Гендерный вопрос: кто в России ходит за покупками

Покупка продуктов питания и других товаров повседневного спроса (FMCG) в России по-прежнему остается женской обязанностью: в 2019 году 84% покупок в этом сегменте приходилось на женщин, по данным исследования Nielsen Shopper Trends (есть в распоряжении «Газеты.Ru»). Такую статистику подтверждают данные онлайна-магазина «Утконос», который подсчитал долю женщин среди интернет-покупателей.

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Сегмент FMCG (fast moving consumer goods), который рассматривается в исследовании, включает продукты питания, товары для гигиены и ухода, косметику, алкогольную и табачную продукцию, бытовую химию, лампочки, батарейки и прочие вещи для ежедневного пользования. За прошедший год число женщин, на которых ложилась обязанность по закупке продуктов и прочих повседневных товаров выросло — в 2018 году на женщин приходилось 82% покупок FMCG товаров по сравнению с 84% в 2019 году.

По подсчетам интернет-ритейлера «Утконос» по запросу «Газеты.Ru»,

в 2019 году «большую часть покупок действительно совершали женщины, на них приходилось около 80% от всех заказов».

В первую очередь это связано с тем, что ведением хозяйства, в том числе и закупкой продуктов на всю семью, занимаются именно они, сообщили в компании.

«Кроме того, мы отмечаем, что мужчины больше нацелены на разовые покупки «под событие», а женщины больше склонны к регулярным закупкам. По сравнению с предыдущими годами это разделение не сильно изменилось: в среднем на заказы, сделанные мужчинами, приходится около 20-22%», — отмечают в «Утконосе».

Доминирование в закупках подобных товаров говорит о том, что несмотря на активизацию борьбы за права женщин, в России значительная часть неоплачиваемой работы по дому — как, например, обеспечение хозяйства продуктами — все еще является ответственностью женщин.

Еще в 2016 году, посчитали аналитики Nielsen в ходе глобального исследования Diversity & Emerging Women, управление повседневными расходами в мире было в 23% случаев исключительно женской обязанностью (исключительно мужcкой, для сравнения, в 18%).

Данные Nielsen Shopper Trends подтверждает партнер Deloitte Егор Метелкин. Подобное распределение он объясняет тем, что больше половины продовольственной корзины составляют продукты питания, а еще около 10% — одежда и обувь. Именно эти категории, по его словам, находятся в основном под контролем женщин.

Кроме того, женщины обычно также отвечают за покупки товаров для детей. В 2016 году (тогда компания проводило последнее глобальное исследование по теме) аналитики Nielsen выяснили, что в 23% семей уход за ребенком ложился только на женщин (тогда как только на мужчин — в 5% случаев).

Эти данные косвенно подтверждает также статистика GfK, согласно которой женщины в своих покупках более ориентированы на детей и здоровье. К категориям товаров, которые чаще приобретают женщины, относятся также лекарства, уточнили в GfK. Это соответствует информации Nielsen: в 2016 году уходом за больными в 22% случаев занимались только женщины и лишь в 7% — только мужчины.

Выявленные аналитиками Nielsen 2016 году тенденции сохранились и сейчас и сохраняться в России в ближайшие годы, считает Метелкин. Пропорцию может изменить только переход большинства домохозяйств на покупку готовых или полугодовых блюд из специальных сервисов, считает эксперт. Мужчины, по его данным, доминируют в основном крупных долговременных покупках, например, когда речь идет о приобретении бытовой техники — холодильников или телевизоров. Кроме того, именно они покупают больше алкоголя и табачной продукции, отмечает Метелкин.

К 2028 году глобально женщины будут покрывать 75% расходов в категории FMCG, прогнозируют в EY. Женщин можно назвать новым развивающимся рынком. В следующие 5 лет доходы женщин глобально вырастут с $13 трлн до $18 трлн, прогнозируют в консалтинговой компании.

Гендерное равенство — ключевая задача стратегии устойчивого развития ООН, которую мировое сообщество стремится решить к 2030 году. Но согласно исследованию Всемирного экономического форума, при текущей динамике сокращения гендерного неравенства Восточной Европе потребуется еще 124 года, чтобы достигнуть экономического паритета между мужчинами и женщинами.