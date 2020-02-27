Рынок обвалился: коронавирус убивает мировую экономику

Российский рынок акций в четверг, 27 февраля, закрыл торги снижением на 3,4 - 5% на новостях о возможном более широком распространении китайского коронавируса COVID-2019. Эти показатели приводятся в данных по торгам на Московской бирже.

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Индекс Московской биржи на закрытии торгов четверга упал на 3,37% — до 2915,84 пункта, индекс РТС - на 5,13%, до 1386,2 пункта. Это произошло, в частности, из-за бегства инвесторов из рискованных активов.

В итоге почти двухгодичный российский рекорд падения рынков был побит, ранее самое большое падение произошло в апреле 2018 года, когда Вашингтон ввел санкции против России,

передает РИА «Новости».

Стоит отметить, что на закрытии торгов во вторник, 25 февраля, ведущие американские фондовые индексы показали резкое снижение на фоне опасений из-за коронавируса и его возможного влияния на экономику страны, сообщает CNBC.

Согласно имеющимся данным, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 3,03%, до 3128,30 пункта, индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) уменьшился на 3,15% до 27081.36 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 2,77%, до 8965,613 пункта.

В целом мировые рынки просели до четырехмесячных минимумов, доходность государственного долга США упала до беспрецедентных уровней, а сырая нефть продолжила снижаться в цене.

Телеканал отмечает, что показатели падают, хотя главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу утверждал, что коронавирус сдерживают в США.

«Акции и облигации говорят, что мы обречены. Любой, у кого есть позитивный прогноз, что нас ждет, пожалуйста, поделитесь с нами, потому что сейчас направление развития экономики — неуклонно вниз», — сказал, в свою очередь, главный финансовый экономист MUFG Union Bank Крис Рупки.

В тот же день стало известно, что 500 самых богатых людей мира потеряли в совокупности $139 млрд в понедельник, 24 февраля, из-за обрушения рынков, передает Bloomberg.

Это самое большое падение благосостояний с октября 2016 года, когда проект Bloomberg Billionaires Index начал отслеживать данную динамику. В этот же день индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average упали более чем на 3%, также побив двухгодичный рекорд.

Бернар Арно, глава компании LVMH по производству предметов роскоши, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос возглавили рейтинг «неудачников», каждый из них потерял более $4,8 млрд.

Амансио Ортега, исполнительный директор Zara, материнской компании Inditex SA, «похудел» на $4 млрд, состояния остальных участников первой десятки богатейших людей планеты уменьшились как минимум на $2,3 млрд.

Из российских богатейших предпринимателей больше всего денег потеряли президент «Лукойла» Вагит Алекперов ($1,21 млрд), глава «Новатэка» Леонид Михельсон ($692 млн), вице-президент «Лукойла» Леонид Федун ($508 млн).

Стоит отметить, что Китай, откуда пошел коронавирус, занимает 40% мирового рынка потребления предметов роскоши. Кроме того, кризис сильно ударил по акциям операторов круизных линий: Carnival Corp., Royal Caribbean Cruises Ltd. и Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. – все они потеряли примерно 9% стоимости.

Американская финансовая корпорация Mastercard также заявила, что может не достичь запланированных показателей выручки в 2020 году из-за вспышки коронавируса. Согласно опубликованному документу, коронавирус сказывается на зарубежных поездках, а также на росте объемов трансграничной электронной торговли.

Отмечается, что в Mastercard пересмотрели прогнозы по выручке, представленные ранее в этом году. Теперь компания оценивает рост выручки в первом квартале в 9-10% в годовом исчислении, что на 2-3% меньше ранее заявленных прогнозов.

Кроме того, в корпорации добавили, что не могут пока что точно сказать, как распространение коронавируса повлияет на итоги других кварталов. Также в Mastercard не уточнили, на сколько может снизиться выручка за текущий год по сравнению с прошлыми прогнозами.