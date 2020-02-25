Бесплатные переводы: Банк России даст еще два года

Банк России перестанет брать комиссию с банков за переводы между физлицами с апреля 2020 года по июнь 2022, сообщил регулятор на своем сайте. Платный режим просуществует всего два месяца — с 28 января по 1 апреля 2020 года. Сейчас в СБП 43 банка-участника. Комиссию планируют вернуть в июне 2022 года.

«Это позволит, с одной стороны, снизить издержки самих банков, а с другой — установить если не нулевые, то минимальные тарифы для своих клиентов. И это самая важная задача СБП»,

— пояснила заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова решение снова ввести двухлетний льготный период для банков.

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Система быстрых платежей банка России была запущена в феврале 2019 года. Тогда ее участниками стали 12 банков – их клиенты смогли первыми переводить средства друг другу по номеру телефона. Для банков, проведение переводов внутри СБП между физическими лицами было бесплатным до конца 2019 года. Но сами банки имели право устанавливать собственные тарифы для клиентов с июня 2019 года.

В начала этого года Банк России начал брать плату за проведение платежей и переводов с банков. Ее размер варьируется от 0,05 до 3 рублей в зависимости от размера платежа или перевода. Такой же тариф установлен для переводов от физических лиц юридическим. Такие переводы возникают при оплате за товары и услуги по QR-коду.

«Мы фиксируем ежемесячный рост на уровне 20-25% как по количеству операций в СБП, так и по объему транзакций», — рассказали «Газета.Ru» в пресс-службе ЦБ.

Всего с момента запуска СБП (28 января 2019 года) в системе было проведено свыше 9,5 млн операций на общую сумму почти 82 млрд рублей, добавила пресс-служба регулятора. Таким образом, по подсчетам «Газета.Ru» максимальный объем поступивших в ЦБ комиссий может достигать 28,5 млн рублей, а минимальный — 475 тыс. рублей.

Ранее ЦБ обещал контролировать размеры банковских комиссий и пресекать случаи их завышения. В октябре 2019 года регулятор установил ограничения для банков по комиссиям при оплате по QR-коду. Так, комиссия банка клиента при оплате товаров и услуг из перечня социально-значимых (в их число входят, например, лекарства, транспортные услуги, оплата ЖКХ и т.п.) не может быть более 0,2%, а юрлицо не должно платить более 0,4%. Таким образом регулятор планировал сдержать тарифы по платежам для коммерческих компаний.