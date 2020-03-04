Обогнали Швейцарию: в России выросло число сверхбогатых

Россия вошла в первую десятку стран по количеству сверхбогатых людей, следует из доклада международной консалтинговой компании Knight Frank. Аналитики насчитали в стране 8 тыс. 924 человека с активами более $30 млн. Их число за год увеличилось на 4%. По числу мультимиллионеров в мире Россия разместилась на девятом месте в рейтинге The Wealth Report 2020, опередив Швейцарию на несколько сотен человек.

«По количеству сверхсостоятельных лиц Россия уже обгоняет такие центры сосредоточения благосостояния, как Швейцария или Швеция, что обусловлено восстановлением российский экономики после экономических и политических потрясений, в частности укреплением курса валюты», — отметил управляющий партнер Knight Frank Russia Алексей Новиков.

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В мире за 2019 год количество мультимиллионеров выросло на 31 тысячу — до 513 тыс. 244 человек, отмечают в Knight Frank. В 2014-2019 годах их стало больше на 29%, в то время в России количество сверхбогатых людей за тот же период снизилось на 15%. Согласно прогнозу компании, в ближайшие пять лет число мультимиллионеров в России увеличится на 23% до 11 тыс., что превысит докризисный показатель 2014 года.

В мире к 2024 году общее количество сверхсостоятельных лиц приблизится к 650 тыс., следует из The Wealth Report 2020. По прогнозу компании, лидером по росту благосостояния будет Азия, где ожидается увеличение числа мультимиллионеров на 44%.

Что касается миллиардеров, по итогам прошлого года Россия осталась в пятерке стран с самым большим количеством долларовых миллиардеров после США (631 человек), Китая (316), Германии (129) и Индии (104). В России их насчитали 103 — на 3 больше, чем в прошлом году.

Москва вошла в топ-20 лучших городов для богачей

Сразу два российских города попали в рейтинг City Wealth Index — наиболее важных городов для жизни и деловой активности состоятельных людей. Москва вошла в двадцатку рейтинга, оказавшись на 19-й строчке. Помимо столицы, в списке есть еще один российский город — Санкт-Петербург, занявший 78-е место в мировом рейтинге.

При анализе учитывалось три основных показателя — уровень благосостояния, по которому Москва заняла 11-е место; объем инвестиций (32-е место), а также условия и стиль жизни (28-е).

В новом рейтинге компании Knight Frank City Wellbeing Index, который учитывает безопасность, уровень преступности, качество здравоохранения, время для отдыха, а также количество солнечных дней и зелени, Москва заняла 37-ю строчку.

Лучший результат столица показала с точки зрения баланса рабочего дней и отдыха — оказалось, что в среднем жители Москвы уходят в отпуск на 33,3 дня в год.

Стоимость жилья премиального класса в Москве за год увеличилась на 4,7%, сообщается в докладе The Wealth Report 2020.

Как распределились активы сверхбогатых россиян

Российские мультимиллионеры больше, чем где-либо в мире, предпочитают держать активы в валюте или наличных и реже всех прибегают к прямым инвестициям, принимая участие в управлении компаниями или предприятиями. Высокий, по сравнению с другими странами, процент активов в России занимают золото и другие драгоценные металлы. Примечательно, что у состоятельных россиян инвестиции в недвижимость хоть и находятся в приоритете, но занимают одну из самых низких позиций в процентном соотношении с другими вариантами вложений — всего 22%. В Европе на недвижимость приходится 33% активов мультимиллионеров — на треть больше, чем в России. Меньше этот показатель только у Индийского субконтинента — 20%.

24% сверхбогатых людей собираются инвестировать в коммерческую недвижимость, показал опрос Knight Frank. Среди богатых россиян такие намерения выразили лишь 11%. При этом в качестве приоритетных направлений для вложения в недвижимость коммерческого отечественные богачи выбирают, прежде всего, Великобританию, Италию, Израиль, Испанию, США, а Россия находится лишь на шестом месте..

Меньше всего российских мультимиллионеров интересует индустрия досуга, отели и гостиницы — эти направления рассматривают лишь 33%, что является самым низким показателем не только по отношению к другим типам недвижимости, но и к инвестиционным предпочтениям миллионеров других стран. В среднем по миру эта категория привлекает 61% сверхсостоятельных людей. Наиболее востребованы в среде мультимиллионеров России и СНГ остаются офисы (62%), индустриальные, инфраструктурные объекты, а также недвижимость под сдачу в аренду (по 55% на каждую категорию).