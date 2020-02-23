Удар по бедным: сколько мир потеряет из-за коронавируса

Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева представила специальный доклад для стран G20 об экономическом воздействии коронавируса COVID-19 на мировую экономику.

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Выступление экономиста состоялось в воскресенье, 23 февраля, в Эр-Рияде на встрече министров финансов и управляющих центральных банков стран G20. По ее словам, аналитики ранее прогнозировали, что глобальный рост ускорится с 2,9% в прошлом году до 3,3% в нынешнем.

«Китайские власти работают над смягчением негативного воздействия эпидемии на экономику с помощью кризисных мер, обеспечения ликвидности, фискальных мер и финансовой поддержки. В базовом сценарии экономика Китая вернется к нормальному состоянию во втором квартале, и воздействие вируса на экономику будет относительно незначительным и кратковременным», — указала специалист.

По ее словам, в рамках этого сценария рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе. Глобальный рост будет примерно на 0,1 процентный пункт ниже.

«Но мы также рассматриваем менее позитивный сценарий, в котором распространение вируса продолжится. Сейчас уже стоит признать потенциальный риск экономике уязвимых государств со слабыми системами здравоохранения. МВФ готов оказать помощь, в том числе через наш Фонд защиты от стихийных бедствий. Мы можем предоставить гранты для облегчения долгового бремени наших беднейших стран», — подчеркнула Георгиева.

Вспышка коронавируса в Китае ослабила и евро.

Как пишет агентство Bloomberg, на фоне эпидемии можно было бы ожидать, что американские компании, тесно сотрудничающие с Китаем, сильно пострадают и это приведет к ослаблению американской валюты.

Однако коронавирус нарушил цепь поставок не только в США, но и в Европу, отмечает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Так, в Поднебесной работают многие поставщики крупных европейских компаний — например, Airbus и Fiat Chrysler. Производители автомобилей VW и BMW были вынуждены приостановить работу своих фабрик в Китае.

Германия, будучи экспортоориентированной страной, зависит от продаж продукции в Китай больше, чем США, говорит главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Резкое снижение спроса со стороны Китая из-за вируса больнее бьет по еврозоне в целом, чем по США», — подчеркивает эксперт.

Франция и Германия получают порядка 40% доходов именно от внешней торговли, а потому остаются главными пострадавшими от проблем в китайской экономике, поясняет Дадашев. Экономика США, несмотря на тесную взаимосвязь с китайской, гораздо больше зависит от внутреннего потребления, нежели от экспорта.

Кроме того, на фоне вспышки вируса среди инвесторов повысился спрос на безопасные активы — а это в первую очередь американские казначейские облигации.

В начале нынешнего месяца стало известно, что Государственный банк развития Китая планирует выпустить облигации на сумму 14,25 млрд юаней ($2,04 млрд) со сроком обращения один год, об этом писало агентство Reuters со ссылкой на источники.

Вырученные от продажи ценных бумаг средства пойдут на борьбу с эпидемией коронавируса нового типа и создание эффективных средств по устранению вируса, включая вакцину.

При этом Китай направляет значительные средства на борьбу с вирусом. Правительство страны уже потратило около 300 млн юаней ($43,2 млн) из бюджета на борьбу с коронавирусом в городе Ухань и провинции Хубэй.

Эти средства пошли на строительство больниц, куда будут поступать исключительно зараженные вирусом.Также на часть денег китайцы закупили необходимое медицинское оборудование.

Россия также начала подготовку к масштабному распространению коронавируса. Из резервного фонда России выделено около 1,2 млрд рублей, отметили в Минздраве.

По словам заместителя министра здравоохранения Сергея Краевого, деньги в первую очередь пойдут на закупку 17 аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и 507 высокочастотных аппаратов вентиляции легких.