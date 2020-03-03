Ипотечный рекорд: россияне скупают жилье подороже

Средний ипотечный кредит россиянина достиг исторического максимума в январе текущего года, увеличившись за год на 11%. Это следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс». В среднем банки выдавали россиянам в прошлом месяце 2,64 млн рублей против 2,38 млн годом ранее.

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Предыдущий рекорд в 2,6 млн рублей был зафиксирован в октябре прошлого года. После этого средняя сумма ипотечного кредита начала постепенно снижаться, и к концу года показатель уменьшился на 1%, до 2,57 миллиона рублей.

Основными причинами нынешнего увеличения суммы ипотечного кредита в «Эквифакс» называют рост цен на недвижимость, а также снижение банками требования к величине первоначального взноса. В 2019-2020 годах многие кредиторы запустили программы ипотечного кредитования со взносом 5-10%, в то время как еще несколько лет назад наиболее часто встречающийся процент равнялся 20. Так, доля ипотечных кредитов с первоначальным взносом менее 20% составила в 2018-2019 годах более 45% от всех выданных ссуд.

Вслед за суммой ипотечного кредита сократился и средний срок его выплаты. «В 2019 году среднее значение контрактного срока ипотечного кредита поставило очередной рекорд, составив 201 месяц или 16 лет и 9 месяцев. К концу году эта величина несколько снизилась – до 191 месяца или до 15 лет и 11 месяцев. В январе 2020 этот показатель остался без изменений», — отмечает Олег Лагуткин, генеральный директор БКИ «Эквифакс».

Рынок первичного жилья сегодня эксперты описывают как высококонкурентный, с широкой линейкой предложений в различных сегментах, форматах и районах.

«Спрос, поддерживаемый удобными ипотечными условиями, давно держится на высоком уровне», — говорит «Газете.Ru» директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова. При этом наиболее активный спрос сейчас приходится на новостройки. Ипотеку берут обычно покупатели жилья массового сегмента, в нем доля сделок с привлечением ипотечного кредитования на первичном рынке по итогам 2019 года достигла 53%, уточняет она.

Эксперт также отмечает, что средние цены растут, но это связано с выходом новых объемов и продажами наиболее ликвидного и недорогого жилья.

К концу 2019 года средняя цена предложения на первичном рынке жилья Старой Москвы составила 310 200 руб. за кв. м, прирост за год — 10,9%. При этом в дальнейшем рост цен на рынке неизбежен, однако этот процесс будет сдерживаться высокой конкуренцией и борьбой за покупателя.

Согласно февральскому исследованию Райффайзенбанка, почти 40% россиян, которые хотели бы взять ипотеку, не располагают свободными средствами на первый взнос. Для покрытия первоначального взноса 39% опрошенных собираются продать машину, 25% — дачу; 23% — уже имеющуюся недвижимость: комнату в коммуналке, старую квартиру или дом. Среди других, менее распространенных вариантов, — гараж, бытовая техника и золото. Среди опрошенных не оказалось ни одного человека, который способен купить недвижимость, заплатив всю сумму сразу. В целом, согласно исследованию, ипотеку планируют брать 88% опрошенных. Остальные 12% предпочитают ипотеке потребительский кредит. 62% россиян планируют покупать квартиру в новостройке, жилье на вторичном рынке рассматривают 25%, а 13% еще не определилось с выбором.

Что будет со ставками в 2020-м

О том, что ипотека остается очень дорогой для россиян, в прошлом месяце заявил премьер-министр Михаил Мишустин. К концу 2019 года средняя ставка составляла 9%, что не позволяет россиянам улучшить жилищные условия, отметил глава правительства.

«В среднем ставка по ипотеке в декабре предыдущего года составляла 9%, и это бремя даже для семей со средними доходами, которые решаются на займы банков. С такой ставкой мы не сможем помочь людям улучшить жилищные условия, а это национальная цель развития, которую поставил президент и которую мы обязаны достичь», — пояснил премьер.

Председатель кабмина отметил, что ставки по жилищным кредитам должны опуститься по меньшей мере ниже 8%. Он также добавил, что для достижения такого результата необходимо оптимизировать резервы и операционные затраты банков, а также уточнить правила кредитования застройщиков. В планах есть и другой комплекс мер, касающийся повышения эффективности использования земли и стимулирования жилищного строительства.

Минфин допускает снижение ставок по ипотеке до 7-8% к концу 2020 года, рассказал в начале февраля замглавы ведомства Алексей Моисеев.

«У нас снижение ставок написано в нацпроекте. Мы ожидаем, что выйдем на уровень ставок в районе 7-8% до конца года», — уточнил он (цитата по ТАСС).

«Дальнейшее снижение ставки может еще больше активизировать спрос. Невысокая обеспеченность жильем и интерес к столичным регионам покупателей из всей страны позволяют говорить о высоком потенциале спроса в Москве», — предполагает Ольга Широкова из Knight Frank.

При этом для поддержания высокого уровня спроса необходима еще и поддержка со стороны самих продавцов — гибкие условия продаж, скидки, дополнительные опции и прочее, обращает внимание Широкова, напоминая про высокую конкуренцию.