Рекордное увеличение: Британия закупилась у России золотом

Российский экспорт золота в Великобританию вырос более чем в 12 раз в стоимостном выражении, то есть до $5,33 млрд. об этом говорят данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по итогам прошлого года, которые изучило издание РБК, принадлежащее Григорию Березкину.

Реклама

В 2018 году Великобритания купила у России золота всего лишь на $433 млн. За год до этого сумма покупок российского драгоценного металла составила $1,1 млрд, что почти в пять раз меньше рекордной суммы 2019 года.

Если говорить о физическом выражении продаж, то за прошлый год экспорт золота из России в Соединенное Королевство вырос в 11 раз — с 10,4 до 113,5 т. Этот металл поставляется в Великобританию в большинстве своем в слитках, указывается в данных ФТС. Если считать исходя из лондонского стандарта веса одного слитка — порядка 12,5 кг, — то за прошлый год Россия поставила в Великобританию не менее 9 тыс. слитков.

Таким образом, в 2019 году поставки золота Лондону составили 93% всего российского экспорта золота в иностранные государства. Всего за прошлый год Россия продала за рубеж золота на $5,74 млрд. В то время как в 2018 году сумма, которую получила российская сторона за драгоценный металл, составила $706 млн.

«Золото стало крупнейшей статьей российского товарного экспорта в Великобританию — больше, чем закупки нефти и нефтепродуктов (в сумме около $3,4 млрд). Но помимо золота Россия также увеличила в эту страну экспорт платины (в два раза, до $936 млн) и серебра (в 2,5 раза, до $100 млн)», — пишет издание.

По мнению экспертов, опрошенных РБК, такое сильное наращивание покупок драгоценного металла может быть связано с приближавшимся на тот момент выходом Великобритании из состава Европейского Союза. Так, директор Всемирного совета по золоту (WGC) по взаимодействию с членами совета и рынками Джон Маллиган предположил, что на фоне Brexit инвесторы заинтересовались торгуемыми в Лондоне фондами ETF, которые обеспечены золотом.

Вместе с тем Маллиган выразил мнение, что в целом масштабы притока этого драгоценного металла связаны, вероятнее всего, с глобальными трендами спроса на него. «Лондон — это центр глобальной торговли золотом и место, где физически хранятся запасы золота, обеспечивающие многие международные ETF-продукты (биржевые фонды), в частности золотые ETF-фонды (причем не только с листингом в Лондоне)», — подчеркнул собеседник издания.

В то же время он не может однозначно утверждать, остается золото в самой стране или же оно отправляется в другие страны конечного потребления. По словам эксперта, такие значительные притоки драгоценного металла (как в этом случае из России) чаще всего показывают повышение спроса на золото со стороны институциональных инвесторов как в самой Великобритании, так и за ее пределами.

В то же время профессор финансов РЭШ Олег Шибанов в комментарии РБК сказал, что на поведение инвесторов мог повлиять как Brexit, так и «многие другие неопределенности». В частности, собеседник издания имел в виду торговые войны между США и Китаем.

Между тем резкое увеличение поставок российского золота подтверждает и британская таможенная статистика. Отмечается, что за весь прошлый год Соединенное Королевство импортировало из России этот драгоценный металл на сумму £4,14 млрд, что равно примерно $5,3 млрд. Таким образом, данные практически в точности совпадают с информацией, полученной от ФТС.

Вместе с тем издание обращает внимание, что поставки резко выросли к концу 2019 года, что могло быть связано с приближающимся процессом выхода Британии из состава ЕС. Так, Великобритания увеличила импорт российского золота в основном в период с августа по декабрь прошлого года. Из данных британского ведомства следует, что в июле импорт этого драгметалла из России составил £154 млн, в декабре объем покупок был увеличен до £975,5 млн.

В начале этой недели главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой писал в своем обзоре, что на фоне новых данных о распространении коронавируса цены на золото взлетели до максимумов с 2013 года. Инвесторы лихорадочно перекладывают средства в один из традиционных защитных активов — золото.

Вместе с тем из-за сообщений о том, что появились новые очаги распространения этого заболевания — Южная Корея, Иран и Италия — рынки акций просели на 3-4%. На фоне паники из-за продолжающихся заражений и смертей упали также и цены на нефть почти на 4%. Кроме того, доходности казначейских облигаций США упали на 10–11 б.п. и почти достигли своих абсолютных минимумов.

«Рынок недооценивал риски и рассчитывал на то, что пик эпидемии пройден», — обращают внимание аналитики ITI Capital.

Однако пострадал не только американский рынок, но и российский. Так, во вторник, 25 февраля, стало известно, что его падение достигло своего максимума с «черного понедельника» 9 апреля 2018 года. Тогда котировки рухнули из-за того, что США ввели пакет санкции в отношении бизнесменов и чиновников из России.

По данным торгов, в этот вторник индекс Московской биржи, рассчитываемый в рублях, снизился на 3,33%, а долларовый индекс РТС — на 5,16%.