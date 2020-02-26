От простуды и коронавируса: в России подорожал чеснок

В январе 2020 года в России резко подорожал чеснок. Рост цены составил 37% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС).

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По статистике ведомства, сегодня в РФ килограмм чеснока стоит в среднем 212 рублей. В прошлом году средняя стоимость составляла 155 рублей.

Несколько иные данные, однако с той же тенденцией предлагает компания «Такском», обработавшая фискальные данные с касс магазинов, отмечает газета. По подсчетам фирмы, январская цена килограмма чеснока составила 233 рубля, а ее годовой рост — 34,3%. За прошедшую часть февраля она увеличилась еще на 5,5%.

Причиной повышения цены стало распространение нового вида коронавируса, считают опрошенные изданием аналитики.

Содержащиеся в чесноке вещества действительно повышают устойчивость к патогенным факторам, а также положительно влияют на самочувствие и работоспособность, заявил «Известиям» директор ФИЦ питания Дмитрий Никитюк, посоветовавший по вечерам принимать одну-две дольки плода в день.

По прогнозу члена совета Гильдии маркетологов Николаса Коро, кроме чеснока, в ближайшее полгода в стране сохранятся высокие цены и спрос на другие продукты, расценивающиеся как средства народной медицины. Среди них — горчица, хрен и мед.

По данным ЕМИСС, стоимость последнего в январе 2020 года действительно выросла по сравнению с тем же месяцем 2019 на 2,7%.

Кроме уверенности населения в лечебной силе чеснока, объективных причин для роста цены нет,

считает исполнительный директор Плодоовощного союза Михаил Глушков.

В разговоре с изданием он отметил, что урожай 2019 года «был абсолютно нормальным» и, хотя на импортный продукт приходится значительная доля российского рынка, проблем с поставками не возникло.

Дело в том, что обычно чеснок завозится в РФ из Китая не регулярно, а в один прием — летом, сразу после сбора урожая, после чего товар хранится на отечественных складах. Поэтому распространение заболевания в КНР не отразилось на поставках.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока не получала жалоб на рост стоимости чеснока, однако уже следит за изменениями цены на продукт в Дальневосточном федеральном округе, сообщила газете начальник управления контроля агропромышленного комплекса антимонопольного органа Анна Мирочиненко.

Зафиксированное в этом регионе повышение стоимости чеснока ниже среднего по стране — 20,9%. Однако это не единственный товар, цена которого на Дальнем Востоке увеличивалась в течение месяца.

С начала февраля, по сообщениям СМИ, в этом районе дорожали социально значимые продукты питания. Причиной стало ограничение поставок из близлежащего Китая. В следствие этого замглавы правительства — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил ФАС мониторить местные цены на 18 товаров. В конце месяца они уже начали стабилизироваться.

Мирочиненко также подчеркнула, что ведомство сможет вмешаться в ситуацию только в случае обнаружения нарушений, совершенных участниками рынка. Пока ни на Дальнем Востоке, ни в целом по России в отношении чеснока подобных злоупотреблений зарегистрировано не было.

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что, по мнению сотрудников Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ), из-за нежелания магазинов скупать продукты из Китая России угрожал дефицит чеснока.

В ответ замглавы Минсельхоза России Максим Увайдов заявил, что этого не случится, поскольку отечественное производство сможет покрыть недостаток импортного продукта.

На фоне вспышки коронавируса ФАС зафиксировала также рост цен и спроса на медицинские товары — например, маски. Служба рассматривала возможность заморозки их стоимости, однако это решение так и не было принято.