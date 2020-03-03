Неосторожные слова: почему обрушились акции Сбербанка

Во второй половине дня накануне, 2 марта, в ходе торгов на Московской бирже обыкновенные акции Сбербанка резко рухнули вниз – резкое падение до 6,2% наблюдалось в течение 10 минут. В 15:06 мск колировки достигли минимальной за день отметки в 218,86 рубля. Падение затронуло и привилегированные акции, которые за то же время подешевели на 3,7% до 207,09 рубля. Продлилось стремительное снижение не должно – уже в 15:08 мск цена обыкновенных акций увеличилась до 225 рублей, а привилегированных – до 213 рублей.

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Падение акций Сбербанка произошло сразу же после заявления первого зампреда Центробанка Ксении Юдаевой, сделанного в ходе выступления в Госдуме. По ее словам, регулятор предлагает сдвинуть срок перечисления в бюджет части прибыли ЦБ от продажи пакета Сбербанка на полгода из-за возросшей волатильности на рынке.

«Мы предлагаем в связи с волатильностью рынка дать больший срок — до 1 декабря (а не до 1 июня), чтобы было больше возможностей здесь защитить интересы бюджета», — сказала Юдаева.

Поскольку сделка по покупке Минфином пакета акций Центробанка в Сбербанке должна проходить по рыночной цене, пояснила зампред ЦБ, а акции Сбербанка снижаются на фоне глобальной паники на фондовых рынках из-за распространения коронавируса, то сокращается сумма сделки, а значит, и сумма прибыли Банка России. Отсрочка сделки, вероятно, позволит этого избежать, резюмировала Юдаева.

Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов полагает, что стремительное падение акций Сбербанка напрямую связано именно и заявлением зампреда ЦБ.

«Судя по комментариям представителей властей, сделка по продаже акций Сбербанка может быть перенесена на полгода из-за волатильности рынков, что может означать меньшую цену выкупа. Цена рассчитывается как средняя за 6 месяцев, и в нее, скорее всего, войдут цены, не успевшие полностью восстановиться после текущего спада рынков. Это было негативно встречено трейдерами», — отметил он.

Директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков указывает на то, что после объявления о сделке между ЦБ и правительством акции Сбербанка пользовались на бирже большим спросом, и поэтому не удивительно, что после заявления ЦБ и с учетом других факторов ряд инвесторов решил избавиться от ценных бумаг.

«Основной слив бумаг, когда падение составляло 6%, произошел в районе 15:00. Мы предполагаем, что это была реакция, связанная с хедж-фондами. В этот момент были достаточно сильные продажи на американский рынок, и фонды, которые выходят на рынок, в том числе американский, делают это за 2-3 часа до начала основной сессии. И весьма вероятно, что система электронного менеджмента заставила многие фонды начать продавать Сбербанк – а Сбербанк с российского рынка брали достаточно активно. Во-первых, это самая ликвидная ценная бумага, фаворит российского рынка, плюс сыграли роль новости о продаже контрольного пакета», — говорит эксперт.

По мнению Ярослава Кабакова, ажиотаж вокруг Сбербанка привел к тому, что доля его в портфелях некоторых фондов была очень большой. «Вчера, когда на рынке наблюдался такой пролив, Сбербанк продавали более активно, потому что его больше покупали за последнее время. Что касается заявления ЦБ, то, конечно же, это создает определенные риски для держателя бумаги, поэтому в результате было принято именно решение продавать акции, а не покупать их. Тех инвесторов, которые покупали ценные бумаги в расчете на сделку между ЦБ и правительством, любые заявления об откладывании этого процесса заставляют активно избавляться от акций», — резюмирует он.

Сбербанк на продажу

Официально о продаже доли ЦБ в капитале Сбербанка (50% плюс одна акция) стало известно 11 февраля. Выкуп акций Сбербанка правительством будет профинансирован за счет ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), превышающих порог в 7% ВВП. Большая часть денег, которые будут потрачены из ФНБ, вернутся в бюджет – это позволит кабинету министров потратить часть средств Фонда без соблюдения ограничений, действующих в рамках бюджетного правила.

Согласно законопроекту о продаже акций Сбербанка, ЦБ продаст принадлежащие ему обыкновенные акции крупнейшего банка России по средневзвешенной цене, которая будет зависеть от котировок бумаг за последние 6 месяцев перед первым раундом сделки. Учитывая, что около 48% акций Сбербанка сейчас находятся в свободном обращении на бирже, при продаже первой части пакета Центробанка сделает миноритарным акционерам финансовой организации оферту на выкуп акций: предложит им продать имеющиеся ценные бумаги по цене сделки между Банком России и правительством. Продажа этих акций должна завершиться до конца 2022 года. Законопроект предусматривает, что доходы от выкупленных ценных бумаг (в том числе дивиденды) регулятор сможет не перечислять в бюджет.

В документе содержатся и вполне конкретные цифры, а не только теоретические выкладки, что позволяет оценить объем сделки: в 2020-2023 годах ЦБ должен будет перечислить в федеральный бюджет около 1,25 трлн рублей денежными средствами, а также передать в казну долговые требования к Сбербанку о госкорпорации ВЭБ.РФ на 0,5 трлн рублей. Банк России оставит себе 700 млрд рублей от продажи Сбербанка – это примерно 28% от ожидаемой суммы сделки в 2,55 трлн рублей. При этом первую часть общей суммы (до 500 млрд рублей) регулятор должен перевести в бюджет до 1 июня 2020 года, следует из законопроекта. Дальнейшие переводы денег предполагалось осуществлять в те же сроки в последующие годы.

Аналитик «Газпромбанка» Андрей Клапко уверен, что никакой другой причины для падения акций Сбербанка, кроме заявления ЦБ, не существует. Поскольку продажа Минфину пакета акций Сбербанка предусматривает рыночный механизм обязательной оферты миноритариям по цене, не ниже шести месячной средневзвешенной рыночной цены, реакция инвесторов понятна.

«В условиях повышенной волатильности рынков за последнюю неделю, некоторые инвесторы рассматривали Сбербанк как защитную историю с опционом на продажу по шестимесячной цене. Они ждали, что о сделке будет скоро объявлено, по закону в течение 35 дней с момента объявления сделки должна быть объявлена оферта. Новости о переносе этой сделки означают, что опцион, на который рассчитывали инвесторы, как минимум в моменте будет недоступен. Поэтому и наблюдалась краткосрочная негативная реакция», — рассказал эксперт.

Котировки обыкновенных акций Сбербанка за период с объявления о сделке по передаче контрольного пакета организации от ЦБ в руки правительства продемонстрировали снижение примерно на 10% (с 252,26 рубля на момент закрытия биржи 10 февраля до 233,99 рубля на 12:32 мск 3 марта). Значительное влияние на стоимость ценных бумаг банка в конце февраля оказал обвал из-за бегства инвесторов с развивающихся рынков на фоне информации о дальнейшем распространении коронавируса и его негативном влиянии на глобальную экономику. На дату объявления сделки 11 февраля средневзвешенная цена акции Сбербанка за 6 месяцев составляла 238,4 рубля за штуку.