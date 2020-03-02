Резкое падение: банки сократили выдачу кредиток

В январе 2020 года в России оформили на 21,7% меньше новых кредитных карт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 540,2 тыс. штук. По лимиту суммарно было выдано карт на 22,8 млрд рублей, сокращение в денежном выражении составило 22,7%. Об этом пишет РБК со ссылкой по данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

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Выдача кредиток в России сократилась впервые за последние пять лет. Сокращение спроса подтверждают и данные других крупнейших БКИ: по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) падение в январе в количественном выражении составило 11,2% к прошлому году, в Объединенном кредитном бюро зафиксировали сокращение на 16,8% в штучном и 27,9% в денежном выражении.

Как пояснила изданию вице-президент агентства Moody's Ольга Ульянова, тенденция связана с мерами регулятора. С октября прошлого года банки при выдаче необеспеченных кредитов обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков. Его величина рассчитывается из соотношения выплат по кредиту к доходу по методике ЦБ. Такое ограничение было введено для того, чтобы снизить долю закредитованных заемщиков, которая в октябре прошлого года достигла максимального уровня за последние 7 лет. Другой причиной снижения выдачи кредитных карт россиянам в январе стало то, что это — традиционно «низкий» сезон в кредитовации физлиц.

«Общие тренды проявились в этом месяце еще более заметно», - подчеркнула Ульянова в разговоре с РБК.

Выдача кредитных карт в январе 2020 по сравнению с предновогодным декабрем сократилась более чем на 40%, подтверждают данные «Эквифакс».

То, что ограничения ЦБ повлияли на розничное кредитование в январе подтверждает гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин, но, по его оценке, наибольшее влияние нововведение оказало на сектор осенью.

Наибольшее влияние мера ЦБ оказала на выдачу карт с большими кредитными лимитами, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Большим кредитным лимитом считается сумма от 300 тыс. рублей и выше.

«В формуле расчета ПДН зависимость показателя от лимита носит линейный характер, поэтому банки стали более осторожны в выдаче кредитных карт с большими лимитами», — говорит эксперт.

Доля заемщиков с приемлемой долговой нагрузкой невысока, в то время как более состоятельные берут кредиты неохотно, они ожидают большего снижения ставок, пояснил РБК управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Он также отметил ухудшения условий по кэшбеку и другим бонусам, что также влияет на спрос. «Негативную роль по итогам года может сыграть и коронавирус — от получения кредитных карт для расчетов за границей откажутся клиенты, которые отменяют свое путешествие из-за распространения заболевания в Европе», — отмечает он.

«Карта с одобренным кредитным лимитом не позволяет оперативно следить за ПДН заемщика, а сокращение лимита в случае сложностей у заемщика — более трудоемкий процесс, чем простой отказ в выдаче нового кредита наличными», — также напомнила вице-президент агентства Moody's.

В опубликованном в ноябре прошлого года докладе ЦБ сообщалось о росте числа заемщиков в России. Россияне часто берут кредиты, не погасив предыдущие, сообщил регулятор. Как подсчитали в ЦБ, с 2017 года 3,7 млн россиян брали новые кредиты, не погасив старые — задолженность по необеспеченным потребительским кредитам без учета кредитных карт за этот период выросла с 0,9 до 2,2 трлн руб.

«По кредитам данной группы заемщиков пока не наблюдается просрочки, однако быстрый рост долга может свидетельствовать о возрастающих рисках платежеспособности», — следовало из материлов Банка России.

Общее количество заемщиков в России составляло 39,5 млн человек по данным ЦБ на 1 сентября 2019 года. Две трети из них имели задолженность по необеспеченному потребительскому кредиту и кредитной карте.

Число заемщиков, которые имеют задолженность по нескольким типам кредитов, растет, отмечал Банк России в своем докладе. Такая ситуация увеличивает риски кросс-дефолта, но введение показателя долговой нагрузки должно было ограничить эти риски, рассчитывали в ЦБ.