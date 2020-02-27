Первый день весны: какие изменения ждут россиян

Ввоз лекарств

С начала весны будет разрешено ввозить незарегистрированные зарубежные лекарственные препараты, которые содержат наркотические и психотропные вещества. Это будет распространяться только на жизненно необходимые медикаменты. Подтвердить, что зарегистрированные в стране лекарства неэффективны или не могут применяться в случае конкретного больного, должна будет специальная медицинская комиссия.

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Перечень заболеваний, на которые распространяются новые меры, утвердил Минздрав: 20 февраля 2020 года стало известно, что изменения коснутся людей с эпилепсией и эпилептическим статусом. Провозить можно будет также препараты для оказания паллиативной помощи, то есть для повышения качества жизни пациентов и борьбы с тяжелыми симптомами заболеваний.

Принятие этих поправок к закону «Об обращении лекарственных средств» последовало за арестами родителей детей-инвалидов.

Летом 2019 года с разницей в месяц в Москве были задержаны двое матерей, которые пытались забрать на почте посылки с зарубежными лекарствами для своих тяжелобольных детей.

Первую арестованную, Елену Боголюбову, подозревали в контрабанде психотропных веществ из-за противосудорожного препарата «Фризиум», который ее сыну, пациенту хосписа, прописали врачи. В результате обе женщины избежали уголовной ответственности, а лекарство было признано легальным.

Техосмотр для ретро-транспорта

1 января 2020 года в силу вступит утвержденный Росстандартом ГОСТ для раритетных и классических транспортных средств. Он устанавливает требования к их безопасности при допуске к движению и методы проверки.

Раритетными стандарт признает мотоциклы, легковые автомобили и прицепы массой не более 3,5 тонн старше 30 лет, а также прицепы более 3,5 тонн, грузовые автомобили, автобусы и троллейбусы, использующиеся для некоммерческих целей, старше 50 лет.

Чтобы получить статус «классических», транспортные средства должны быть приведены в исходное состояние и получить паспорт о проведении историко-технической экспертизы специалистов, аккредитованных общероссийской спортивной федерацией по автоспорту.

Проверяться будут фары, тормозные системы, шины, колеса, внешний вид, интерьер, а также пожарная безопасность.

Деятельность адвокатов

С начала весны

россияне смогут включить в соглашение с адвокатом пункт о так называемом «гонораре успеха».

Он предполагает оплату услуг в зависимости от результата судебного разбирательства. Норма будет распространятся только на гражданские дела. Это позволит ограниченным в средствах гражданам избежать больших расходов в случае неудачи.

Кроме того, адвокаты смогут временно отказываться от своего профессионального статуса по личным обстоятельствам. Сейчас он накладывает на обладателя некоторые ограничения: например, нельзя избираться в Госдуму, заниматься бизнесом и прочее. Кроме того, адвокаты платят фиксированный процент от заработка в адвокатскую палату.

Признанные в нарушениях профессиональных обязанностей, этики и умышленных преступлениях не смогут заниматься адвокатской деятельностью. Снизится порог для молодых специалистов: они смогут учреждать адвокатскую коллегию или кабинет уже через три года работы. Сейчас необходимый для этого стаж составляет пять лет.

Маркировка обуви

С 1 марта 2020 года запретят торговлю обувью без специальной маркировки. Производители и импортеры товаров обязаны будут присваивать изделиям уникальный код DataMatrix, который потребитель сможет отсканировать, чтобы убедиться в легальности продукта. Нераспроданную до вступления закона в силу обувь также придется промаркировать.

Действие закона не будет распространяться на ввоз товаров из duty free для личного пользования, сшитую на заказ продукцию, витринные образцы и некоторые другие виды.

Масштабный проект по маркировке товаров в России начался еще в июле 2019 года. По задумке законодателей, он должен снизить распространение всех видов нелегальной продукции: контрафакта, фальсификата, контрабанды. Данные об изготовителе, месте и времени производства или продажи, сроке годности, а также артикул и номер стандарта будут храниться в государственной информационной системе.