Закрыть «наливайки»: депутаты доработали закон

В Госдуме доработали проект об ограничении продажи алкоголя в некоторых заведениях, подготовленный депутатами «Единой России», передает принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета «Ведомости».

Реклама

В настоящий момент поправки к закону «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» переданы Государственного правового управления президента (ГПУ) Ларисе Брычевой.

Согласно инициативе,

время торговли алкоголем и его употребления в кафе, барах, ресторанах и других объектах общепита, которые находятся в жилых многоквартирных домах или рядом с ними, будет ограничено периодом с 23:00 до 8:00.

В настоящее время такое ограничение действует для розничных магазинов.

При этом региональные власти получат право ужесточить это правило и даже полностью запретить продажу алкоголя в подобных заведениях. Кроме того, на государственном уровне будет принято ограничение площади залов в подобных заведениях 20 квадратными метрами.

Таким образом будет осуществляться борьба с так называемыми «наливайками» на первых этажах многоэтажек, на которые часто жалуются жители домов, заявил куратор инициативы, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его словам, с 2017 года число таких заведений росло по 70% в год.

Сегодня их количество оценивается примерно в 1500 точек, сообщил изданию вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО) Алексей Небольсин. Они начали появляться по всей стране в 2013 году — после введения запрета на торговлю алкоголем в киосках и палатках.

Однако, отметил Небольсин, принятие законопроекта в его нынешнем виде может затронуть значительно больше объектов общепита: по его данным, в жилых домах по всей стране сегодня расположено более 8 тысяч заведений — 5000 баров, 3000 ресторанов и 200 рюмочных.

При этом ожидаемого эффекта утверждение инициативы не принесет, пояснил Небольсин. Сомнение вызывает реализация ограничения времени распития: «Выход только один — выгонять посетителей на улицу, там они продолжат употреблять, от этого шума будет только больше», — считает он.

Предлагаемые меры могут «убить индустрию», следует из комментария одного из основателей ресторанного холдинга Restart Vasilchuk Brothers Алексея Васильчука «Ведомостям». Рентабельность бизнеса минимальна уже сейчас, и ограничение продажи только усугубит ситуацию.

Представители Минфина также отмечают, что законопроект нуждается в дальнейшей доработке, иначе он может привести к негативным последствиям для предпринимателей.

Об этом же говорилось в отзыве, подготовленном правительством страны в сентябре 2019 года. В это время проект был принят Госдумой в первом чтении.

Кабмин «концептуально» поддержал инициативу с условием внесения в нее поправок. Власти отметили, что ее принятие в текущем виде может привести к закрытию заведений, снижению рентабельности добросовестных предприятий, предпринимательской активности и уровня конкуренции.

Эксперты отмечали, что на потреблении алкоголя гражданами проект отразиться не должен:

«К потреблению это вообще никакого отношения не имеет. Ни количество торговых точек, баров, кафе или магазинов, ни время работы этих точек, ни ограничение продаж в выходные дни. Это вообще никакого отношения к потреблению не имеет. Народ не настолько туп, чтобы не запастись необходимым ему объемом алкогольной продукции. Аналогично абсолютно бессмысленные запреты продаж в дни выпускных, в школах, последних звонков и так далее. Не надо считать других идиотами!» — заявил в эфире телеканала НСН глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Роспотребнадзор в сентябре поддержал инициативу «Единой России». Представители ведомства сослались на то, что получают много жалоб на работу «наливаек» в жилых домах, сообщали в РИА «Новости».