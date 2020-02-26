Сэкономить в постели: россияне перешли на дешевую Виагру

Аналог Виагры превзошел по популярности оригинал

Россияне на фоне падения доходов стали выбирать дешевые аналоги препаратов. В 2019 году дженерики занимали уже 79% фармрынка. Так, популярность «двойника» Виагры превысила спрос на оригинальный препарат. Копии лекарств не всегда хуже оригинала, но есть случаи, когда применить их не получится.

Аналитики DSM Group по просьбе «Газеты.Ru» подсчитали динамику спроса на 10 самых популярных в России лекарств и их аналоги в 2015-2019 годах. Так, доля 9 из 10 препаратов-аналогов из этого списка за последние пять лет выросла. Многие из них стали занимать большую часть в структуре продаж среди лекарств с тем же действующим веществом по сравнению с оригинальным препаратом.

Так, наиболее заметное смещение спроса в пользу дешевых аналогов показал силденафил, дешевый аналог Виагры, следует из подсчетов аналитиков. За пять лет его доля в денежном выражении выросла на 20,6%, и он превзошел по популярности оригинал. К концу 2019 года на силденафил приходилось 57,5% от общего объема продаж среди лекарств с тем же действующим веществом. По такому же принципу обошли оригинал аналог Отривина ксилометазолин (67,9% продаж в 2019 году), аналог Мезима панкреатин (76,3%), поливитамины+минералы (96%).

В целом, объем продаж дженериков на российском рынке лекарственных препаратов в 2019 году вырос на 4,9% в рублях. В упаковках произошло сокращение на 1,5%, поскольку в целом в стране в это время наблюдалось падение продаж на все лекарства на 2,4%. Но доля дженериков за этот период увеличилась с 83,6% до 83,9%.

По подсчетам ALPHARM, соотношение препаратов-аналогов к оригинальным в 2019 году составило 79% к 21%, рост составил 1,1% к предыдущему году.

Эта статистика свидетельствует о том, что россияне продолжают переходить с оригинальных лекарств на более дешевые аналоги.

Именно они называются дженериками — а также биосимилярами и биоаналогами в зависимости от состава вещества. Дженерики появляются на рынке, когда у фирмы, зарегистрировавшей патент на созданное ей лекарство, заканчивается срок исключительного права на его производство и к нему приступают конкуренты.

Так как при разработке нового лекарства компания вкладывает в исследования крупную сумму (по оценкам Journal of Health Economics за 2016 год, в среднем несколько миллиардов долларов), она стремится к тому, чтобы «отбить» затраты, и поэтому оригинальные лекарства часто стоят дороже. Также покупатель переплачивает за бренд.

Поскольку производители дженериков не инвестировали в научные разработки, себестоимость их лекарств гораздо ниже. В частности,

в России в 2019 году средний ценник на оригинальный препарат составил 463 рубля за упаковку, а на лекарство-аналог — 148 рублей.

При этом, по данным DSM Group, стоимость дженериков растет быстрее, чем у инновационных препаратов (6,5% против 3,7%).

У компании ALPHARM несколько иные данные: цены на оригинальные лекарства в 2019 году выросли на 9%, средняя стоимость составила 519 рублей. Средняя стоимость дженерика — 167 рублей, она увеличилась на 4%.

Составы оригиналов и дубликатов могут отличаться — например, вспомогательными веществами, содержащимися в препаратах. Кроме того, при производстве дженериков может использоваться сырье с примесями. В случае, если качество препарата недостаточно высоко, оно может вызвать аллергическую реакцию или не дать нужного эффекта.

Тем не менее препараты-аналоги не всегда хуже инновационных: чаще всего, отмечает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк, разницы в качестве нет, а иногда дженерики даже лучше копируемых лекарств. Это связано с тем, что за время, пока действует патент на оригинальное средство, могут появиться новые технологии, применимые при создании аналога.

Падение потребления в стране лекарств в целом и рост доли дженериков в продажах связаны с экономической ситуацией.

Дженерики выгоднее оригинальных препаратов, но при этом важно не гнаться за самым дешевым продуктом, предупреждает эксперт, а выбирать из препаратов в среднем ценовом диапазоне.

Свой вклад в рост потребления дженериков вносит и государство, поскольку часто предпочитает их оригинальным препаратам при реализации госпрограмм. Госзакупки в 2019 году заняли 35,4% рынка, по данным DSM Group. Стоимость приобретаемых препаратов при этом снижалась: если перевести объем госзакупок 2017 года в цены 2019 года, подсчитали аналитики, получится падение на 7,8% за два года. Это говорит о том, что власти закупают все более дешевые препараты.

Доля дженериков в госзакупках действительно растет, подтверждает Шуляк: перед властями стоит задача вылечить как можно больше людей определенную сумму, поэтому там, где можно использовать более бюджетные лекарства, применяются именно они.

Закупки более дешевых лекарств позволяют больше вкладывать в инновации, отмечает генеральный директор IQVIA в России и СНГ Николай Демидов. Допустим, приводит он пример, вчера некий запатентованный препарат стоил государству 10 млрд рублей. По истечении сроков действия патента другие компании начинают производить биосимиляры, которые стоят в два раза дешевле. Сэкономленные деньги могут быть потрачены на увеличение объемов закупок и обеспечение лекарствами большего количество пациентов, а также вложены в производство новых лекарств.

По данным IQVIA, среди безрецептурных препаратов продажи дженериков в 2017-2019 годах в рублях увеличились на 4%, среди рецептурных — на 10%.

Однако иногда дженерики существенно проигрывают оригинальным лекарствам.

В частности, в декабре 2019 года, по сообщениям СМИ, в России возник дефицит оригинальных препаратов для лечения муковисцидоза — наследственного заболевания, при котором железы выделяют слишком густой секрет, так или иначе вредя практически всем органам человека.

Родители страдающих от этого заболевания детей создали петицию к президенту РФ Владимира Путина, в которой просили остановить замену оригинальных лекарств дженериками, аргументируя это тем, что их побочные действия при пожизненном приеме не изучены. Родственники больных отмечали, что пропавшие в России средства — фортум, колистин, тиенам — это «основы лечения» муковисцидоза, аналоги которых «в лучшем случае не работают, в худшем вызывают побочки».

Директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина поясняла, что уход производителей препаратов из РФ был связан с их недовольством высокой ценой регистрации и правилами государственных закупок, когда на тендере при получении заявок от двух и более отечественных компаний иностранные выбывают из соревнования.

«В данном случае 1 из 3 трех препаратов, пропавших с рынка, пропал не только в России, но и в других государствах — с такими ценами они не могут конкурировать с дженериками», — указывает Сергей Шуляк.

На вопрос, могут ли дженерики при этом проигрывать в эффективности оригиналам, он ответил, что врачи не всегда сообщают в Фармаконадзор о выявленных побочных эффектах.

«Когда документы смотрят контролирующие органы, они не видят заявленных побочных эффектов, поэтому препараты считаются подходящими для закупок. В целом — не только в случае с муковисцидозом — часто качество дженериков, и отечественных, и иностранных, оставляет желать лучшего».

По его прогнозам, доля дженериков на фармацевтическом рынке и дальше будет расти, но не слишком быстро. Дженерики никогда не вытеснят оригинальные препараты — всегда будут появляться новые лекарства, их доля будет не менее 15-20%, заключил эксперт.