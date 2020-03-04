На сто лет: зачем Белоруссии атомная станция

В среду 4 марта группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершила миссию в Белоруссии по оценке готовности инфраструктуры для выполнения ядерной энергетической программы, сообщили местные СМИ.

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Эксперты приезжали в Белоруссию по приглашению правительства. «Мы встретили хорошо подготовленных, мотивированных и компетентных специалистов, готовых открыто обсуждать все вопросы, связанные с созданием инфраструктуры», — отметил руководитель группы Милко Ковачев, глава секции развития ядерной инфраструктуры МАГАТЭ.

По его словам, Белоруссия продемонстрировала «стремление к достижению целей программы и обеспечению выгод для белорусского народа, таких как поддержка экономического развития страны».

На этом комплименты в адрес принимающей стороны не закончились.

Ковачев сообщил также, что группа экспертов ознакомилась с применяемыми практиками и «определила их как передовые». Они могли бы даже применяться другими странами, осваивающими ядерную энергетику.

У МАГАТЭ нашлось лишь несколько не самых острых рекомендаций в адрес руководства АЭС: активнее налаживать сотрудничество с регулирующими органами других стран и глубже проработать готовность станции к чрезвычайным ситуациям.

100 лет будет зажигать

На заключительном заседании миссии присутствовал заместитель генерального директора МАГАТЭ, руководитель департамента ядерной энергетики Михаил Чудаков. «За десять лет с момента принятия решения о реализации ядерной энергетической программы Беларусь добилась значительного прогресса», — похвалил белорусских специалистов Чудаков.

А заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк пообещал применить рекомендации МАГАТЭ, полученные по итогам работы миссии, для усиления «высочайшего уровня безопасности и надежности Белорусской АЭС».

Миссия МАГАТЭ пробыла в Минске с 24 февраля по 4 марта. «Атомная станция неплохая. И Беларусь очень много сделала для безопасного строительства, и безопасного монтажа, и безопасного ввода в эксплуатацию», — сообщил Чудаков в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Первый энергоблок БелАЭС превзошел его ожидания, и в целом «блоки очень хорошие и надежные», добавил представитель регулятора.

Первый энергоблок, по его данным, полностью укомплектован персоналом.

Белоруссия, как считает представитель МАГАТЭ, учла негативный опыт ядерного ЧП на японской станции «Фукусима - 1». Трагедия произошла 11 марта 2011 года. Японская станция взорвалась в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами. 165 тыс. человек были эвакуированы, сотни погибли.

«Все постфукусимские мероприятия уже внедрены и учтены, будут (блоки — ред.) работать надежно, долго. Проектный срок — 60 лет, я уверен, что они (сроки — ред.) будут продлены до 100 лет», — сказал Чудаков.

На вопрос, когда АЭС введут в эксплуатацию, он ответил так: «А когда ей включить блок в сеть или начать загрузку топлива свежего — это страна сама принимает решение».

По российскому образцу

Белорусская атомная станция в Островцах под Минском с 2011 года строится за счет российских кредитов. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков общей мощностью 2400 МВТ. Стоимость строительства — $6 млрд, вместе с инфраструктурой — $9 млрд. Срок окупаемости проекта — 15-20 лет. Срок погашения кредита — 2035 год.

В этом году на атомную стройку в Островцах ожидаются завоз ядерного топлива, пробные пуски и включение в энергосистему первого энергоблока АЭС. Об этом ранее сообщал замминистра энергетики Михадюк.

Степень готовности второго энергоблока оценивается им в 70%. Михаил Михадюк уточнял ранее, что для российских реакторов ВВЭР может в принципе использоваться не только ядерное топливо из РФ, но и американское, от компании Westinghouse.

Такой опыт, хотя и не совсем удачный, был апробирован на энергоблоках ВВЭР - 1000 на Украине и на чешской атомной электростанции «Темелин», также сооруженной по российскому проекту.

Тем самым белорусский чиновник намекал, что Белоруссия сможет в случае ухудшения взаимоотношений с Россией закупать ядерное топливо у США. Это вполне укладывается в логику последних заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко, взявшего курс на отказ от интеграции с Россией.

Белоруссия намерена стать страной, полностью независимой энергетически. Такую задачу Лукашенко поставил еще в 2018 году. Нет сомнений, что речь идет, как минимум, об энергетической независимости от России.

В 1998 и 2005 году Белоруссия уже утверждала национальные стратегии развития ТЭК. Но не выполнила в полном объеме ни одну. Действующая стратегия рассчитана до 2020 года. На ее реализацию был запланирован $31 млрд, из которых $19 млрд власти намеревались вложить в ТЭК, а $12 млрд — в энергосбережение.

В результате доля газа в топливном балансе должна была снизится с 80% до 50%, а доля атомной энергетики увеличиться и составить 12%.

Белоруссия планировала обеспечить себя полностью электроэнергией еще в 2011 году. Вот что тогда говорил Лукашенко: «Мы уйдем от импорта электроэнергии и будем значительную часть ее поставлять на внешние рынки». Почти полностью отказались от импорта только в 2018-м.

Кому нужен мирный атом

С экспортом электроэнергии за счет введения в строй АЭС дела обстоят еще хуже. Дело в том, что проектирование АЭС в Островцах готовилось более десяти лет назад в условиях роста экономики Евросоюза и на основе экспертного прогноза о потреблении электроэнергии в странах Балтии, Польше и других странах континентальной Европы.

Прогноз учитывал реалии докризисного 2007 года. Но сейчас ни одна из этих стран не испытывает большого дефицита электроэнергии. К тому же все больше электроэнергии производится возобновляемым способом, без сжигания нефти, газа или помощи атомных станций.

Соседней Украине тоже не нужна электроэнергия из Минска, Киев и сам зарабатывает на ее экспорте. У партнера Белоруссии по ЕАЭС Казахстана — профицит, там грезят экспортом энергоресурсов в Китай, Иран.

У России также профицит электроэнергии. «На 1 января 2020 года общая установленная мощность электростанций ЕЭС России составила 246 342,45 МВт. При этом порядка 8% — 20 тыс. МВт — избыточны и могут дополнительно вырабатывать энергию», — пояснял ранее «Газете.Ru» глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

То есть в России тоже ошиблись с прогнозом и не нуждаются в белорусских поставках атомной энергии.

Более того, Литва говорит о ненадежности белорусской АЭС, расположенной, кстати, в 50 км от столицы Литвы — Вильнюса. «Строительство Белорусской АЭС не является проблемой одной лишь Литвы, и не только проблемой Латвии и Польши. Это проблема всего Евросоюза», — заявлял ранее президент Литвы Гитанас Науседа, добавив, что не оставит своих попыток убеждать руководство Евросоюза в том, что АЭС в Островцах — «это новый Чернобыль».

Литовский лидер ссылается на «засекреченные инциденты», произошедший при строительстве АЭС в 2016 и 2019 годах. Белорусские власти неоднократно заявляли, что не признают эти инциденты сколько-нибудь значимыми.