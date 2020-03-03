Пенсионная реформа: сколько сэкономил бюджет

Российский бюджет оказался в плюсе на 21,5 млрд рублей благодаря пенсионной реформе. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).

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Эффект от повышения пенсионного возраста проявился на год раньше, чем ожидали эксперты. Экономия была достигнута за счет сокращения числа получателей страховой пенсии по старости. За девять месяцев 2019 года оно уменьшилось на 401,3 тысячи человек, что составляет 1,1% от всех получателей пенсии по старости, отмечается в аналитической записке об исполнении бюджета за прошлый год. В результате, согласно оценке НРА, на выплатах получилось сэкономить 21,5 млрд рублей.

Примечательно, что первый ощутимый эффект от пенсионной реформы ожидался лишь в 2020 году, он должен был составить около 9 млрд рублей. Мнения, что в 2019-м году эффект будет нейтральным, придерживалась большая часть специалистов. Заметные результаты эксперты прогнозировали только в этом году, когда пенсионеров, по предварительным подсчетам, выйдет на отдых меньше на полмиллиона человек.

Однако из данных, приведенных Счетной палатой, следует, что эффект оказался выше. Согласно новым оценкам НРА, в текущем году бюджет может сэкономить 48 млрд рублей. Такая цифра складывается из нехитрых расчетов на средней величине пенсии (около 15,5 тыс. рублей в месяц) и периода средневзвешенной выплаты (3,5 месяца), пояснил «Известиям» директор рейтингов финансовых институтов агентства Юрий Ногин.

Как сообщили в пресс-службе Счетной палаты, формально эффект от сокращения числа пенсионеров нельзя называть экономией бюджета — он формировался уже с учетом этого фактора. Однако, по мнению экспертов, де-факто это происходит непосредственно за счет снижения расходов на выплаты. При этом сэкономленные средства могут перераспределить, например, на индексацию пенсий тем, кто уже находится на заслуженном отдыхе. Впрочем, специалисты отмечают, что основные дивиденды еще впереди.

Перевыполненный план экономии бюджета можно объяснить несколькими причинами.

«Во-первых, оценки строятся на демографическом прогнозе по минимальным показателям и поэтому подвергаются корректировке. Во-вторых, корректнее рассматривать данные за год — пенсионный возраст двигается на полгода, и люди просто могли принять решение доработать, чтобы получить годовые премии», — считает старший научный сотрудник Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Татьяна Омельчук.

Специалист придерживается мнения, что наиболее значимых результатов реформы стоит ждать к концу 2024 года, когда пенсионный возраст достигнет 58 лет для женщин и 63 для мужчин и численность россиян, которые не вышли на отдых ввиду реформы, достигнет минимум 3 млн.

Пенсионная реформа стартовала в России 1 января 2019 года. Она предполагает поэтапное, с шагом в полгода, повышение возраста выхода на заслуженный отдых на пять лет. Когда в середине 2018-го правительство анонсировало изменения, инициатор преобразований Алексей Кудрин оценивал эффект для бюджета от реформы в триллион рублей в год, начиная с 2024-го, когда пенсионный возраст достигнет планируемого максимума. При этом предполагалось, что для женщин возраст выхода на заслуженный отдых будет повышен до 63 лет, но в ходе рассмотрения законопроекта данный порог был скорректирован до 60. Глава Счетной палаты предположил, что уже в первые годы пенсионной реформы бюджет получит экономию в более чем 100 млрд рублей, объем которой будет расти.

В 2019 году, согласно новым правилам, пенсионные основания получили женщины, родившиеся в первом полугодии 1964 года, и мужчины, которые родились в первом полугодии 1959-го. Они могли уйти на пенсию в возрасте 55,5 и 60,5 года соответственно. В 2020 году право на заслуженный отдых, исходя из параметров реформы, получат женщины и мужчины, которые родились во вторых полугодиях 1964 и 1959 годов соответственно.