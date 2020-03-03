Бонусные войны: как грабят карты россиян

У россиян стали чаще воровать бонусные баллы. В 2019 году количество атак мошенников на карты программ лояльности увеличилось в разы и достигло нескольких тысяч в месяц. Об этом сообщает газета «Известия».

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Эксперт компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал изданию, как действуют мошенники. Сначала они получают доступ к личным кабинетам россиян, а затем используют накопленные бонусы, оплачивая свои покупки. Есть и другой механизм обмана клиентов: личный кабинет можно зарегистрировать на карту другого человека. Так пользователь физической карты вряд ли догадается о существовании онлайн-профиля и будет накапливать бонусы для мошенника, не подозревая этого, отметил Алексей Сизов.

По словам эксперта, бонусы карт лояльности интересуют злоумышленников по той причине, что их просто монетизировать, оплачивая баллами до 50% покупки.

Он также объяснил, что причина растущей активности злоумышленников, пользующихся подобными схемами, кроется в стремительном развитии ранка цифровых покупок, а также в переходе систем лояльности от карт с фиксированными скидками к накоплению бонусов с их последующей тратой. В данный момент по 30-ти крупнейшим ритейлерам программы лояльности оцениваются примерно в 50 млрд рублей в денежном эквиваленте, посчитал Алексей Сизов.

Руководитель направления Kaspersky Fraud Prevention Максим Федюшкин видит в качестве одной из причин проблемы хищения баллов безответственное отношение клиентов к программам лояльности: только 20% из них помнят, имеют ли они право на льготы и в каком объеме, поэтому мошенники безнаказанно и незаметно их обкрадывают, отметил эксперт.

В прошлом году число подобных незаконных операций возросло в несколько раз. Эту информацию подтверждает и Алексей Федоров, председатель комитета по торговле «Деловой России». Он рассказал «Известиям», что подобные операции часто проводят непосредственно сотрудники магазинов или колл-центров, поскольку они могут иметь доступ к информации о программах лояльности. Работает это так: если клиент продолжительное время не пользуется накопленными бонусами, продавец или оператор может незаметно списать их в счет собственной покупки, поясняет специалист.

Взломом онлайн-кабинетов обычно занимаются не организованные преступные группировки, а «начинающие» мошенники — ими могут быть даже студенты первых курсов, пояснил Алексей Сизов. Больше всего от этих схем страдают операторы сотовой связи, транспортные организации и крупные розничные сети.

В результате многочисленных обманов доверие клиентов к программам лояльности и брендам в целом снижается, и розничные сети недосчитываются не менее 2–3 млн рублей ежемесячно.

Именно они и решили бороться с такого рода махинациями первыми. Представители торговой сети «Магнит» заявили «Известиям», что над проблемой кражи бонусных баллов уже работают. С целью защиты от такого вида мошенничеств в этой и многих других торговых сетях ввели двухфакторную идентификацию. В этом случае, чтобы списать бонусы, нужно по аналогии с банковскими операциями сделать подтверждение с помощью кода из СМС, который присылают на номер клиента. В «Магните» добавили, что для карт лояльности даже пришлось вводить CVC-коды, чтобы исключить возможность их регистрации на другого человека.

Ранее журнал Life описывал популярную схему, которой пользуются продавцы «Пятерочки». Завидев клиента с «Выручай-картой» (бонусная карта сети — прим. ред) и наличными в руках, продавец подносит карту к считывающему устройству, баллы списываются, а потом касса «неожиданно» виснет. Покупатель расплачивается, получая сдачу из кармана продавца, и уходит без чека. И, как позже обнаруживается в личном кабинете, еще и без баллов. Как только клиент покидает магазин, касса так же неожиданно возобновляет свою работу, часть покупки покрывается баллами ушедшего покупателя, а разницу между итоговой суммой в чеке и оставленной клиентом наличными кассир оставляет себе.