика была обратной:

женщины тогда потратили на поздравления в 2,5 раза больше мужчин,

заметили аналитики Ozon, проанализировав предпраздничный спрос на своей интернет-площадке.

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В 2020 году и мужчины, и женщины увеличили расходы на «гендерные» праздники. Россиянки потратили в среднем 1300 рублей — на 200 больше, чем в прошлом году. У мужчин праздничные расходы выросли с 1300 до 3000 рублей. Аналитики Ozon отметили, что женщины обычно покупают к 23 февраля один подарок, тогда как мужчины покупают на 8 марта два – «один «дорогой» и еще один подешевле, стоимостью около 500-700 рублей. Скорее всего, ребенку или родственнице, отмечают представители онлайн-ритейлера.

Таким образом, в 2020 году соотношение изменилось: мужчины потратились сильнее женщин. При этом, женщины тоже покупают подарки к 8 марта — они готовят подарки для родственниц или подруг.

Для нее

В торговой сети «Перекресток» перед 8 марта самым популярным подарком стали чайные наборы — спрос на них в среднем по стране вырос в 4 раза , рассказали в компании X5 Retail Group (владеет сетью). Также в 3,4 раза вырос спрос на кухонные комплекты и в 2,7 раз — на средства для рук. По регионам спрос распределился по-разному, отмечают в компании. Так, в Москве подскочили продажи садового декора, в Петербурге — одеял и подушек, а в Ростове стали в 5 раз чаще покупать трусы. В «Перекрестке» в предпраздничный период также покупали цветы, шампанское и конфеты, рассказали представители торговой сети.

Обычно к 8 марта россияне выбирают что-то «традиционное», рассказывают в Ozon. Женщинам дарят ювелирные украшения – продажи в этой категории выросли на 320% по сравнению со средним значением в году, электронику — наушники и электронные книги в конце февраля-начале марта продаются на 213% чаще, а также аксессуары и парфюмерию. Рост по этим категориям составил 200% и 268% соответственно.

Из опроса ВЦИОМ следует, что только 11% мужчин собираются подарить на 8 марта ювелирные украшения. 64% респондентов остановили выбор на цветах. Резкий рост спроса на цветы отмечают и в Avito — по данным компании, «запрос «тюльпаны» за неделю подскочил сразу на 180 позиций и занимает теперь 47 место в общем рейтинге». По сравнению с прошлой неделей спрос вырос на 153%.

По сравнению с прошлым годом продажи цветов выросли на 8%,

отмечают в IT-компании «Платформа ОФД». Средний чек за один поход в цветочный магазин составил 990 рублей, на 5% выше прошлогоднего.

Это подтверждают данные Россельхозбанка: мужчины в 7 раз увеличили траты по карте на цветы, в 4 раза – на гаджеты.

Такой выбор соответствует ожиданиям – цветы в этом году согласно опросу ВЦИОМ ожидает получить 47% респонденток. 31% опрошенных женщин надеется на путевку – таких на 7% меньше, чем в прошлом году. Около 25% россиянок ожидают в подарок поход в театр, кино или ресторан, 17% — ювелирные украшения. Электронику хотят получить только 11% женщин.

По данным Ozon, женщины перед праздниками проявляют интерес к электронике, спортивным инвентарю и одежде, товарам для сада и дачи, косметике и товарам для взрослых. Друг другу они чаще всего дарят товары из категории красоты и здоровья, рассказали в компании. Удвоились продажи уходовой косметики, кроме того, вырос спрос на «специфические товары для здоровья»: покупки вагинальных тренажеров с конца февраля повысились на 228%, а менструальные чаши стали мартовским бестселлером с ростом на 400%.

Кроме того, как и мужчины, женщины часто выбирают к 8 марта садовые инструменты и товары для спорта. В начале марта рост продаж в этих категориях составил 28%, сообщает «Платформа ОФД».

Для него

Мужчинам на 23 февраля дарили не только спортивную продукцию. Лидирующие позиции среди презентов ко Дню защитника Отечества заняли разного рода конструкторы и модели для сборки, продажи которых выросли на 350%, заметили в Ozon. Еще один фаворит среди подарков для мужчин – электроинструменты и цифровые сервисы. Их продажи в этом году увеличились на 300% и 280% соответственно.

Это подтверждают данные экспертов сервиса «Яндекс.Маркет Аналитика»: спрос на шуруповерты увеличился в 1,7 раза, на универсальные внешние аккумуляторы и видеорегистраторы — в 1,5 раза. Расходы на видеокамеры выросли в 2,5 раза, на GPS-навигаторы – в 2.

В 1,5-2 раза повысился интерес и к гаджетам для красоты. Среди них — электрические зубные щетки, мужские электробритвы, машинки для стрижки и триммеры, а также косметика для бороды и усов.