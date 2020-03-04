Рано загорать: почему чартеры в Египте отложат

Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски семей россиян, погибших в катастрофе российского самолета осенью 2015 года в Египте, и отклонил претензии к правительству, сообщил в среду «Коммерсант».

По мнению египетского суда, личности жертв не установлены, крушение было аварией, а не терактом

Он признал только самое очевидное — «незаконное вмешательство» в полет лайнера неких «третьих лиц». Обвинения к чиновникам, из-за «халатности или оплошности» которых, как считают родственники погибших, террористы смогли пронести бомбу на борт российского лайнера, отклонены.

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Между тем в России личности погибших установлены (по экспертизе ДНК). Следственный комитет РФ и ФСБ признали ЧП над Синаем терактом. В ближайшее время будут поданы кассационные жалобы в Верховный суд Египта, сообщает издание со ссылкой на адвокатов потерпевшей стороны.

Напомним, самолет российской компании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли.

Эта новость из зала суда, скорее всего, негативно отразится на взаимоотношениях России и Египта, в частности, на открытии египетских курортов для российских туристов, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

С момента закрытия египетских курортов прошло уже более четырех лет. До крушения лайнера Египет возглавлял рейтинг наиболее востребованных у россиян пляжных направлений с существенным отрывом от остальных стран. Сейчас топ-5 — это Китай (остров Хайнань), ОАЭ, Турция, Испания и Таиланд. Перелеты в Китай закрыты из-за эпидемии коронавируса, в Испании и Турции сезон еще не начался.

В качестве компенсации

Возвращения Египта ждали с конца прошлого года — в октябре в МИД России рассчитывали решить вопрос с чартерными перевозками «в ближайшее время», сообщало агентство «РИА Новости» со ссылкой на замглаву ведомства Михаила Богданова. Также 2020 год был объявлен на президентском уровне перекрестным годом культуры двух народов.

Разговоры провоцировало и то, что в сентябре прошлого года Великобритания и ряд других стран признали Египет безопасным и вновь открыли его для своих туристов. Для россиян в апреле 2018 года стали доступны только регулярные и, соответственно, дорогие рейсы из Москвы до Каира. Чтобы добраться до курортов, из столичного аэропорта до побережья нужно добираться на автобусе по пустыне примерно шесть часов или лететь местными авиалиниями около часа. Стоимость таких поездок кратно выше «горящих туров», которые были популярны до катастрофы. Так, поездка на двоих обойдется дороже $1000, в то время как раньше можно было улететь за $300.

Но даже при всех неудобствах спрос на отдых в Египте в прошлом году вырос на 20% по сравнению с 2018-м, поясняли ранее в Tez Tour. Правда, увеличенный спрос — это порядка 150 тысяч россиян за год. До закрытия Египта на курортах Красного моря отдыхали по 3 млн.

«Именно из-за отсутствия Египта многие вынуждены ездить за солнцем зимой в Краснодарский край, в Крым. Турпоток туда растет, как уверяют местные власти. Но достоверно это неизвестно. Границы-то нет, как нет и четкого учета поездок», — говорит первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович.

Российские туроператоры надеялись на открытие Египта в этом году, чтобы компенсировать, хотя бы частично, потери от провала на других направлениях.

«Судебное решение в Египте, даже если оно будет успешно оспорено, означает, что открытие Египта откладывается», — говорит один из участников рынка, добавляя, что решения такого рода — открыть или не открыть полеты — это большая политика - «ни на правительственном уровне, ни тем более на уровне профильных министерств и ведомств таких полномочий нет».

По словам источника, даже если Кремль завтра примет положительное решение по Египту, потребуется еще не менее трех месяцев для прохождения обязательных для таких случаев бюрократических процедур. Месяц уйдет на согласование двумя странами протокола безопасности. Еще месяц — на подготовку указов глав государств.

«И на составление и утверждение новой полетной программы – еще месяц. Никто же из авиакомпаний не ждал четыре года, что вот-вот небо откроют. Необходимо начинать все с нуля», — говорит собеседник «Газеты.Ru».

В итоге при самом благоприятном стечении обстоятельств и при наличии политической воли в Египет чартерами у россиян получится попасть не раньше июня.

Среди чиновников набирает популярность идея о том, что самое подходящее время для доступа на Красное море — конец сентября. «Когда начнут закрываться курорты Крыма, Краснодарского края. Если же сейчас быстро открыть Египет, то по российским направлениям пляжного отдыха будет провал», — говорит источник.

Туриндустрия попросила помощи у правительства. Еще 2 марта «Ростуризм» провел заседание Общественного совета при ведомстве с участием Минтранса, Роспотребнадзора и туроператоров. Обсудили предложение правительству по поддержке турбизнеса, несущего потери из-за коронавируса.

Ростуризм, как пояснил «Газете.Ru» советник этого ведомства Дмитрий Горин, обратится к Минтрансу с просьбой рекомендовать авиакомпаниям вернуть туроператорам средства, поступившие к ним в качестве предоплаты за бронь поездок в страны, которые позже были не рекомендованы к посещению. Самое затратное направление — Италия, которую посещают в год до 1 млн россиян. Сейчас там находятся еще примерно 20 тысяч россиян.

Письма направлены также на имя премьера Михаила Мишустина и вице-премьера Татьяны Голиковой.

Если сейчас отрасль не будет поддержана и понесет убытки сполна, то многие туроператоры этот сезон не переживут, предупреждает Канторович из АТОР. Туроператоры настаивают на необходимости доработать закон об основах туристической деятельности, чтобы авиакомпании и отельеры разделили материальную ответственность с операторами, когда наступает форс-мажор.

«Подтвержденный ущерб уже составил 27 млрд рублей. И уже никакой Египет нас не спасет», — считает Канторович.

В «Ростуризме» и аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой не ответили на запрос «Газеты.Ru» о том, как власти планируют реагировать на предложения туристической отрасли.