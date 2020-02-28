Магия в помощь: коронавирус вызвал спрос на обереги

Интерес россиян к оберегам от коронавируса резко вырос после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) увидела у COVID-19 потенциал пандемии. Такое заявление 24 февраля сделал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

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На следующий день россияне стали в 1,6 раза чаще искать обереги от коронавируса и в 4 раза чаще запрашивать контакты продавцов, подсчитали аналитики сервиса объявлений «Авито» для «Газеты.Ru». Так, только 25 февраля связаться с продавцами оберегов через «Авито» попытались 176 раз. Средняя цена предложения в этот день составила 1615 рублей.

Первая волна интереса россиян к оберегам, амулетами и талисманами от вируса из Китая в России пришлась на 28 января, когда появились новости о возможном заражении COVID-19 двух человек из Воронежа. Подозрения, что в России могут находится носители коронавирусной инфекции привели к росту числа запросов на амулеты с нескольких штук до нескольких сотен за два дня. Все время, пока воронежцы были под подозрением, россияне продолжали активно искать защитные обереги.

Следующий скачок спроса - в 5 раз - произошел 5 февраля, когда в Россию прибыли два самолета с эвакуированными из Уханя, где началась эпидемия, россиянами. На первом борту находилось 80 человек, на втором — 64. Сообщалось, что зараженных среди них нет, тем не менее, россияне из Уханя были помещены на двухнедельный карантин в Тюменской области. Только в этот день аналитиками было зафиксировано 156 запросов на обереги от коронавируса в поиске и 694 попытки связаться с продавцами.

7 февраля ВОЗ впервые отметила снижение числа заболевших в Китае, талисманы от болезни постепенно перестали пользоваться популярностью. Также на снижение спроса могли повлиять новости об успешной эвакуации россиян из КНР и отсутствии зараженных на территории РФ. Тенденция к снижению поисковых запросов сохранялась до сообщения о европейской вспышке.

Следующий всплеск интереса был зафиксирован аналитиками 21 февраля, когда стало известно о распространении заболевания в Италии: россияне стали искать средства для защиты от болезни на «Авито» в два раза чаще.

В данный момент на «Авито» размещено максимальное количество объявлений о продаже оберегов от коронавируса — 42, по данным сервиса. Средняя цена магического средства для защиты от болезни составляет 1544 рубля. Максимально средняя цена поднималась 25 февраля - после заявления о потенциале пандемии - до 4635 рублей.

Что еще покупают для защиты от коронавируса

Сейчас на сервисе объявлений найти можно самые разные обереги от коронавируса. Большая часть из них представляет собой кулоны или медальоны с иероглифами. Некоторые, как утверждают продавцы, специально освящены от новой болезни.

На сайте встречаются и другие «защитные» аксессуары — браслеты, шапки, шарфы. Некоторые пользователи предлагают приобрести чай, варенье, а также заговоренный чеснок от вируса из Китая.

В начале месяца, когда обереги были наиболее востребованы, на «Авито» можно было купить инновационный амулет за 1,6 млн рублей, который, по словам автора объявления, нагревается в случае угрозы заражения. За 13,5 млн рублей можно было купить противоядие — баночку с некой зеленой жидкостью, которая «помогает в борьбе с китайской болезнью», отмечалось в объявлении. Но эти товары уже недоступны на сайте.

В Ростове-на-Дону за 50 тыс. рублей предлагают купить енота от коронавируса. По словам владельца, укус животного по кличке «Кокос» может помочь даже на последней стадии заболевания, поскольку «его слюна обладает уникальными, присущими только ей свойствами».

«При заболевании коронавирусом в организме человека нарушается электрический потенциал. Шерсть енота Кокоса обладает уникальной способностью выравнивать его, что приведет к выздоровлению.Обладает обезболивающими, антибактериальными, противовоспалительными свойствами», — отмечается в объявлении.