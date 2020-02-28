Экология и рельсы: готовы ли россияне отказаться от самолетов

Россияне стали чаще предпочитать поезда самолетам: в 2019 году в 1,5 раза выросла доля ж/д перевозок по сравнению с авиаперелетами по сравнению с прошлым годом, посчитали для «Газеты.Ru» в OneTwoTrip.



Как показал опрос OneTwoTrip, для 80,4% россиян аргументом для выбора поезда стало снижение негативного влияния на экологию. 59,3% респондентов уже стараются перемещаться на более экологичном транспорте, еще 21,1% тоже готовы сделать выбор в пользу поездов, когда они станут скоростными. Примерно столько же — 19,6% — признались, что не готовы отказываться от перелетов.

Реклама

Большинство их них объяснили это тем, что слишком ценят свое время, чтобы тратить его на долгую дорогу на поезде, 4,6% опрошенных просто не верят в серьезность экологических проблем. Исследование проводилось аналитиками сервиса в феврале 2020 года среди 1954 респондентов.

В первом квартале 2020-го тенденция роста популярности ж/д перевозок сохранилась, их количество в первом квартале выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вслед за Гретой

Активно отказываться от самолетов в пользу поездов в прошлом году стали в Европе. Несмотря высокие цены на скоростной железнодорожный транспорт, все больше европейцев выбирают именно поезда. По данным британского издания Wired, 59% англичан для междугородних поездок выбирают поезд, поскольку это существенно экономит время на поездке в аэропорт и ожидании рейса.

Однако у поездов есть еще одно существенное преимущество, на которое яростно обращает внимание шведская активистка Грета Тунберг, — это их экологичность.

В Скандинавии привыкли уделять особое внимание вопросам экологии, поэтому еще несколько лет назад в Швеции появилось слово «flygskam», которое дословно можно перевести как «стыд полета». Местные жители нередко испытывают чувство вины, когда пользуются авиатранспортом, поскольку в скандинавском обществе полет на самолете может стать причиной для осуждения.

В первом квартале 2019 года у шведской железнодорожной компании SJ стало на 8% пассажиров больше, в то время как десять самых крупных аэропортов страны разгрузились на тот же процент, отмечают в Wired.

Один из основных недостатков поездов - недостаточно плотная сеть железнодорожного покрытия. Далеко не все крупные европейские города имеют прямое сообщение друг с другом. Чтобы добраться, к примеру, из Лондона в Барселону, нужно будет сделать минимум две пересадки, в то время как перелет займет два часа. В Европе над этой проблемой активно работают: Дания планирует построить 11-мильный подводный тоннель, который сократит поездки из Копенгагена в Гамбург с пяти часов до двух.

В России востребованность железнодорожных поездок за границу также растет. В прошлом году поездами международного сообщения воспользовалось на 14% больше пассажиров, чем в 2018 году. Чаще ездить таким видом транспорта россияне стали в Монголию (на 18%), Финляндию (на 16%), Германию (на 7%) и Италию (на 7%), по данным Федеральной пассажирской компании (ФПС). Сейчас международные пассажирские перевозки осуществляются в прямом и транзитном сообщениях с 23 странами Европы и Азии. В организации отметили, что в ближайшее время открывать новые направления за рубеж не планируется.