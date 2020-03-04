Экспорт бензина по-прежнему привлекателен: что делать

Эксперты из отрасли считают, что дело тут совсем не в объемах производства, ведь нефтеперерабатывающие заводы работают с прежней загрузкой.
Корень проблемы в привлекательности экспортных поставок.
Помимо отрицательного «демпфера», который сохраняется и сейчас, в начале года цены на бензин на внутреннем рынке были ниже экспортной альтернативы. Таким образом, можно сказать, что производители воспользовались текущей рыночной ситуацией, чтобы заработать.
Так, по предварительным данным ЦДУ ТЭК, в январе-феврале 2020 года суммарный экспорт бензина Евро-5 российских производителей вырос на 38%. При этом внутренние поставки бензинов сократились на 4,7%.
Курс на экспорт
В абсолютных цифрах это в общем сопоставимые величины: экспорт +286 тысяч тонн, внутренний рынок -263 тысячи тонн. Такая экспортная динамика ведет к снижению предложения на внутреннем рынке РФ.
В результате мы имеем рост цен внутри страны.
Из анализа оперативных данных ЦДУ следует, что «Лукойл» Вагита Алекперова втрое нарастил поставки за границу «Лукойл» Вагита Алекперова: 255 тысячи тонн Евро-5 (статистика на 25 февраля) против 83 тысяч тонн в начале 2019 года. При этом «Лукойл» сворачивает инвестиции в основное производство, направляя на дивиденды свободный денежный поток, в результате чего увеличивается рыночная привлекательность своих активов.
«Сургутнефтегаз» Владимира Богданова экспортировал с начала года больше 70% производимого бензина - 324 тысячи тонн, почти на четверть превышает экспорт первых двух месяцев прошлого года.
Объявленный в прошлом году банкротом Антипинский НПЗ поставляет за границу больше 80% от всего производства бензинов, сохраняя рабочий ритм прошлого года.
«ФортеИнвест» - компания, принадлежащая сыну Михаила Гуцериева Саиду, тоже работает, в основном, на экспорт - порядка двух третей от производства бензинов.
Стабилизирующий фактор
Компании же с госучастием в силу своих обязательств ориентированы на внутренний рынок.
По данным ЦДУ ТЭК, наименьшая доля заграничных поставок от общего объема производства бензинов у «Роснефти» – 2% (45 тысяч тонн) - это поставки топлива в ближайшее зарубежье для снабжения розничной и мелкооптовой сети компании.
Около 6% (65 тысяч тонн) экспортирует «Газпром нефть».
Вице-президент Независимого топливного союза (НТС) Дмитрий Гусев в интервью РБК в среду назвал экспортные показатели и «Роснефти», и «Газпром нефти» стабилизирующим фактором для внутреннего российского рынка.
Дефицита на АЗС нет, но…
Гусев признал, что дефицита сегодня на автозаправках не ощущается, вместе с тем он констатировал, опираясь уже на данные НТС, что отдельные экспортные показатели целого ряда нефтяных компаний, как в относительных показателях к прошлому году, так и в показателях от общего объема производства значительно выросли.
«Мы по аналитике в Союзе, видим, что почти 77% всех автобензинов «Сургутнефтегаз» отправил на экспорт, существенный рост показывает Антипинский НПЗ, потому что у него почти 87% роста к прошлому году по показателю «экспорт автобензинов». Очень сильные объемы отправляет [за границу] «Лукойл», — признал вице-президент НТС.
Очевидно, что у частных нефтяных компаний, отстаивающих свои коммерческие интересы, на сегодняшний день нет конкретных обязательств по обеспечению топливом внутреннего рынка, загрузка которого зависит, по сути, от конъюнктуры, складывающейся на мировых площадках.
Но у кабмина есть в руках рычаги влияния: стабильность рынка бензина, а как следствие цены, удерживать можно эффективной налоговой политикой, создающей внутри страны привлекательные условия для реализации топлива.
Для этого, по оценке многих наблюдателей, целесообразным было бы, в частности, пересмотреть механизм налогового «демпфера», адаптировав его расчет к текущим рыночным реалиям. Как следствие, это должно помочь стимулированию сектора переработки, который находится сейчас в тисках налогового маневра.