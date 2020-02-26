Нелетное время: россияне охладели к бизнес-джетам

Мировые продажи бизнес-джетов в 2019 году стали рекордными за 10 лет, а отечественный рынок деловой авиации стагнирует. По данным Ассоциации производителей авиации общего назначения (GAMA), поставки в 2019 году выросли на 15% (с 703 до 809 самолетов) в мире, что стало максимальным объемом продаж с 2009 года. В денежном выражении они выросли на 17% до $21,1 млрд — в основном за счет крупных корпоративных самолетов (до 19 пассажиров): эта категория приросла на 20% — до 207 самолетов.

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Благодаря плотной аэродромной сети и развитой культуре частной авиации, основной рынок сбыта — Соединенные Штаты. В данный момент на Северную Америку приходится около 60% продаж, на Европу — 15-20%, 10-15%, — на страны БРИКС, и оставшаяся часть распространяется на среднюю и юго-восточную Азию. Такие цифры в разговоре с «Газетой.Ru» привел руководитель проекта BizavNews Дмитрий Петроченко.

По словам эксперта, в 2018-2019 годах спрос на бизнес-джеты в России находился на стабильно низком уровне. Из примерно 800 произведенных в прошлом году деловых самолетов в Россию попали только 8-10 крупных бизнес-джетов стоимостью от 30 млн рублей. Стагнация наблюдается в последние три года, в то время как 5-7 лет назад в стране ежегодно регистрировалось вдвое больше воздушных судов с «российским» префиксом «RA».

«В данный момент в национальном регистре числится около 150 бизнес-джетов, при этом львиная доля — 470-500 экземпляров — зарегистрирована за рубежом»,

— сообщил Петроченко.

Согласно перечню Росавиации, который изучила «Газета.Ru», в 2019 году свидетельство эксплуатанта авиации общего назначения на самолеты с количеством пассажирских мест не более 19 получили семь юридических лиц, в 2018 — девять, и последние пять лет это значение не выходит за пределы десятка. При этом данные относительно физических лиц ни Росавиация, ни ФТС предоставить не смогли.

Российский рынок деловых самолетов в целом «специфичный», считает эксперт из BizavNews. «Брокеры говорят, что рынок настолько сильно просел, что мы, возможно, достигли дна», — говорит Петроченко. Снижение спроса в последние годы он отчасти объясняет тем, что те, кто планировал обзавестись личным самолетом, их уже давно приобрели. Однако любовь состоятельных россиян к большим бизнес-джетам никуда не ушла, и в скором времени появление на рынке новых моделей Gulfstream может оживить спрос, рассуждает эксперт.

Своеобразная динамика и у количества частных авиаперевозок. Согласно отчету Business Aviation Monitor от WINGX, в январе 2020 года в России бизнес-джетами было выполнено на 5,4% рейсов больше по сравнению с эквивалентным периодом за прошлый год. Тот факт, что количество частных рейсов внутри страны растет, подтверждает и Дмитрий Петроченко.

Однако количество международных авиаперевозок идет на спад. С начала года спрос на частные перелеты упал приблизительно на 20%. Отчасти на этот показатель повлиял коронавирус,

отмечает эксперт, прогнозируя дальнейшее снижение популярности международных перелетов частными рейсами.

Большие надежды на восстановление российского рынка деловых самолетов эксперты возлагают на закон об освобождении от уплаты НДС при ввозе воздушных судов на территорию России, который вступил в силу с 1 января 2020 года. По словам руководителя отдела продаж компании Jet Transfer Михаила Вожевского, этот шаг был сделан для развития российской авиации общего назначения, и эти изменения должны положительно повлиять на конкурентоспособность регистрации воздушных судов в России. В связи с этим эксперт отмечает самый яркий за последние пять лет всплеск продаж, которого удалось добиться в прошлом месяце, однако цифры не приводит, ссылаясь на коммерческую тайну. Руководитель проекта BizavNews Дмитрий Петроченко также отметил, что последовавшие за вступлением закона в силу два месяца показали оживление рынка: частные самолеты стали активнее вносить в российский реестр.

Мировой рынок роскоши в последние несколько лет сохраняет динамику роста: по итогам 2019 года его объемы должны были увеличиться на 4% — до €1,268 трлн, согласно исследованию Bain & Company Worldwide Luxury Market Monitor (вышло в ноябре прошлого года). При этом в сегменте яхт и частных самолетов аналитики прогнозировали прирост на 9%. Его спровоцирует выпуск большого количества новых и улучшенных моделей, отмечается в исследовании. При этом перелеты частными судами на экзотические острова, в особенности сосредоточенные в Азиатско-Тихоокеанском регионе, участились на 7%, говорится в отчете The Wealth Report 2019 от Knight Frank.

Из России, согласно данным Knight Frank, частными бортами чаще всего летают на Мальдивы, Сардинию, Ибицу и Мальту. Также большой популярностью пользуются ОАЭ и Франция.

Впрочем, во многом количество частных рейсов в экзотические локации связано с развитием рынка аренды.

«Популярный маршрут Москва — Ницца — Москва на 3-4 человека обойдется в 80 тыс. евро — это стандартный чек бизнес-перелета. Слетать частный рейсом в Дубай на 5-6 человек стоит около $100 тыс.», — приводит примеры Михаил Вожевский из Jet Transfer.

Эксперт также отметил, что особой популярностью у россиян стали пользоваться вертолеты, во многом благодаря расширению модельной линейки. За счет этого на рынке появились относительно недорогие модели стоимостью $1,5-2 млн вместо $5-10 млн, которые раньше были стартовой суммой.

Немаловажную роль играет и то, что вертолет проще посадить — ему не нужен как таковой аэродром, достаточно ровной площадки. А с инфраструктурой для частной авиации в целом в России сложно — по данным Росавиации, в стране всего 277 частных аэродромов, в то время как в США их насчитывается более 5 тыс. За создание благоприятных условий для эксплуатации деловых самолетов и вертолетов в основном приходится отвечать их владельцам, поясняет Дмитрий Петроченко.

Еще один фактор, тормозящий развитие частной авиации в стране, — бюрократия. У владельцев крупных бизнес-джетов, как правило, в распоряжении достаточно средств, чтобы сертифицировать самолет, оплатить транспортный налог, покрывать регулярные расходы на взлет и посадку в аэропортах. Пилоты-любители на относительно недорогих воздушных суднах, в свою очередь, часто грешат полетами без каких-либо разрешений на свой страх и риск, отмечает Олег Пантелеев, главный редактор отраслевого издания «Авиапорт». Так, по данным Межгосударственного Авиационного Комитета, на сегмент авиации общего назначения в 2019 году пришлось 70% авиакатастроф.