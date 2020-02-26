Труба дело: как Россия будет дружить с Пакистаном

Пакистан выплатил России долг в размере $93,5 млн (14,42 млрд рупий), сообщил в среду портал The News.

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О том, что Пакистан выплатит России старый советский долг, рассказал «Газете.Ru» еще в ноябре прошлого года тогдашний замминистра финансов Сергей Сторчак. В его функционал входило урегулирование внешних обязательств перед Россией.

«Это $93 млн, сумма верная, как и договаривались», — отметил чиновник. Кроме того, Пакистан с 2001 года обслуживает свой долг перед Россией в рамках Парижского клуба кредиторов. «Там осталось небольшое тело кредита, совсем крохи», — пояснял чиновник Минфина.

Суть долгового конфликта заключается в том, что после распада Советского Союза в 1991 году некоторые экспортные операции были сорваны. Пакистанские компании предъявляли претензии, касающиеся оплаты поставок, а также аренды морских судов, перевозивших грузы: ткани, товары легкой промышленности. Суда были зафрахтованы, то есть оплачены вперед, но сделки не состоялись. Пакистанским компаниям в итоге пришлось платить неустойки владельцам кораблей. У российских компаний были встречные претензии.

Судебные разбирательства растянулись на многие годы, а средства на счетах экспортеров все это время находились под арестом.

Торговые споры в судах решить не удалось, после этого урегулировать их попытались на межгосударственном уровне. В 2015 году на заседании пакистано-российской межправительственной комиссии в Москве стороны договорились, что Исламабад вернет $93,5 млн в течение 90 дней после подписания договора. Но конфликт урегулирован не был, хотя к этому времени стороны подписали мировое соглашение.

В 2017 году состоялась еще одна посвященная проблеме встреча, в которой приняли участие все заинтересованные стороны. В итоге правительство Пакистана достигло соглашения с тремя пострадавшими компаниями --Tabani Group, Mercury Group и ABS Group. Они отозвали свои судебные иски. Но две другие пакистанские компании (Fateh Industries, а также Fateh Sports и Fateh Jeans) не подписали мировое соглашение, их иски остались в судах.

В конце концов генпрокуратура Пакистана смогла убедить отозвать свои иски и оформить внесудебное урегулирование претензий этих организаций, сообщали пакистанские СМИ. По данным The Express Tribune, компания Fateh Jeans, осталась не удовлетворена итогом разбирательства, но апелляцию не подала.

Всего, как ранее рассказал «Газете.Ru» Сторчак, России до сих пор должны порядка 10 стран. Это, например, Индия, Вьетнам, Венесуэла. Сумма задолженности является непубличной, уточнил чиновник, но известно, что большая часть денег, позаимствованных у России иностранными партнерами, — это средства, связанные со строительством атомных станций.

Конвертация политического позитива

Урегулирование долгового спора между странами будет способствовать притоку российских инвестиций в Пакистан, заключает издание The News, со ссылкой на местных чиновников.

Судя по всему, Россия и Пакистан действительно готовы восстановить торговые связи. По крайней мере, премьер-министр Пакистан Имран Хан заявлял о заинтересованности его страны в закупках вооружений у России. Об этом он говорил в июне прошлого года в Бишкеке на саммите лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества. Политических препятствий для наращивания товарооборота между странами тоже нет: по итогам встречи пакистанского премьера с президентом РФ Владимиром Путиным, Хан высказался о роли России в вопросах урегулирования ситуации в Афганистане, он назвал усилия Москвы позитивными.

Сейчас товарооборот с Пакистаном скромный. По данным ФТС РФ за 2018 год (за прошлый год официальной статистики пока нет) товарооборот составил всего $732 млн. Доля Пакистана во внешнеторговом обороте России за этот же период составила 0,1% против 0,09% в 2017 году. По доле в российском товарообороте в 2018 году Пакистан занял 76 место (в 2017 году — 78 место).

Доля Пакистана в экспорте России в 2018 году составила 0,09% против 0,07% в 2017 году. По доле в российском экспорте в 2018-м Пакистан занял 76 место (в 2017 году — 80 место). Доля Пакистана в импорте России в 2018 году составила 0,13% против 0,12% в 2017 году. По доле в российском импорте в 2018 году Пакистан занял 64 место (в 2017-м — 65 место).

В структуре экспорта России в Пакистан преобладают металлы и изделия из них, продукция химической промышленности, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, сельхозпродукция.

Сейчас кроме экспорта вооружений, в чем пакистанские партнеры сами заинтересованы, Россия планирует развивать такие направления сотрудничества, как энергетическое машиностроение, авиационная промышленность, фармацевтика и биотехнологии, цифровые технологии. Речь может идти также о поставках российской сельскохозяйственной, автомобильной и железнодорожной техники. Эти направления анонсировал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на встрече с министром экономики Пакистана Мухаммадом Хаммади Азхаром в декабре прошлого года.

Стороны договорились «рассмотреть возможность» поставки пакистанской авиакомпании Pakistan International Airlines от 6 до 16 российских самолетов SS-J100.

В переговорах фигурировала также тема модернизации крупнейшего в Пакистане металлургического завода в Карачи, построенного в 1985 году при содействии советских специалистов. «Российские инжиниринговые организации уже представили свои предложения пакистанским коллегам. Ожидаем решения пакистанской стороны по наиболее приемлемым форматам взаимодействия в рамках этого масштабного проекта», — сказал тогда Мантуров.

Но флагманским проектом Мантуров назвал строительство но территории Пакистана газопровода «Север — Юг». Газотранспортная инфраструктура позволит обеспечить прокачку свыше 12 млрд куб. м газа на расстояние 1100 км, уточнял российский министр.

У России большой опыт по части строительства трубопроводов и проект «Север — Юг» может оказаться более чем выгодным для России, считает Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности. Трубопровод может быть проложен между пакистанскими городами Лахор и Карачи. По крайней мере, такой маршрут обсуждался между госкорпорацией «Ростех» и пакистанской компанией ISGS. Прорабатываются также поставки в Пакистан по линии «Газпрома» сжиженного природного газа и строительство морского газопровода Иран — Пакистан — Индия.

«Но поставлять газ в Пакистан по трубе из России в силу территориальной удаленности не самое выгодное дело», — отмечает Юшков.

По мнению эксперта, Пакистан, скорее всего, заинтересован в поставках СПГ. Но чей именно газ будет закупать, пока не известно. Есть два варианта — из Ирана или Катара. В любом случае Пакистану потребуется трубопроводная инфраструктура и российские специалисты могут реально побороться за этот проект с китайскими конкурентами.