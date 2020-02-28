Призрак 2008 года: что будет с рублем

Курс рубля продолжил усиленно снижаться в первой половине пятницы. Доллар по состоянию на 14.30 вырос относительно вчерашнего курса на 1,12 рубля до отметки 67,14 рубля. Евро подскочил сразу на полтора рубля — до 74,02 рубля впервые с 29 августа, следует из данных Московской биржи.

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Это итог резкого ухудшения настроений инвесторов на глобальных площадках в четверг и пятницу из-за распространения коронавируса за пределами Китая, в том числе в США.

Ключевой американский фондовый индекс S&P500 за последние несколько дней обвалился на 12%, что является наиболее резким падением со времен кризиса 2008-2009 годов.

Сейчас участники рынка ждут очередного заседания стран-членов ОПЕК +, намеченного на 5 - 6 марта. Саудовская Аравия, например, уже заявила о необходимости дополнительного сокращение нефтедобычи, чтобы поддержать стоимость барреля на глобальных рынках.

Россия занимает аналогичную позицию. Обеспокоенность ситуацией с вирусом выразил и министр энергетики РФ Александр Новак. Но если даже члены нефтяного картеля договорятся о снижении объемов добычи сырья, панические настроения сбить в оперативном режиме не получится.

Вирус победил жадность инвесторов

Рынкам не удалось удержаться от паники: вирусные опасения возобладали, инвесторы выходят из активов развивающихся стран, отмечают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

«Но панические настроения пока не достигли своего апогея. В условиях столь высокой неопределённости мы можем увидеть попытки рынков реализовать восстановление. Однако, даже в случае успешных попыток выкупа части рыночного спада, в перспективе ближайшей недели обвал фондовых площадок может не только возобновиться, но и усилиться», — говорит ведущий эксперт «БКС Премьер» Антон Покатович.

По его прогнозу, движение курса рубля в ближайшее время будет высокоамплитудным. Все будет зависеть от того, с какой скоростью инвесторы будут «принимать» вирусные риски и уходить в защитные долларовые инструменты, уточняет эксперт.

«Ожидаем движения курса российской валюты в широком диапазоне 66,5 - 69 рублей за доллар в зависимости от изменений уровня рыночного risk-off», — прогнозирует Покатович.

Что касается индекса Мосбиржи, то он вполне может обвалится на 4% до 2 700 пунктов, так как инвесторы только начали отыгрывать возможное распространение коронавируса за пределами Китая, считает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

По мнению Покатовича снижение российских фондовых площадок может достигнуть 7 - 15%.

Главная причина обвала на рынках акций, сырья и других рисковых активов — это, конечно же, «вторая волна» коронавируса. Инвесторов пугает то, что он не остался в рамках «первой волны» внутри Китая, и теперь проникает во множество стран, прежде всего в многонаселённые и экономически развитые — Италию, Японию, Южную Корею, Гонконг и другие, согласен главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Особую тревогу вызывает неопределённость последующих масштабов распространения вируса и невозможность достаточно точно спрогнозировать последствия для населения и мирового хозяйства», — говорит Гойхман.

Ранее ВОЗ заявляла, что заразиться может 60% людей на планете.

Китайский вирус и меры разных стран против него ведут к ограничениям в деловой активности, транспортировках, туризме, потреблении и, соответственно, к торможению мирового роста ВВП, отмечают эксперты.

МВФ ранее заявлял, что предполагает уменьшение роста мирового ВВП на 0,1 - 0,5 процентных пункта в 2020 году.

Дадашев напоминает, что в России самые крупные отечественные компании — сырьевые, а значит многое будет зависеть от ситуации на нефтяном рынке. Проблема в том, что спрос на нефть стагнирует, стоимость барреля в следствие этого падает. «Инвесторы так и не дождались восстановления спроса со стороны китайских НПЗ, которые из-за карантина не только не увеличили объемы переработки, но и сократили их до 10 млн баррелей сутки, что на 25% меньше чем в феврале 2019 года», — уточняет Дадашев, объясняя текущее снижение цен на нефть до $51 доллара за баррель.

Нефтяные цены находятся на минимальных значениях с конца 2018 года — стоимость барреля марки Brent всего за три дня упала с $60 до $50.

«Это связано, в основном, с опасениями резкого сокращения спроса на «чёрное золото» в связи с уменьшением его использования из-за снижения производства, перевозок и прочего. Удешевление нефти, в свою очередь, традиционно и закономерно добавляет негатива и для рубля», — говорит Гойхман.

И Китай, и США, и Евросоюз

Помимо вируса, в мировой экономике остается высокая концентрация других проблем, считают эксперты.

«Сейчас нет оснований для того, чтобы говорить о наличии масштабных улучшений в реальной конъюнктуре (а не в информационном фоне) торговых отношений США и Китая», — считает Покатович из БКС.

Более того, торговые риски в отношениях США и ЕС также усиливаются.

«В этих условиях вирусный фактор даже без перехода в формат мирового бедствия может стать инструментом, который снимет розовые очки с фондовых рынков, оптимизм на которых поддерживается мягкой денежно-кредитной политикой ведущих центробанков», — добавляет Покатович.

На прошлой неделе была заметна и активизация российских геополитических рисков. Против трейдинговой компании «Роснефти» были реализованы санкции. Эта новость сама по себе была воспринята российскими игроками весьма сдержанно.

Однако на этой неделе была заметна активизация возможного геополитического давления на российский рынок.

«В новостном фоне начинает появляться информация, предупреждающая о том, что Россия, может, якобы, снова вмешаться в американские выборы в 2020 году. Такого рода «напоминания» об актуальности таких рисков выступают не в пользу рубля и российских акций в условиях общей рыночной напряженности», — заключает Покатович.

Впрочем, у российской валюты и ценных бумаг есть и стабилизирующие факторы — это низкий уровень госдолга, большие международные резервы, профицит бюджета и торгового баланса, низкая инфляция, остающаяся высокой доходность российских ценных бумаг, заключают эксперты.

Центробанк установил на завтра 29 февраля курс доллара 66,9 руб., евро — 73,7 руб.